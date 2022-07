La caméra de surveillance est devenue presque incontournable dans les foyers. Aujourd’hui, avec l’offre déjà importante mais surtout grandissante des caméras de surveillance, on peut se sentir un peu perdu. C’est pour cette raison que Meilleure Innovation s’est attaché à vous guider dans le choix de votre caméra de surveillance, quel que soit son type. Après de multiples comparatifs et un guide d’achat sur la question, nous nous attaquons maintenant au sujet épineux qu’est le coût d’une caméra de surveillance.

On peut être rapidement perdu entre les caméras de surveillance d’extérieur, d’intérieur, les dashcams, les babycams, les caméras 4G etc. Au moment de se procurer une caméra de surveillance, tout le monde (ou presque) se pose la question du prix. Est-ce que cette caméra est à un bon prix ? Quelle caméra choisir avec tel budget ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cet article.

Quel est le coût d’une caméra de surveillance selon son type ?

Le terme « caméra de surveillance » désigne en réalité beaucoup de types de caméra, très différents les uns des autres. Nous allons aborder ici différentes catégories de caméras de surveillance, à savoir : les caméras d’extérieur, d’intérieur, fonctionnant par 4G, Wi-Fi ou par circuit fermé, les dashcams, les babycams (connectées ou non) et même les caméras factices.

Combien coûte une caméra d’extérieur ?

Il existe différents types de caméra d’extérieur, mais tous se rejoignent sur un point : ce sont des caméras résistant aux intempéries. Vous l’aurez compris, une caméra d’extérieur peut fonctionner par Wi-Fi, 4G (au cas où la caméra est située loin du point Wi-Fi) ou par circuit fermé (CCTV).

Une caméra de surveillance d’extérieur coûtera donc entre 70€ et 250€, le prix variant selon les nombreuses caractéristiques exclusives aux caméras d’extérieur (flash lumineux, alarme etc.). Pour ce qui est des caméras Wi-Fi, le prix varie entre 70€ et 250€, bien que l’on retrouve plus de caméras autour de 150-200€. Pour les caméras 4G, les prix vont de 120€ à 250€, étant donné que ces caméras admettent une technologie différente que celle utilisée habituellement. Les caméras CCTV, elles, ont un prix moins élevé, de l’ordre de 75-150€, puisqu’il ne s’agit pas de caméras connectées.

Combien coûte une caméra d’intérieur ?

Les caméras d’intérieur coûtent généralement moins cher que les caméras extérieures, étant donné qu’elles n’ont ni flash lumineux, ni sirène, ni résistance aux intempéries. De plus, la portée de ces caméras n’a pas besoin d’être aussi grande que pour les caméras d’extérieur. Pour les caméras d’extérieur, il existe seulement les modèles à circuit fermé et par Wi-Fi. La 4G n’est pas nécessaire puisque les caméras intérieures sont dans la maison donc près du point Wi-Fi, mais si vous avez besoin d’une caméra 4G (maison dans laquelle il n’y a pas de Wi-Fi), vous pouvez très bien utiliser une caméra d’extérieur en intérieur, auquel cas il faudra vous fier aux prix précédemment cités.

Pour une caméra d’intérieur connectée en Wi-Fi, le prix oscillera entre 35€ (par exemple pour la Blink Mini que nous avons testé) et 250€ pour les modèles les plus aboutis. Cependant, on notera une moyenne de 120€ pour les caméras de surveillance d’intérieur connectée. Les caméras d’intérieur en circuit fermé, elles, vous coûteront entre 60 et 120€, bien qu’il existe quelques modèles inférieurs ou supérieurs à ce prix. Pour connaitre le modèle qu’il vous faut, retrouvez notre comparatif des meilleures caméras d’intérieur du marché.

Combien coûte une dashcam ?

Les dashcams sont des caméras permettant de filmer la route. Souvent, elles sont vendues par pack, avec une caméra à l’avant, une à l’arrière et parfois une pour filmer l’habitacle. Les dashcams ont donc un prix différent selon leur nombre.

