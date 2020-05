CyberTruck, le véhicule imaginé par Tesla et Elon Musk continue visiblement de faire parler de lui. Son design très particulier semble ouvrir la porte à de nombreuses déclinaisons.

On se souvient encore de la surprise générale en novembre 2019, lorsque le fantasque Elon Musk en personne a présenté CyberTruck, un pick-up électrique au look très éloigné de ce que peut présenter l’entreprise ces dernières années. 5,89 m de long, 2,03 m de large et 1,90 m de haut, le véhicule ne ressemble pas forcément à une voiture. Un constat qui a donné des idées à des designers qui se sont mis en tête de détourner le véhicule.

Vous êtes plutôt CyberTruck version Tank…

Comme le relaie le site Business Insider, le CyberTruck de Tesla semble être une véritable mine d’or pour les designers. Lors de sa présentation, Elon Musk avait annoncé la couleur : le véhicule pourrait être complètement adaptable selon les besoins des clients. L’entreprise avait même présenté une version visiblement pensée pour le camping, avec la possibilité d’avoir une véritable tente à l’arrière et même une petite cuisine pour faire un barbecue.

Une proposition très décalée qui a visiblement inspiré artistes et designers. Si certains jouent simplement avec le modèle d’origine pour présenter par exemple un modèle de « CyberCamper » qui propose une petite maison à la place d’une simple toile de tente, d’autres vont plus loin. Ainsi, le véhicule pourrait très bien être blindé et devenir ainsi un équipement de transport militaire.

Les créations se révèlent à ce niveau-là très réalistes. La version Humvee du CyberTruck, équipée de panneaux solaires, ne semble pas non plus être une folie. On revanche, la version « tank de combat » pousse sans doute un peu plus loin la logique.

Ou pick up électrique version ambulance ?

Pour ceux qui n’ont pas de vocation militaire, les designers ont aussi imaginé d’autres versions plus soft. Ainsi, une version de véhicule de course avec de belles retouches sur le design donne envie de faire vrombir le moteur du CyberTruck.

Certains n’hésitent pas à jouer à fond la carte du design original en reprenant ainsi le style d’un costume Iron Man. Enfin, les versions camping-car ou encore ambulance proposent aussi des alternatives qu’Elon Musk n’avait sans doute pas imaginé. Tout comme le camion de livraison UPS ou Domino Pizza…

Avant de pouvoir mettre la main sur une version originale du Cybertruck, il va toutefois falloir s’armer de patience. En effet, le CyberTruck ne va pas entrer en production avant la fin de l’année 2021. D’ici là, on peut continuer à imaginer comment on le customiserait…

Via