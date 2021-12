Creative Cloud Express : Adobe lance sa suite gratuite et sans limites

Adobe lance aujourd’hui le Creative Cloud Express, une application gratuite disponible sur le web et les appareils mobiles qui permet de faciliter la création de contenu.

Vous voulez créer un design pour votre petite entreprise ou créer des visuels originaux pour vos réseaux sociaux, mais les logiciels comme Photoshop ou Illustrator vous paraissent chers et compliqués d’utilisation? Ce ne sera plus un problème : Adobe met en ligne dès aujourd’hui sa version mobile et web gratuite de Creative Cloud Express. Beaucoup plus simple d’utilisation et plus optimisée que la version précédente (Adobe Spark), elle offre aussi des fonctionnalités qui n’auront comme seules limites que votre imagination !

Creative Cloud Express: des outils performants pour tous

Le Creative Cloud Expess va vous aider à créer un contenu de qualité sans que vous ayez des connaissances en conception graphique. Finies les croûtes que vous rendiez à votre prof d’art plastique au collège. En deux ou trois mouvements, vous pourrez devenir le Rembrandt du web et créer un visuel pro pour vos réseaux sociaux dont vous n’aurez pas à rougir. C’est LE gros point fort de Creative Cloud Express.

Cette application regroupe les meilleures fonctionnalités de Photoshop, Indesign, Illustrator, et consorts, comme par exemple :

Pour les instagrameurs : idéal pour les posts en carousel sur Instagram qui permettent de faire défiler plusieurs photos dans un même post ou encore les stories. Vous serez en mesure de créer un contenu de qualité comportant plusieurs éléments dans un seul et même projet.

: idéal pour les posts en carousel sur Instagram qui permettent de faire défiler plusieurs photos dans un même post ou encore les stories. Vous serez en mesure de créer un contenu de qualité comportant plusieurs éléments dans un seul et même projet. Pour les Tik-Tokeurs : les puissants outils vidéo d’Adobe sont adaptés pour les vidéos courtes et percutantes.

: les puissants outils vidéo d’Adobe sont adaptés pour les vidéos courtes et percutantes. Pour les vidéastes : avec Premiere Rush, vous pourrez découvrir les bases ou affiner vos compétences en montage vidéo, réglages des couleurs et enregistrement audio.

: avec Premiere Rush, vous pourrez découvrir les bases ou affiner vos compétences en montage vidéo, réglages des couleurs et enregistrement audio. Pour les entreprises : très pratique pour les supports marketing.

: très pratique pour les supports marketing. Pour les curieux : pour retoucher vos photos de famille floues, ou faire des photomontages cultes de vos potes.

La nouvelle application Adobe Creative Cloud Express est disponible sur le Play Store et sur l’App Store.

Les avantages

Le Creative Cloud donne l’accès à l’ensemble des logiciels Adobe. Bien que l’application soit gratuite, elle offre aussi des formules payantes pour débloquer de nouvelles fonctionnalités à destination des professionnels. Que vous soyez un utilisateur gratuit ou un abonné payant, utilisateur d’Express ou du Creative Cloud pro, Adobe vous offre un choix immense de modèles préconçus, et vous donne accès à la collection complète de photos libres de droits d’Adobe Stock ainsi qu’à la bibliothèque de polices Adobe Fonts.

Creative Cloud Express est un avant-goût de ce que sont capables de faire les logiciels Adobe, aussi bien pour les amateurs que pour les professionnels.