Dû à l’augmentation exponentielle de l’électrique au sein du parc automobile français et mondial, la voiture électrique sans permis a fait surface il y a quelques années. Bien moins chère qu’une voiture classique ou électrique, son prix reste pourtant souvent assez flou. C’est pour cette raison que nous allons vous éclairer la question du coût d’un tel modèle de voiture.

Les voitures électriques sans permis ont connu un véritable essor suite à la sortie de la Citroën Ami en 2020, devenue le véritable fer de lance de ce modèle de véhicule. Cependant, bien que cette voiturette ait enregistré des ventes records sur l’année 2021, les voitures électriques sans permis en général ne sont pas très connues, et il existe assez peu d’informations sur le sujet. Nous avons donc décidé de tous vous expliquer sur les tarifs appliqués aux voitures électriques sans permis.

Quels sont les critères qui influencent le prix d’une voiture électrique ?

Il s’agit d’une réalité pour tous, les voitures électriques coûtent 40 à 60% plus cher à l’achat que les véhicules thermiques. Mais pourquoi ? Concrètement, les voitures électriques sont plus chères pour ces raisons :

La batterie Vous l’aurez deviné facilement, LA différence entre une thermique et une électrique est aussi le principal facteur expliquant l’écart de prix. En effet, les batteries de voiture sont très chères car elles sont composées de nombreuses matières premières au cours très changeant, surtout depuis quelques temps (pénurie de matériaux). Le prix de la batterie est donc un facteur qui affecte le prix total d’une voiture électrique, qu’elle soit avec ou sans permis.

Les finitions Généralement, les modèles d’entrée de gamme des voitures électriques sont proposés avec diverses fonctionnalités dignes d’un milieu de gamme d’une voiture thermique. Le constat est simple à effectuer, étant donné que certains modèles de voitures sont soit thermiques soit électriques.



Le fait qu’il est impossible d’avoir un modèle électrique avec peu de finitions rend donc les voitures électriques plus chères à l’achat. Cependant, comme nous l’aborderons plus tard, les voitures sans permis sont réputées pour n’avoir que le strict minimum en termes de fonctionnalités, donc ce facteur d’augmentation de prix ne s’applique pas aux voitures électriques sans permis.

La production et la concurrence Les voitures électriques sont certes de plus en plus vendues, mais sont encore loin des chiffres des voitures thermiques. C’est pour cette raison que tous les modèles électriques sont majoritairement conçus en faible quantité, donc plus chers. Deuxièmement, le marché de l’automobile électrique est pour l’instant beaucoup moins dense que celui des véhicules thermiques. À titre d’exemple, il existe seulement trois modèles de voiture électrique (avec permis) inférieurs à 20 000€. De cette façon, il est simple pour les fabricants de placer des prix hauts, puisque la concurrence est faible.



Ce facteur s’applique tout à fait aux voitures électriques sans permis, puisqu’il s’agit d’un marché encore plus petit et aux quantités de production encore plus limitées que le marché de l’automobile électrique.

Quel est le prix moyen d’une voiture électrique sans permis ?

Les constructeurs voulant proposer des voitures électriques sans permis ont dû faire face à un véritable casse-tête. D’un côté il fallait proposer des véhicules au tarif très abordable puisque sans permis et d’un autre côté il fallait affronter le coût que représentait un véhicule électrique.

Le coût d’une voiture sans permis thermique est généralement situé entre 8 000€ et 20 000€ (oui oui !). Si, à fonctionnalités égales, une voiture électrique sans permis est plus chère d’environ 3 000€ que son homologue thermique, on trouve de nombreux modèles électriques parmi les voiturettes les moins chères du marché. Cela s’explique notamment par le fait que les concessions sont très nombreuses chez les voitures sans permis électriques, pour proposer un tarif agressif.

Il faut aussi noter que l’État français a mis en place un bonus écologique de 900€ dédié exclusivement à l’achat d’une voiture électrique sans permis neuve (ou à la location pendant au moins deux ans), ce qui vient légèrement adoucir la note finale.

Étant donné que le nombre de modèles de voiture électrique sans permis est plutôt faible, on ne peut pas vraiment établir de prix moyen. Au lieu de cela, nous avons décidé de vous présenter la fourchette de prix d’une sélection de voitures électriques sans permis (bonus déduit):

Citroën Ami : de 6 890€ à 8 290€

: de 6 890€ à 8 290€ Renault Twizy : de 10 700€ à 12 777€

: de 10 700€ à 12 777€ Jiayuan City Fun : de 8 090€ à 13 340€

: de 8 090€ à 13 340€ Tazzari Zero Junior : de 14 990€ à 22 000€

: de 14 990€ à 22 000€ Aixam e-city : de 15 799€ à 21 804€

En fin de compte, une voiture électrique sans permis peut coûter entre 7 000€ et 22 000€, mais vous aurez alors une grande différence de confort, de qualité et d’options. Comptez donc plus ou moins 13 000€ pour l’achat d’un véhicule électrique sans permis. Cependant, il faut noter que ces véhicules, comme tout véhicule, possède un coût de rechargement, que nous allons compter ci-dessous.

