Dans le contexte actuel, c’est une question qui obsède de nombreuses personnes. Face au risque de propagation du Coronavirus, nos appareils électroniques sont un foyer de contagion. Vous explique comment réduire les risques et les désinfecter.

Notre smartphone est dans notre poche, on tapote sur le clavier de notre ordinateur ou sur l’écran tactile de notre tablette. Si vous n’aviez pas pris jusque-là l’habitude de nettoyer et désinfecter régulièrement vos appareils, au vu du contexte, c’est désormais devenu un véritable impératif. Cependant, comment faut-il s’y prendre pour faire bien les choses ? Mode d’emploi…

Le smartphone, un nid à bactéries

Premier élément majeur à connaître, nettoyer n’est pas désinfecter ! Si vous savez passer une petite lingette, ce ne sera pas toujours suffisant. Or, sous la forme d’un postillon, le virus peut se maintenir pendant au moins trois heures sur la majorité des surfaces et bien plus quand on parle par exemple de l’écran d’un smartphone.

Pour nettoyer votre smartphone (ou photophone), commencez par l’éteindre. S’il a la norme IP68, n’hésitez pas à le baigner dans l’eau pendant quelques minutes puis le sécher avec un mouchoir. S’il n’a pas cette certification, vous devrez choisir un tissu doux pour le nettoyage. Oubliez les lingettes ou les serviettes en papier qui pourront nuire à votre écran.

Pour un modèle Apple, la marque conseille ainsi d’utiliser des petits tampons imprégnés d’alcool à 70°. Une méthode idéale, mais chère. La solution la plus simple se trouve sans doute dans les tissus en microfibres qui servent pour le nettoyage des lunettes. Vous pouvez d’ailleurs utiliser la même méthode sur le clavier, la souris ou même l’écran de votre ordinateur.

Samsung a de son côté publié un guide extensif sur la méthode à choisir pour nettoyer les appareils de la marque sud-coréenne et ainsi limiter la diffusion du coronavirus. Là aussi, la marque conseille d’étendre l’appareil et de retirer tous les accessoires. Commencez par nettoyer votre équipement avec un tissu en microfibre. Puis, après avoir nettoyé, il faut désinfecter en utilisant un tissu légèrement imbibé de désinfectant ou d’eau distillée. Un service de nettoyage est aussi disponible dans certaines boutiques Samsung.

A quelle fréquence faut-il désinfecter ses appareils ?

Selon une étude menée par l’université de l’Arizona, il y a déjà en temps normal dix fois plus de germes sur votre smartphone que sur le siège des toilettes. Autant dire que vous devriez déjà le faire très souvent en temps normal. N’hésitez donc pas à le faire plusieurs fois par jour et de façon systématique quand vous sortez de chez vous.