Une dashcam coûtera généralement entre 50 et 500€. Cet écart s’explique par le fait qu’il existe des dashcams très compactes et d’autres conçues pour les professionnels. Les dashcams compactes à un seul objectif (avant) sont généralement vendues à un prix avoisinant 50-120€. Pour les dashcams avant/arrière, le prix sera plutôt de 120 à 300€, variant selon la résolution et les caractéristiques. Pour finir, les caméras de surveillance pour véhicules les plus abouties (les actioncams de chez GoPro ou les triple caméras Nextbase par exemple) affichent un prix supérieur à 250€ et pouvant aller jusqu’à 500€.

Combien coûte une babycam ?

Les babycams sont des caméras conçues pour surveiller les bébés. Pour ces caméras, il existe deux types : les caméras avec moniteur et les caméras connectées. Il serait tout à fait logique de dire que les babycams connectées coûtent plus cher, surtout qu’elles apportent de nouvelles fonctionnalités innovantes (voir notre comparatif des meilleurs babyphones). Cependant, la réalité n’est pas exactement la même.

Une babycam coûtera en général entre 25 et 300€, avec un écart de prix pas toujours justifié. Les babyphones vidéo à unité parentale sont victimes du surcoût appliqué à la plupart des produits pour bébé, et leur prix varie donc entre 80 et 180€, avec une grande quantité de babyphones aux alentours de 160€. Les babycams connectées ne sont généralement pas vendues en grande surface et sont destinées à un public un peu plus restreint, ce qui fait que leur prix n’est généralement pas impacté par l’effet bébé. Vous trouverez une babycam connectée pour 25€ (modèle bas de gamme) comme pour 300€ (modèle abouti et disposant de nombreuses fonctionnalités innovantes).

Combien coûte une caméra factice ?

Les caméras factices sont faites pour dissuader des intrus d’entrer dans le domicile, mais ne sont pas capables de filmer. Comme il s’agit de coquilles vides, leur prix est très bas (c’est aussi pour cette raison qu’elles sont achetées). Une caméra factice sera donc vendue pour un prix variant entre 4€ et 40€ (prix constaté pour les meilleures caméras factices).

Quel est le coût d’une caméra de surveillance selon ses caractéristiques ?

Les caractéristiques influent beaucoup sur le prix d’une caméra de surveillance, comme sur le prix de n’importe quel objet. Que ce soit la résolution ou le champ de vision, le prix variera en fonction de la qualité proposée. Voici les foncationnalités qui font le plus varier le prix de votre future caméra.

Combien coûte une caméra selon sa résolution ?

Lors du choix d’une caméra de surveillance, la partie concernant la résolution est très importante. Il s’agit là de savoir si l’image va être floue ou nette. Il faut savoir que les prix indiqués ci-dessous ne sont pas une science exacte : vous trouverez forcément une caméra avec ces caractéristiques à un prix inférieur ou supérieur à la fourchette de prix annoncée.

Une caméra peut avoir un capteur allant de 1MP jusqu’à 12MP. Voici donc la gamme de prix de chaque résolution de caméra :

1MP (plus connu sous le nom de 720P): entre 30 et 60€

(plus connu sous le nom de 720P): entre 2MP (plus connu sous le nom de 1080P ): entre 40 et 100€

(plus connu sous le nom de ): entre 4MP (ou 1440P, plus connu sous le nom de 2K ): entre 80 et 200€

(ou 1440P, plus connu sous le nom de ): entre 6MP (ou 2048P): entre 100 et 250€

(ou 2048P): entre 8MP (ou 2160P, plus connu sous le nom de 4K ): entre 150 et 300€

(ou 2160P, plus connu sous le nom de ): entre 10MP (ou 2592P): entre 200 et 400€

(ou 2592P): entre 12MP (ou 2800P): entre 800 et 1000€

Le prix d’une caméra s’envole quand la résolution augmente, d’une part parce que le coût de fabrication augmente mais aussi parce qu’il faut beaucoup plus de stockage quand la qualité vidéo augmente.

