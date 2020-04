HTC revient dans le domaine de la réalité virtuelle grand public avec Cosmos, une gamme de casques VR haut de gamme. 3 casques composent cette série avec des tarifs allant du simple au double.

HTC est l’un des pionniers de la réalité virtuelle. L’entreprise taïwanaise a même été leader dans le domaine en 2016 et son casque Vive était même considéré alors comme la Rolls des casques VR. La concurrence directe avec Oculus a été rude et la filiale de Facebook l’a emporté sur l’entreprise asiatique sur le marché des casques de réalité virtuelle grand public grâce à une guerre des prix importante. HTC s’est alors davantage orienté vers les professionnels en lançant notamment le Vive Pro et la Vive Pro Eye. L’entreprise de Taiwan a toutefois décidé de revenir vers le grand public et marcher sur les plates-bandes d’Oculus en lançant son Vive Cosmos puis le Cosmos Elite et prochainement le Cosmos Play. Quelles sont les différences entre les trois modèles ?

Meilleur Prix Cosmos Elite



Meilleur Prix Cosmos



Meilleur Prix Cosmos Play



Le Vive Cosmos : destiné à lutter contre le Rift S

Sorti en octobre 2019, le HTC Vive Cosmos était clairement destiné à contrer l’Oculus Rift S qui s’est imposé comme le casque VR pour PC grand public. Séduisant sur le papier, notamment avec la modularité qu’il propose et son système de tracking interne, la sortie du casque a été chahutée. Même si de nombreuses personnes louaient la qualité de son écran beaucoup fustigeaient un prix trop élevé et pointaient du doigt des problèmes de tracking. Des soucis depuis corrigés, mais qui ont terni l’image du casque (il reste le casque de réalité virtuelle le moins bien noté sur Amazon). Le casque n’a jamais réussi à se faire une place au côté de ses concurrents, ses parts de marché semblent marginales. Le Vive Cosmos est vendu au prix de 799 euros. Notez que 6 mois d’abonnement à la plateforme Viveport Infinity sont offerts.

Le Vive Cosmos Elite : du très haut de gamme

Sorti il y a à peine un peu plus d’un mois, le Vive Cosmos Elite de HTC vise un public de gamers plus averti souhaitant une expérience haut de gamme. Le casque propose un tracking extrêmement fin notamment à la faveur d’un retour aux capteurs externes, le tracking SteamVR 1.0 et 2.0, deux stations de tracking SteamVR 1.0, et deux contrôleurs Vive Wands. Le système de tracking externe très précis est ce qui en fait la principale différence. Celle-ci se note aussi au niveau du prix. Il faut en effet débourser 999 euros pour se procurer le casque. Notez toutefois que l’excellent jeu Half-Life : Alyx est offert pour l’achat du casque ainsi que 6 mois d’abonnement gratuit à la plateforme Viveport Infinity

HTC Vive Cosmos Play : un casque entrée de gamme

Annoncé en février dernier, la date de sortie du HTC Vive Cosmos reste toujours inconnue. Vous pouvez toutefois être prévenus avant sa sortie en s’inscrivant ici. Le casque utilisera les mêmes contrôleurs lumineux que le Vive Cosmos et partagera aussi le même écran haut de gamme à cristaux liquides offrant une résolution combinée de 2.880 x 1.700 pixels. La seule différence entre les deux produits est le nombre de caméras embarquées et destinées au tracking. Là où le Vive Cosmos utilise 6 caméras, HTC n’en placera que 4 dans son casque entrée de gamme. Une précision moindre donc dans le suivi des mouvements, mais qui devrait se révéler suffisante pour les amateurs désireux de s’initier à la réalité virtuelle. À la différence de son grand frère, la version d’entrée de gamme ne propose pas d’écouteurs embarqués. Le Vive Cosmos Play devrait être commercialisé au prix de 499 euros.

Comparatif : Faut-il choisir le HTC Vive Cosmos, Elite ou le Play ?

Il faut tout d’abord comprendre que la gamme Vive Cosmos de HTC est en fait basée sur le même écran et que la façade avant est ce qui en fait la différence ainsi que les écouteurs embarqués ou pas. La façade est modulable et il est possible de passer à une gamme supérieure en achetant la façade correspondante.

Différences du tracking et des contrôleurs HTC

C’est véritablement au niveau du tracking et des contrôleurs que la différence se fait entre les trois modèles. Le Cosmos et le Cosmos Play utilisent les mêmes contrôleurs lumineux alors que le Cosmos Elite utilise lui les contrôleurs Wands. La version haut de gamme propose un tracking beaucoup plus fin grâce à des capteurs externes. Le Cosmos et Cosmos Play utilisent des caméras embarquées pour le tracking, mais la version entrée de gamme n’en utilise que 4 contre 6 pour la version classique.

Différences des écrans et résolution

Au niveau écran aucune différence donc puisque tous utilisent le même écran à cristaux liquides offrant une résolution combinée de 2.880 x 1.700 pixels.

Différences d’ergonomie et de confort

Tout comme l’écran, l’ergonomie des trois modèles est similaire à l’exception des façades. Notez toutefois que le HTC Vive Cosmos Play ne propose pas d’écouteurs embarqués. Les trois modèles sont confortables et proposent un mode Flip-up qui permet de relever la façade sans avoir à enlever le casque. Le casque s’adapte à toutes les formes de visage ou presque et peut aussi être porté avec des lunettes.