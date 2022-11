Quand il n’y en a plus, il y en a encore. Cette expression pourrait servir de définition au Cyber Monday. Cet évènement qui suit de très près le Black Friday constitue la dernière occasion de faire des bonnes affaires avant les fêtes de Noël. Cependant, il faut être rapide car elle ne dure que la journée du 28 Novembre ! Pour vous faire gagner du temps, nous vous avons sélectionné les 10 meilleures offres du Cyber Monday 2022.

Le Cyber Monday, c’est l’occasion de profiter de promotions exceptionnelles sur les plus grands magasins en ligne français. N’hésitez pas à parcourir les différents sites français pour trouver les produits qu’il vous faut :

Samsung Galaxy S22+ : 60€ et une coque offerte pour l’achat du best-seller de Samsung !

Le Samsung Galaxy S22+ est une référence du marché avec son superbe écran AMOLED, ses 256 Go de stockage et ses capteurs photos de grande qualité. A l’occasion du Cyber Monday, le site Samsung vous le propose à 789€ seulement avec le code promo BF60. Mieux encore, le géant coréen vous offre également la coque de votre choix. Que rêver de plus ?

Garmin Forerunner 245 : la référence à prix cassé

Reprendre la course à pied sera dans vos résolutions de 2023 ? Rien de mieux pour vous motiver qu’une montre connectée Garmin, et pas n’importe laquelle : la Forerunner 245. Ce modèle récemment remplacé par la Forerunner 255 n’en reste pas moins l’une des montres les plus complètes du marché avec son cardiofréquencemètre, son GPS ultra précis et sa fonction analyse de foulée. Normalement vendue à plus de 200€, elle est disponible à 169€ seulement sur Amazon et sur CDiscount.

Et si vous souhaitez un modèle encore plus complet et performant, la Garmin fenix 6 Solar habituellement vendue à 699e est en ce moment à 399€ sur Amazon !

Ordinateur Portable HP 15″ Full HD : 120€ d’économies grâce à Cdiscount

Si vous recherchez un ordinateur portable de 15″ discret, mais performant, c’est votre jour de chance. Cdiscount vous propose en effet le HP 15s-eq2093nf à 449€ au lieu de 569€. Ce portable avec écran FHD anti-scintillement se révèle idéal pour un usage quotidien entre bureautique, traitement de photo, navigation internet, etc. On apprécie particulièrement sa finesse et sa qualité de fabrication.

TV OLED LG OLED55CS : -33% pour cette TV 55″ chez Boulanger

Le Cyber Monday est l’occasion idéale de remplacer sa TV. Et quoi de mieux que de regarder des films de Noël sur un écran OLED de 55″ ? Voilà qui est possible grâce à cette promo du côté de chez Boulanger : le téléviseur OLED55CS est à 989€ seulement ! Une remise exceptionnelle pour cette TV de 139 cm qui brille par sa résolution 4K, ses 120 Hz de fréquence et ses 40 watts de puissance sonore.

Multicuiseur Ninja Foodi Max : 35% de remise pour ce robot cuiseur chez Boulanger

Le Multicuiseur Ninja foodi max OP500EU va devenir votre meilleur allié du quotidien. Cet appareil 9 en 1 à grande capacité permet de cuire vos plats préférés avec précision et facilité. Ragoûts, gratins et même gâteaux, vous ne raterez plus aucun repas.

Normalement vendu au prix de 280€, il est aujourd’hui vendu à 179,99€ seulement chez Boulanger. Foncez avant qu’il ne soit trop tard !

Xbox Series S : 219,99 seulement chez Rakuten !

Pendant le Cyber Monday, Rakuten a décidé de faire plaisir aux gamers en herbe. Le site d’e-commerce propose en effet une remise de 80€ sur la Xbox Series S. La « petite » console de chez Microsoft bénéficie d’un excellent rapport qualité prix et de performances tout à fait satisfaisantes. Le tout pour un encombrement minimal.

Pour obtenir la console à 219,99, il vous suffit de vous rendre sur le site de Rakuten et d’entrer le code promo CYBER10.

Echo Dot 5 : 58% d’économie pour l’assistant vocal d’Amazon

Vous voulez faire vos premiers pas dans l’univers de la domotique à petit prix ? Cette offre est faite pour vous. Amazon propose sa toute dernière Echo Dot de 5e génération à 24,99€ au lieu de 59,99€ pour le Cyber Monday.

Cette enceinte connectée de dernière génération vous permettra d’interagir avec Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Mieux encore, vous pourrez contrôler tous les appareils connectés de votre maison et créer des routines pour votre plus grand confort.

Imprimante Canon Zoemini : -47% pour cette excellente imprimante portable

Imprimer ses photos est bien souvent le meilleur moyen de les apprécier. Alors comment ne pas craquer pour la Canon Zoemini lorsqu’elle passe sous la barre des 100€ ? Cette mini imprimante spécialisée dans le développement de photos est aussi pratique que performante. Grâce à la pochette de voyage fournie, elle vous suivra partout. Avec cette promo chez Boulanger, vous avez droit à l’imprimante, la housse de rangement et 50 feuilles pour 99€ seulement !

IROBOT ROOMBA I7 + : l’aspirateur robot à -40% sur Darty

Darty vous permet d’obtenir l’une des références de chez IRobot pour 549,99€ seulement. Le Roomba I7 + est un robot capable d’aspirer, mais aussi de nettoyer le sol en totale autonomie. Equipé d’un radar et d’un système de cartographie performant, il a la capacité de nettoyer, mais aussi de se vider tout seul au niveau de sa base d’accueil.

Pour bénéficier de cette promo, vous avez juste à vous rendre sur le site de Darty avant ce soir minuit !

Apple MacBook Air 13″ : même Apple profite des réductions pendant le Cyber Monday

Encore du côté de Darty, c’est le MacBook Air 13″ de 256 Go qui passe sous la barre symbolique des 1000€. Cet ordinateur aussi fin que performant avec sa puce M1 bénéficie de caractéristiques exceptionnelles. Outre son écran Retina, on retient son autonomie de 18 heures et son poids plume de 1,3 kilo. Attention, vous avez jusqu’à ce soir pour vous rendre sur le site de Darty et profiter de ce prix canon.

