Tout savoir sur la création de logo pour les réseaux sociaux et sites internet

Élément essentiel de l’identité de marque d’une entreprise, le logo est souvent la première chose que les clients remarquent. Votre notoriété dépendant de la qualité de votre logo, il représente un enjeu important dans la réussite de votre projet.

C’est la première étape ô combien cruciale de toute création d’entreprise. Le logo doit à la fois séduire, valoriser votre image, vous différencier de vos concurrents, fédérer des clients. Autant d’enjeux qui rendent la tâche délicate. Entre les différents types de logo qui existent et toutes les informations qui fusent sur le web, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Vous avez une entreprise et souhaitez renouveler votre logo ? Vous pensez créer un site internet ou un e-commerce ? Alors cet article est fait pour vous !

La création d’un logo : une étape cruciale

Pourquoi le logo est-il important ?

Le logo est la représentation graphique qui sert à identifier de manière unique et immédiate votre société, votre marque, vos produits et vos services. Le logo doit synthétiser une activité, un état d’esprit, des valeurs, etc., implicitement il doit inspirer confiance. Il est la signature de votre entreprise/ marque et doit valoriser votre image. Un mauvais logo renverra une image d’amateurisme et d’instabilité. C’est la raison pour laquelle il est d’une importance capitale.

Qu’est ce qu’une charte graphique ?

La charte graphique est un document qui contient les règles fondamentales d’utilisation de votre logo. Ce document est à destination des professionnels de la communication (aussi bien en interne qu’en externe). Il vous permet d’utiliser votre logo dans de bonnes conditions et maintenir ainsi toute la cohérence de votre communication visuelle (respect des dimensions, des couleurs, de la mise en page). C’est grâce au bon usage de cette charte graphique que votre communication restera claire, homogène, personnalisée et donc efficace et identifiable dans le temps.

L’importance de faire appel à un professionnel

Vous avez établi votre charte graphique et il ne vous reste plus qu’à passer à la création de votre logo ! Faire le choix de travailler avec un graphiste indépendant, c’est opter pour un résultat professionnel. En effet un logo mal réalisé renverra une image d’amateur, et c’est à tout prix ce qu’il faut éviter si vous voulez être pris au sérieux ! Mais ce n’est pas la seule raison :

vous aurez une création unique

un résultat de qualité livré à la bonne date

un professionnel qui identifie vos besoins et vos objectifs

un professionnel qui vous aide à la conception d’une charte graphique

un accompagnement tout au long de votre projet

un logo adapté à tous les formats vectoriels et matriciels (cf faq)

(cf faq) une cohérence avec l’image que vous souhaitez renvoyer

un gain de temps et d’argent

Trouver un graphiste-concepteur de logo n’est pas aussi compliqué qu’il n’y parait. Des plateformes comme Fiverr proposent de nombreuses options et services. Il vous suffit de parcourir les portfolios en ligne et de choisir la formule qui vous convient le mieux pour avoir un résultat qui vous ressemble.

Les qualités essentielles pour un bon logo

Pour être efficace, votre logo doit prétendre à de nombreuses qualités aussi bien sur le plan visuel que technique. Il y a 6 règles d’or à respecter pour qu’un logo soit réussi. Votre logo doit être :

Reconnaissable : on doit pouvoir l’identifier immédiatement et doit être facile à retenir.

: on doit pouvoir l’identifier immédiatement et doit être facile à retenir. Simple : préférez la carte de la simplicité. Il n’y a rien de tel pour marquer les mémoires. La pomme d’Apple par exemple renvoie une image simple et sophistiquée.

: préférez la carte de la simplicité. Il n’y a rien de tel pour marquer les mémoires. La pomme d’Apple par exemple renvoie une image simple et sophistiquée. Lisible : cela semble bête, mais un logo illisible est le meilleur moyen de se faire oublier.

: cela semble bête, mais un logo illisible est le meilleur moyen de se faire oublier. En accord avec les codes graphiques : il doit correspondre à votre secteur d’activité. (exemple : si votre secteur est l’écologie privilégiez le vert ou les couleurs naturelles)

: il doit correspondre à votre secteur d’activité. (exemple : si votre secteur est l’écologie privilégiez le vert ou les couleurs naturelles) Déclinable : votre logo apparaîtra sur plusieurs supports de communication. Il doit pouvoir être décliné en différentes tailles et couleurs et avoir un rendu parfait.

: votre logo apparaîtra sur plusieurs supports de communication. Il doit pouvoir être décliné en différentes tailles et couleurs et avoir un rendu parfait. Durable : bien choisir son logo c’est aussi choisir un logo qui durera dans le temps. Un logo qui change trop souvent renverra une image d’instabilité.

Les différents types de logo et leurs usages

Il existe 5 grands type de logo parmi lesquels :

Les logotypes

C’est la forme la plus simple et la plus facile. Le nom de l’entreprise ou de la marque est écrit en toutes lettres.Il est facilement reconnaissable, facile à retenir et inspire la confiance. Exemple : Marshall, Disney, Netflix, Coca-Cola, etc.

Les monogrammes

Là aussi il s’agit d’un logo basé sur du texte. En général il est établi sur les initiales de la marque avec un design amélioré et se compose de deux à trois lettres. Il est idéal si le nom de votre marque ou de votre entreprise est trop long ou difficile à retenir. Exemple : IBM, HBO, Warner Bros, etc.

Les idéogrammes

Il ne contient pas du tout de texte. C’est un symbole graphique qui peut être un objet, une forme abstraite qui représente la marque ou l’entreprise de façon unique. Il est souvent utilisé par les réseaux sociaux car ils sont reconnaissables et universellement compris. En revanche si vous commencez votre activité ce n’est peut-être pas la meilleure option. Ce sont souvent les entreprises emblématiques qui utilisent ce type de logo. Exemple : Adidas, Nike, Apple, Twitter, Instagram, etc.

Le logo combiné

C’est un mélange entre un logotype et un idéogramme. L’avantage de ce type de logo c’est que vous pouvez jouer sur l’image, le texte et la créativité. C’est un très bon moyen de capter l’attention. Le nom de votre entreprise sera à la fois lié à une image et à un texte. Avec le temps, les gens n’auront plus besoin du texte pour vous reconnaître, seul l’image suffira. Exemple : Xbox, Puma, Chanel, Lacoste, etc.

Les emblèmes

Un peu plus complexes et un peu plus rares aussi, les emblèmes sont composés d’un logotype, d’un monogramme et parfois d’un pictogramme. Ce sont des logos très détaillés. Ce type de logo donne un aspect traditionnel : il donne l’impression que votre marque a toujours existé et qu’elle perdurera dans le temps. À choisir si vous êtes certain de ne pas vouloir remanier votre logo par la suite. Exemple : Starbucks, Ferrari, Burger King, etc.