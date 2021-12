À une heure où l’achat et l’échange de cryptomonnaies se généralisent de plus en plus, diverses applications et plateformes sont apparues pour prendre une part de ce gâteau prometteur. Difficile d’y voir clair tant certaines se ressemblent d’ailleurs. Puisqu’il est question de gros sous, mieux vaut ne pas choisir la première venue n’est-ce pas ?

Qu’est ce qu’une plateforme Exchange de cryptomonnaies ?

Ces plateformes facilitent l’échange de cryptomonnaies et leurs conversions en d’autres actifs comme de la monnaie fiduciaire. Il s’agit donc d’un intermédiaire entre vendeurs et acheteurs. C’est sur ces plateformes que l’on va tenter d’obtenir un gain en investissant dans telle ou telle monnaie en espérant qu’elle prenne de la valeur ou qu’elle en perde. C’est dessus que n’importe quel particulier peut acheter du Bitcoin par carte bancaire, ou n’importe quelle autre cryptomonnaie.

Coinbase : une des plateformes de cryptomonnaies les plus connues

En 2021, elle compte plus de 40 millions d’utilisateurs à travers le monde qui se partagent les milliards de dollars qui dorment paisiblement sur la plateforme. Pour le moment, plus de 130 cryptomonnaies différentes y sont disponibles. Cette plateforme fait partie des plus accessibles pour les débutants grâce à une procédure d’inscription simplifiée et une interface facile à comprendre. Concernant les frais de transaction, ces derniers se situent entre 0,5 et 4,5 %. Si les défaillances de sécurité demeurent rarissimes sur la plateforme, Coinbase a malgré tout subi une cyber-attaque en octobre 2021. Cette dernière a causé des pertes conséquentes pour certains utilisateurs. En outre, du fait de sa popularité, la plateforme souffre parfois d’un trafic trop important qui occasionne des problèmes de connexions.

Binance : le rival de Coinbase

Créée en 2017, la plateforme totalise aujourd’hui plus de 80 millions d’utilisateurs. Rien que ça ! Elle fonctionne avec plus de 300 cryptomonnaies ce qui la place devant Coinbase à ce sujet. L’autre aspect sur lequel Binance se distingue de son concurrent est celui des frais. Lorsque ce dernier possède des taux particulièrement élevés, ceux que Binance propose se situent dans les plus faibles du marché. En revanche, cette plateforme s’avère plus difficile d’accès notamment à cause d’une interface moins lisible. Cela dit, citons quand même l’existence de la Binance Academy. On y trouve une flopée de ressources et de guides sur les cryptomonnaies ainsi que sur la blockchain.

Crypto.com : un Broker qui propose plusieurs cartes Visa

Avec dix millions d’utilisateurs et plus de 150 cryptomonnaies disponibles, la plateforme se rapproche des gros poissons. Chose particulière, elle possède sa propre cryptomonnaie : la CRO. Comme beaucoup d’autres, Crypto.com permet d’obtenir une carte Visa pour effectuer des paiements avec son portefeuille et récupérer un cashback de quelques pourcents. Néanmoins, la plateforme se différencie en proposant 5 cartes distinctes. Chacune s’obtient lorsque l’utilisateur a atteint un certain stock de CRO sur son compte. Plus la carte a une exigence élevée, plus elle offre un pourcentage de cashback important (jusqu’à 8%) et des limites. Petite exception, la « Midnight Blue » procure 1 % de cashback et une limite de 200 € en retrait à un ATM sans nécessiter de posséder des CRO.

Par Cashback on entend la récupération d’une partie de la somme dépensée dans une transaction monétaire.

ShapShift : une plateforme décentralisée

Si la plupart des échanges ont lieu sur des services centralisés, l’inverse existe à une échelle plus réduite. Étant décentralisée, ShapShift permet à ses utilisateurs d’effectuer des transactions de cryptomonnaies sans intermédiaires tout en restant anonymes. Ce sont des échanges en peer to peer qui fonctionnent avec une quarantaine de cryptomonnaies. La plateforme réalise seulement une mise en relation et permet d’utiliser le portefeuille ShapShift ou bien le sien. Dans tous les cas, vous gardez la main sur vos cryptos et vos précieuses clés privées. En outre, cette décentralisation réduit considérablement les risques de hacking. Seule ombre au tableau, cette dernière ne peut pas faire d’échanges entre une cryptomonnaie et une monnaie fiduciaire. Lorsque vous cherchez à acheter du Bitcoin depuis ShapeShift par exemple, la plateforme passe par Banxa, un service conçu pour cela.

Kraken : l’alternative américaine

Concluons par un autre incontournable du secteur accessible depuis 190 pays et qui propose plus de 70 cryptomonnaies différentes. En comparaison avec la concurrence, Kraken présente des frais assez bas. En effet, ceux pour le trading se situent entre 0 et 0,26%, ceux pour l’achat direct de cryptomonnaies atteignent 3,9% avec une carte bancaire et 1,5% via la plateforme. N’oublions pas les frais sur la vente ou la conversion du contenu de votre portefeuille qui grimpent de 0,9% à 1,5% en fonction de la cryptomonnaie. En outre, Kraken ne brille pas vraiment pour son accessibilité de par la complexité de son interface. Par conséquent, il se destine davantage aux traders un minium aguerri.

Quelle est la différence entre un Exchange de cryptomonnaies et un Broker ? Les premières mettent en relation des acheteurs et des vendeurs pour qu’ils tombent d’accord sur un prix et échangent leurs actifs. Elles tirent évidemment une petite commission au passage. Quant aux secondes, elles servent d’intermédiaire entre ses utilisateurs et le marché pour simplifier l’achat ou la vente de cryptomonnaies. Les prix sont donc déterminés par le Broker, vos actifs passent par lui avant d’arriver à vous. Quelle est la plus grosse plateforme de cryptomonnaies ? En termes de volume d’échange il s’agit de Binance et de loin. En novembre 2021, celui-ci atteignait plus de 30 milliards de dollars en 24 heures. Qu’est ce qu’un porte-feuille de cryptomonnaies ? Il s’agit d’un espace numérique sécurisé dans lequel on stock les clés d’accès à ses devises numériques. Étant donné le rôle de ces chaînes de caractères, il est nécessaire de les garder dans un endroit sûr. La plupart des plateformes disposent d’un porte-feuille intégré. Cependant, puisqu’ils sont en ligne, ils s’exposent à un éventuel hack ou à une perte suite à la disparition de la plateforme. On distingue ces portes-feuille « chaud » des portes-feuilles « froid » qui restent hors ligne et sont donc plus sécurisés. En outre, précisons que l’utilisateur d’une plateforme Exchange ou Broker n’a pas forcément accès aux clés privées de ses actifs.