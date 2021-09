Quelle est la nouvelle adresse officielle de Cpasmieux ? Et les meilleures alternatives

Si vous ĂȘtes un adepte de tĂ©lĂ©chargement illĂ©gal ou de streaming pour voir des films ou des sĂ©ries, alors vous connaissez sans doute l’existence de nombreux sites. Dans cet article, nous allons vous prĂ©senter le site Cpasmieux. A la fin, vous trouverez aussi l’adresse actuelle du site de streaming en ligne gratuit. Â

A l’heure d’Internet et de la consommation culturelle de masse, de nombreuses plateformes proposent d’accĂ©der du contenu plus ou moins lĂ©galement. Dans ce registre, Cpasmieux c’est imposĂ© ces derniĂšres annĂ©es comme une alternative solide pour ceux qui veulent visionner des contenus en streaming.

C’est quoi Cpasmieux ?

Le site Cpasmieux est un site permettant aux internautes de regarder les meilleurs films rĂ©cents gratuits et en streaming HD. Il n’y a pas besoin de faire de compte, vous devez simplement vous connecter et choisir le film que vous voulez regarder en quelques clics. On y trouve les derniers films prĂ©sents au cinĂ©ma, mais aussi des sĂ©ries, des anime ou encore de nombreux autres programmes de trĂšs bonne qualitĂ©. Le site a vu le jour il y a dĂ©jĂ plusieurs annĂ©es et s’est fait, au fil des annĂ©es, une solide rĂ©putation auprĂšs des internautes en raison de la qualitĂ© et de la fraĂźcheur de son catalogue.

Parmi les catĂ©gories, on trouve films, sĂ©ries et animes. Cependant, vous pouvez aussi voir des telenovelas ou encore Bollywood sur Cpasmieux. Il est possible d’effectuer une recherche par genre, par annĂ©e, par date d’ajout ou encore Ă partir d’un mot-clĂ©.

Cpasmieux est-il légal ?

Vous vous en doutez trĂšs probablement. Contrairement Ă des sites comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, Cpasmieux n’est pas une alternative lĂ©gale pour ceux qui veulent voir des contenus de trĂšs bonne qualitĂ© en streaming. Il s’agit d’un site illĂ©gal qui ne respecte pas le droit d’auteur et est donc rĂ©guliĂšrement en butte aux attaques des ayants-droits, des autoritĂ©s ou de la justice et de la loi Hadopi. Bref, si vous vous connectez sur Cpasmieux, vous ne respectez pas la lĂ©gislation en vigueur. C’est donc quelque chose que vous faites aussi avec des risques. Nous ne pouvons pas vous inciter Ă consulter ce type de site, mais si vous le souhaitez l’adresse de Cpasmieux est disponible dans le prochain paragraphe de cet article.

Url officielle : comment accéder à la plateforme de streaming ?

MalgrĂ© nos mises en garde sur la lĂ©galitĂ© du site Cpasmieux vous souhaitez tout de mĂȘme y accĂ©der ? En raison de sa nature illĂ©gale, il fait partie des plateformes qui doivent rĂ©guliĂšrement changer d’adresse internet. Il peut donc parfois ĂȘtre un peu difficile de trouver quelle est son URL actuelle pour pouvoir y regarder les contenus qui vous intĂ©ressent. Or, essayer n’importe quel site qui lui ressemble peut ĂȘtre dangereux puisque des pirates essaient ainsi de profiter de la naĂŻvetĂ© des internautes.

Ces derniĂšres annĂ©es, le site cpasmieux a pu ĂȘtre accĂ©dĂ© avec les adresses cpasmieux.net, cpasmieux.club ou encore cpasmieux.org. Or, aucune de ces adresses ne fonctionne plus aujourd’hui. Alors comment vous connecter ? Quelle est la bonne adresse pour accĂ©der au site de streaming cpasmieux ? C’est simple, il faut dĂ©sormais vous connecter Ă cpasmieux.cam. Il s’agit de la nouvelle adresse de rĂ©fĂ©rence si vous souhaitez accĂ©der au site pour visionner vos films ou sĂ©ries en streaming.

Un proxy pour accéder à Cpasmieux

Officiellement, si vous ĂȘtes hors de France, les crĂ©ateurs vous inciteront plutĂŽt Ă utiliser l’URL cpasmieux.tv. Alors pourquoi ne s’agit-il pas de celle que l’on vous propose ? C’est bien simple. Si vous essayez de vous y connecter, on vous donne un message d’avertissement. En effet, en France, le site a Ă©tĂ© bloquĂ© par l’autoritĂ© nationale des jeux en raison d’une dĂ©cision de justice. Pour y accĂ©der, vous aurez donc besoin d’utiliser un proxy.

De nombreux serveurs proxy sont disponibles afin de dissimuler votre localisation exacte. Vous pouvez ainsi vous connecter Ă Hidester, Hide.me, HMA, KProxy, Hotsopt Shield ou encore VPN Book. C’est une alternative facile Ă prendre en main pour vous connecter Ă un site de ce genre. Cependant, utiliser un proxy prĂ©sente aussi des risques puisqu’ils conservent souvent une trace de votre activitĂ©. L’idĂ©ale est donc plutĂŽt d’avoir recours Ă un VPN comme nous allons vous l’expliquer ci-dessous.

Utiliser un VPN pour se connecter Ă Cpasmieux

Pouvoir accéder à un VPN de qualité et de façon illimitée ne va pas sans quelques coûts. Ce type de service permet de dissimuler complÚtement votre identité et de masquer votre navigation sur Internet, sans ralentissement de votre connexion.

Plusieurs VPN de trĂšs bonne qualitĂ©Â sont disponibles pour ceux qui veulent pouvoir se connecter Ă un site comme Cpasmieux afin de voir des sĂ©ries ou des films en streaming. Nous pouvons notamment vous conseiller ExpressVPN qui peut ĂȘtre gratuit pendant 30 jours, TunnelBear qui offre 500 MO de donnĂ©es gratuites, ou encore WindScribe qui vous offre 10 Go de donnĂ©es gratuites chaque mois. Si vous n’avez pas envie de payer, il faut avoir Ă l’esprit que visionner ainsi du contenu est illĂ©gal et vous pourriez vous faire repĂ©rer par les autoritĂ©s.

Top 5 des alternatives Ă la plateforme de streaming

Peut-ĂȘtre que lorsque vous ĂȘtes en train de lire cet article Cpasmieux n’est pas accessible. Il peut s’agir d’un problĂšme temporaire ou bien d’un nouveau blocage des autoritĂ©s. Certains internautes ne trouvent pas non plus tout le contenu qui les intĂ©resse sur le site. Dans ce cas, pas de panique. Sur Internet, on trouve de nombreuses alternatives.

Vous pouvez bien sĂ»r opter pour des sites gratuits comme Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Video qui proposent un trĂšs large catalogue tout comme Canal+ ou encore OCS CinĂ©ma Series, l’offre qui est liĂ©e Ă Orange. Mais si vous refusez de payer, voici des sites, eux aussi illĂ©gaux, sur lesquels vous pourrez trouver des films, sĂ©ries et animes en streaming.

On peut ainsi vous proposer voirfilms.al qui propose de trÚs nombreux contenus. Ainsi récemment, il y a James Bond, le Joker ou encore Black Widow. Ce site propose aussi des séries. sokrostream.tube est un site plus récent, avec du contenu de trÚs bonne qualité. zone-streaming.fr est la nouvelle URL du site FullMoviz. Enfin, papystreaming.stream offre aussi un riche catalogue de contenus.

