Cryptomonnaie : comment la formation des influenceurs peut-elle impacter l’industrie ?

L’AMF et l’ARPP ont lancé un module de formation à l’attention des influenceurs cryptos et finance. Si l’objectif est évidemment la professionnalisation de l’activité, quelles seront les conséquences générales sur l’industrie de la crypto en France ?

« Le certificat de l’influence responsable dans la finance » a été mis en place grâce à une collaboration de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP). Il s’agit d’un module de formation à destination des influenceurs de la sphère crypto et finance.

L’objectif de la formation nouvellement débarquée est d’aider à la professionnalisation et l’influence commerciale, une activité qui tombe dès lors sous le coup de textes légaux. Dès 2011, les deux autorités avaient déjà commencé une collaboration intensive afin d’assurer une meilleure régulation des deux marchés.

Le programme de formation des influenceurs crypto

En juillet 2022, le projet de création d’une formation spécifique au secteur financier était alors né, grâce à la poussée de la finance, mais également de l’intérêt croissant pour les crypto-monnaies en France. La formation devrait alors aborder les produits d’investissement (actifs, ETF, obligation, fonds, et dérivés), les différents types de conseils, mais également le trading et les recommandations en matière d’investissement.

Afin d’obtenir la mention optionnelle « publicité financière », les candidats devront obtenir un minimum de 75% de bonnes réponses aux 25 questions à choix multiples. En d’autres termes, seuls ceux qui maîtrisent réellement le sujet seront autorisés à faire la publicité de produits financiers, y compris dans le secteur des crypto-monnaies.

Faire la pub de la crypto ne sera pas donné à tout le monde.

Plusieurs avantages à l’horizon

Il faut dégager plusieurs points importants des conséquences d’une telle formation, notamment sur le public, mais également concernant l’industrie en elle-même. La France assiste à un véritable boom des cryptos.

Bien malgré le caractère mondial du phénomène, l’Hexagone suit les événements, et force est de constater que de nombreuses activités nouvelles propres aux crypto-monnaies font leur apparition, à l’instar des jeux d’argent en bitcoins qui révolutionnent le secteur en proposant à ses joueurs de jouer en de manière totalement anonyme.

Certains sites de jeux peuvent ne pas être approuvés par l’ANJ (l’Agence National du Jeu) et donc ne pas être accessible en France.



Que ce soit avec de la crypto-monnaie ou une autre forme d’argent, jouer comporte des risques : il est donc primordial de miser dans la limite de vos moyens et de ne pas jouer de l’argent que vous ne pourriez pas vous permettre de perdre.

De plus, la France voit également une augmentation de l’utilisation de la crypto pour des transactions immobilières et l’achat de biens de luxe. Les commerces locaux commencent aussi à accepter le bitcoin et d’autres monnaies digitales, témoignant de l’adoption croissante de cette technologie dans le pays.

La formation des influenceurs en finance et crypto s’inscrit tout d’abord comme une avancée supplémentaire vers un cadre légal mieux défini. Si de nombreux pays cherchent encore un terrain stable pour affirmer leur régulation, la France ne fait pas exception, propulsée par les demandes de la banque centrale européenne et les autorités de régulation nationales.

Le cadre légal arrive, et c’est tant mieux.

Un cadre légal mieux défini

Du côté des investisseurs, cette formation respire la sécurité. En effet, les influenceurs étant mieux encadrés, il leur sera désormais plus facile de proposer des produits authentiques, légaux et intéressants pour les investisseurs. Les traders débutants, eux, ne seront pas en reste non plus, puisque la formation concerne également cette branche de la finance.

Enfin, du côté de l’industrie, il est possible qu’une telle avancée représente une opportunité certaine pour les start-ups. Il existe déjà plusieurs cryptos made in France, et le territoire regorge de talents dans la fintech. Toutefois, grâce à un cadre légal mieux dessiné, la silhouette d’un marché naissant se fait doucement entrevoir pour les entrepreneurs et les jeunes talents.

Un meilleur cadre légal peut aussi signifier de nouvelles opportunités commerciales.

L’utilisation des cryptos en France

La France est loin d’être le premier pays en termes de possession de crypto-monnaies. Selon Statista, seuls 8% des Français possédaient des cryptos en 2022. Les cadres et les professions intellectuelles supérieures sont parmi ceux qui possèdent et réalisent le plus de paiements crypto-monnaies alors que, au contraire, les employés utilisent les cryptos comme moyen de paiement à hauteur de seulement 3%.

Toutefois, de 2022 à aujourd’hui, force est de constater que le marché a évolué et que les habitudes des utilisateurs ont changé. Si, en effet, la plupart des Français ne possèdent pas de crypto-monnaies, l’intérêt de ces derniers pour les tokens ne cesse de grandir, et les crypto-wallets se vendent plutôt bien.

Le nombre d’événements consacrés à la crypto augmente de manière considérable dans l’Hexagone. En parallèle, les recherches autour des cryptos pour cette même région montrent également un intérêt grandissant. Les termes « acheter cryptomonnaie » sur Google Trend sont recherchés de manière régulière en France.

De la même manière, la recherche « bitcoin » sur Google semble suivre plus ou moins la courbe des prix de l’actif pour le pays sur les 5 dernières années et les Français franchissent également le pas, de plus en plus, vers les paiements de biens et services en crypto. En cause, un système plus simple et des inscriptions beaucoup plus rapides grâce à la technologie de la blockchain.

Un cours fluctuant et un intérêt grandissant !

Vers une adoption globale dans l’Hexagone ?

La question se pose alors concernant l’adoption globale. La formation proposée par l’AMF et l’ARPP peut-elle, ou pas, encourager l’adoption des crypto-monnaies en France ? Tout semble montrer que oui.

La formation en question s’inscrit directement dans une volonté de régulation qui cible d’abord le public. L’objectif est donc articulé autour de la protection des utilisateurs. Au lieu de poser des interdictions, le régulateur semble vouloir mieux informer les utilisateurs.

Une meilleure compréhension, de la part des influenceurs, du secteur de la crypto, pourrait alors déboucher sur une meilleure compréhension de la part des consommateurs de contenu sur internet. En définitive, il s’agit d’utiliser les influenceurs comme un véhicule afin que ces derniers s’attribuent la tâche d’éduquer le grand public sur ce que sont les crypto-monnaies et la manière dont elles fonctionnent.