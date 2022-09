Saviez-vous que 82% des Français avouent avoir déjà cassé leur téléphone ? Pour diminuer le risque d’endommager son téléphone, la coque iPhone apparait comme un accessoire indispensable. Mais, a-t-elle une réelle utilité ? Ou est-ce une fausse bonne idée qui fait diminuer notre stress, mais pas nos frais de réparation ? Voici la réponse.

Les coques iPhone, comme n’importe quelle autre coque de smartphone, sont diverses et variées, des dessins aux matériaux en passant par la présence ou non de rebords ou de clapet. Cependant, acheter la première coque venue juste pour se sentir protégé dès qu’on a notre smartphone n’est pas forcément la meilleure solution. Voici tout ce que vous devez savoir sur les coques d’iPhone.

3 raisons de prendre une coque pour son iPhone

Il existe aussi plusieurs raisons de choisir une coque iPhone.

La première raison est la personnalisation. Avec des milliers de coques pour iPhone disponibles sur des sites spécialisés comme coquedirect.fr, vous trouverez sans aucun mal celle qui vous conviendra. Aux différentes formes, couleurs ou styles, une coque iPhone, quand elle est bien choisie, peut représenter l’extension de votre identité , tout comme votre façon de vous habiller le fait.

sur des coquedirect.fr, vous trouverez sans aucun mal celle qui vous conviendra. Aux différentes formes, couleurs ou styles, une coque iPhone, quand elle est bien choisie, peut , tout comme votre façon de vous habiller le fait. Une coque assure aussi une sécurité supplémentaire , et c’est d’ailleurs sa fonction principale. Il existe donc différents types de coques iPhone permettant de protéger au mieux votre smartphone. Parmi ces dernières, nous pourrons citer la coque à clapet (qui pourra protéger les faces arrière et avant de l’iPhone), la coque à rebords ou encore la coque avec anneau dorsal (dans lequel il faut glisser son doigt, et qui peut aussi s’acheter séparément).

, et c’est d’ailleurs sa fonction principale. Il existe donc différents types de coques iPhone permettant de protéger au mieux votre smartphone. Parmi ces dernières, nous pourrons citer (qui pourra protéger les faces arrière et avant de l’iPhone), ou encore (dans lequel il faut glisser son doigt, et qui peut aussi s’acheter séparément). Pour finir, une coque peut avoir un côté pratique. Que ce soit une coque avec anneau ou une coque à clapet, il vous sera désormais facile de placer votre iPhone de façon à ce que vous puissiez regarder votre film ou votre série facilement, sans rien toucher ! Vous pourrez même recharger votre iPhone facilement avec MagSafe, une sorte de fine batterie externe qui peut se fixer sur certaines coques pour iPhone.

À lire également : iPhone 12 versus iPhone 13, lequel choisir ?

Les points de vigilance de la coque iPhone

Il existe bel et bien quelques raisons de ne pas acheter de coque pour iPhone. D’abord, attention à acheter une coque solide et efficace en cas de choc. Choisir une coque à 3€ n’a tout bonnement aucun intérêt.

Outre ce fait, la garantie contre les défauts de matériels et de main-d’œuvre d’iPhone peut questionner sur l’utilité de la coque. Pendant un an, votre portable peut être réparé gratuitement. La coque n’a donc pas forcément d’utilité économique la première année, mais permet d’éviter d’attendre le renvoi d’un nouvel iPhone et s’avère bien plus écolo.

La derrière raison est esthétique. Le nouvel iPhone sans coque est particulièrement réussi et ergonomique. Mais, ne pas utiliser de coque est un risque à prendre. Pour plus de 1000€, ça serait bête d’avoir un écran fissuré dès les premiers mois.

En somme, il est quand même recommandé d’acheter une coque pour son iPhone, tant pour protéger son smartphone que pour avoir des fonctionnalités nouvelles et très pratiques.

Si le sujet vous intéresse, retrouvez les meilleurs supports smartphones pour vélo avec notamment le support/coque quad lock particulièrement pratique.

Questions Fréquentes sur la protection d’un iPhone