Combien coûte une caméra de surveillance avec audio bidirectionnel ?

Les caméras de surveillance avec audio bidirectionnel peuvent être très utiles parce qu’elles permettent aux propriétaires de converser avec les personnes extérieures : cela peut être à des potentiels intrus pour les faire fuir ou pour répondre à quelqu’un qui sonne par exemple.

En moyenne, les caméras de surveillance disposant d’un audio bidirectionnel sont vendues à un prix avoisinant 100-200€. Si vous êtes équipé d’une caméra ne disposant pas d’un audio bidirectionnel, vous pouvez toujours y accoler un micro indépendant, que vous pourrez vous procurer pour 20 à 35€.

Combien coûte une caméra de surveillance avec reconnaissance faciale ?

Les caméras à reconnaissance faciale sont plutôt chères, mais ont un avantage certain. En effet, ces caméras peuvent non seulement détecter si le mouvement provient d’un objet, d’un animal ou d’un humain mais aussi déterminer si l’humain détecté est autorisé dans la zone. Il s’agit d’une technologie plutôt chère, donc les caméras à reconnaissance faciale coûtent en général entre 150 et 250€.

Combien coûte l’installation d’une caméra de surveillance ?

Si vous souhaitez acheter des caméras de surveillance, il se peut que vous n’ayez ni le temps, ni l’envie, ni les compétences nécessaires à l’installation de ces caméras de surveillance. Vous pouvez dans ce cas faire appel à un professionnel pour installer vos caméras. Cependant, cela représente un coût qu’il faut compter dans le budget pour acheter des caméras de surveillance.

L’installation d’un système de caméra de surveillance filaire (circuit fermé) coûtera forcément plus cher qu’installer des caméras de surveillance sans-fil, en raison de la connectivité accrue (présence de nombreux câbles). Les professionnels pratiquant ce type d’installation sont généralement des électriciens ou des informaticiens, et ils appliquent des tarifs dépendant du nombre de caméras ou du temps passé (de 50 à 75€ par heure) ou applique parfois même un tarif fixe.

Le prix à payer pour l’installation de caméras de sécurité CCTV est de l’ordre de 200 à 500€ en moyenne. Bien que ce prix puisse paraitre élevé, il est appliqué à un kit de caméras de sécurité (au moins 4 caméras) et varie en fonction du nombre de caméras.

Pour ce qui est de l’installation d’un kit de caméras de surveillance IP, le prix est un petit peu inférieur étant donné qu’il n’y a pas d’unité de stockage à installer et que les seuls branchements à faire sont ceux de l’alimentation (et encore, certaines caméras fonctionnent sur batterie et ne nécessitent donc aucun branchement). Pour une caméra de surveillance IP, le prix d’installation généralement constaté est de 50€ minimum, pouvant monter jusqu’à 150€ si le nombre de caméras est important.

Combien coûte le stockage d’une caméra de surveillance ?

Pour une caméra de surveillance CCTV, le stockage des données vidéo s’effectuera forcément de façon locale, étant donné qu’il s’agit du principe même de la caméra de surveillance à circuit fermé. Le stockage s’effectuera donc sur des disques dur DVR ou sur des cartes SD. Le coût moyen d’installation d’un disque dur DVR pour caméra de surveillance est de 100 à 250€, tandis qu’une carte SD coûtera entre 30 et 90€. Il faut tout de même noter que l’espace DVR aura une capacité de stockage bien plus élevée qu’une carte SD.