Qu’est-ce qui fait varier le tarif d’une voiture sans permis à une autre ?

Les voitures sans permis, qu’elles soient électriques ou thermiques, sont faites pour séduire un public bien précis. Le but d’une voiture sans permis étant de pouvoir se déplacer sans devoir passer le permis, ce type de véhicule est donc fait pour les jeunes et les personnes âgées majoritairement. Or il est bien connu que ces personnes ne possèdent pas forcément beaucoup d’argent. Quitte à conduire un véhicule de 2 places (voire une seule !) limité à 45 km/h, autant que ce soit à moindre coût.

C’est donc pour cette raison que les constructeurs ont tenté de créer des modèles peu chers, tout en gardant une marge bénéficiaire standard. Pour réussir cette opération, ils ont donc dû réduire les coûts dans tous les secteurs, à savoir :

Le confort Il s’agit sans doute du principal défaut des voitures sans permis. En effet, les sièges sont souvent en plastique à peine rembourré et de nombreuses voitures sans permis font l’impasse sur la climatisation et le chauffage au sein du véhicule. De plus, le confort standard est souvent proposé en option, et la voiture électrique sans permis Renault Twizy en est l’exemple le plus criant avec cette particularité : les portes de la voiturette ne sont disponibles qu’en option.



Comme vous le voyez, le confort réduit est aussi l’apanage des voitures électriques sans permis, de manière à réduire les coûts. De toute façon on peut se passer d’un grand confort quand les trajets ne dépassent que rarement les 50 kilomètres…

La Renault Twizy avec portes

La fabrication Les constructeurs vont tenter de réduire au maximum la taille et la complexité de la chaine de production, pour ici aussi diminuer les coûts de fabrication. Ainsi, les matériaux utilisés sont souvent le plastique (qui coûte moins cher et qui est plus léger) et d’autres matériaux pratiques. De plus, les techniques d’assemblage sont simples et le nombre de pièces est fortement diminué. Par exemple, les deux portes de la Citroën Ami sont exactement les mêmes : l’une s’ouvre de façon normale et l’autre de façon inversée (suicide door).



Les voitures électriques sans permis font donc aussi une optimisation des coûts de fabrication pour pouvoir proposer le tarif le plus attractif possible.

Les fonctionnalités Ici aussi, les fonctionnalités vont être réduite au strict minimum. Au niveau de la connectivité, certaines voitures sans permis ne vont rien présenter d’électronique (Citroën Ami), même si on peut noter certains efforts faits par des constructeurs (pour la Silence S04 par exemple). En règle générale, vous ne retrouverez que ce qui est indispensable, avec quelques rares options peu coûteuses (prise USB par exemple).



Les voitures électriques sans permis ne font pas exception et ne disposent généralement que du minimum pour être dans des tarifs moyens. Cependant, certains modèles proposent plus de fonctionnalités mais sont commercialisés à des prix s’approchant fortement d’une voiture avec permis.

Combien coûte le rechargement d’une voiture électrique sans permis ?

Le coût de rechargement d’une voiture électrique sans permis est le même que celui d’une voiture électrique simple, cependant il existe quelques différences concernant la capacité de rechargement. En effet, les voitures électriques sans permis ne pourront pas utiliser les bornes placées sur les aires d’autoroute à cause de leur vitesse limitée, mais pourront être rechargées plus facilement à domicile, par certaines fonctionnalités mises en œuvre comme la capacité de se recharger sur une prise secteur par exemple.

Le constructeur catalan Silence a même innové en plaçant des batteries portatives dans sa première voiture électrique sans permis. De ce fait, l’utilisateur peut la sortir de sa voiture sous forme de trolley et la recharger au travail ou à la maison de façon très simple.

Pour comparer à une voiture sans permis thermique, le processus est simple. Les voitures sans permis thermiques ont une consommation avoisinant les 3,6L/100km. Avec un tarif de 1,90€/litre (essence ou gazole en juillet 2022), faire 100km coûterait 6,84€. La Citroën Ami, par exemple, consomme 10kWh/100km. Étant donné que le kWh coûte 0,174€ (toujours en juillet 2022), la Citroën Ami roule donc pour 1,74€ par 100km, soit près de 4x moins cher qu’une voiture sans permis thermique.

Questions Fréquentes sur les voitures électriques sans permis