Pour une caméra de surveillance IP, le choix est plus large. Étant donné qu’elles sont connectées au Wi-Fi, elles peuvent stocker les vidéos sur un Cloud (un espace de stockage en ligne) ou sur un disque dur NVR (la différence entre DVR et NVR, c’est que les disques durs NVR reçoivent les données de façon filaire et Wi-Fi tandis que les disques durs DVR ne reçoivent que de façon filaire). Cependant, une caméra de surveillance IP peut aussi utiliser une carte SD pour stocker les données vidéo. Le service Cloud est un abonnement mensuel, qui coûtera entre 1,5 et 20€ par mois, tandis qu’un disque dur NVR aura un prix compris entre 200 et 400€.

Pour résumer, voici le prix constaté pour chaque type de stockage :

Cloud : entre 1,5€ et 20€ par mois

: entre 1,5€ et 20€ par mois Carte SD : entre 30€ et 90€ à l’achat

: entre 30€ et 90€ à l’achat Disque dur DVR : entre 100€ et 250€ à l’achat

: entre 100€ et 250€ à l’achat Disque dur NVR : entre 200€ et 400€ à l’achat

Cependant, il faut savoir que le prix du Cloud pour une caméra de surveillance peut grandement varier selon le plan choisi, le nombre de caméras et la marque. Pour avoir plus d’informations sur le sujet, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat d’une caméra de surveillance.

Qu’est-ce qui peut faire varier le prix d’une caméra de surveillance ?

Ce n’est plus un secret pour vous désormais, le coût d’une caméra de surveillance peut grandement varier. Cependant, vous ne savez pas tout ce qui peut faire varier le prix d’une caméra de surveillance. Voici donc les considérations auxquelles vous n’avez peut-être pas pensé.

Les rabais sur les assurances

Vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez obtenir un rabais sur la facture de votre assurance habitation si vous installez des caméras de surveillance. Vous devrez cependant faire attention de vérifier si votre assurance couvre les installations faites seules, car la plupart ne couvrent que celles effectuées par un professionnel.

Plus avantageux encore, vous pouvez obtenir une réduction conséquente de la facture de votre assurance auto si vous installez une dashcam. Étant donné qu’une assurance auto coûte en moyenne 600€ et que le rabais est de 10% en moyenne, il se peut que vous rentabilisiez votre dashcam en seulement 2 ou 3 ans.

La garantie

La casse d’une caméra de surveillance est un phénomène à prévoir, que ce soit par vandalisme ou pour un cambriolage. C’est pour cette raison qu’il est important de bien savoir la durée de garantie à l’achat de vos/votre caméra(s). Bien que la garantie obligatoire pour tout appareil électronique soit de 2 ans, elle peut être étendue de trois façons.

Premièrement, vous pouvez obtenir une garantie constructeur prolongée en cas de souscription à un abonnement Cloud (chez Blink par exemple). Deuxièmement, vous pouvez simplement acheter une extension de garantie auprès du revendeur (Amazon, Rakuten et d’autres vous le proposent presque systématiquement). Troisièmement, vous pouvez obtenir une garantie prolongée si vous faites appel à un professionnel pour installer vos caméras.

L’abonnement Cloud

Bien que le coût d’un abonnement Cloud puisse être alléchant par rapport au prix d’un disque dur NVR par exemple, il faut bien garder à l’esprit que la plupart des caméras de bonne facture tiennent près de 10 ans. Dans ce cas précis, le prix de votre abonnement mensuel devrait être multiplié par 120 (12 mois x 10). Pour un abonnement basique à 5€/mois, le prix final serait de 600€, soit beaucoup plus qu’un disque dur NVR.

Le financement

Comme le prix d’achat d’un système de caméras de surveillance peut être élevé (jusqu’à 2000€ pour un domestique et jusqu’à près de 6000€ pour une installation pour un magasin), il est possible que vous fassiez une demande d’emprunt auprès de votre banque ou auprès d’un organisme tiers. Dans ce cas, il vous faudra faire attention à bien analyser la somme que représenteront les intérêts d’emprunt et les frais de dossier. Il se peut aussi que vous achetiez votre système de caméras en plusieurs fois et que vous ayiez à payer certains intérêts sur l’opération.

