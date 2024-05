Le Cookeo Touch Wifi de Moulinex noté 4,6 est à tout petit prix sur Amazon

La renommée de Moulinex n’est plus à faire, et actuellement, leur Cookeo Touch Wifi est proposé à un tarif exceptionnel sur Amazon, passant sous la barre des 400€. Une opportunité idéale pour cuisiner comme un chef sans en être un.

Si vous avez déjà eu l’occasion d’utiliser un Cookeo, vous savez à quel point cet appareil est incontournable. Pour ceux qui ne l’ont pas encore découvert, c’est le moment rêvé de tester ce multicuiseur haut de gamme. Il permet de préparer une variété impressionnante de plats, grâce à ses multiples fonctionnalités exclusives.

En ce moment, Amazon offre une réduction plus qu’intéressante sur le Cookeo Touch Wifi, le faisant passer sous les 400€ (une affaire à ne pas manquer pour un appareil de cette qualité).

Le Cookeo Touch Wifi est à 379€ sur Amazon

Le Cookeo Touch Wi-Fi de Moulinex s’affirme comme un véritable succès. Ce modèle, le plus avancé de la gamme des multicuiseurs Moulinex, se distingue par son écran tactile et sa connectivité Wi-Fi, qui améliorent significativement une expérience utilisateur déjà exceptionnelle. Grâce à une interface intuitive et des programmes de cuisson performants, le Cookeo Touch Wi-Fi devient l’incontournable de votre cuisine, justifiant pleinement son investissement.

Et il devient encore plus attractif avec une réduction notable sur Amazon, où il est proposé à 379,99€ au lieu de 479,99€. Soit une réduction de 100€. Une occasion à ne pas manquer pour profiter de cette technologie de pointe à un prix avantageux.

Le Cookeo Touch Wifi de Moulinex : le multicuiseur le plus complet ?

Le modèle Cookeo Touch Wifi de Moulinex, sorti en 2020, se démarque considérablement des versions précédentes grâce à une innovation majeure : un écran tactile de 4,3 pouces.

Cette caractéristique révolutionnaire permet un accès facile à une bibliothèque de 250 recettes originales de la marque, offrant une expérience de cuisine assistée qui rend votre cuisine plus interactive et intuitive.

Connectivité Wifi

La connectivité Wifi permet au Cookeo Touch Wifi de recevoir des mises à jour régulières et d’accéder à une vaste bibliothèque de recettes en ligne. Vous pouvez naviguer parmi des centaines de recettes directement sur l’écran tactile du multicuiseur, simplifiant ainsi la planification de vos repas.

Écran tactile haute résolution

L’écran tactile offre une interface utilisateur intuitive, facilitant la sélection des recettes, l’ajustement des paramètres de cuisson et le suivi des instructions étape par étape. Cela rend la cuisine accessible même aux personnes qui ne sont pas des cordons-bleus.

Guide culinaire interactif

Le Cookeo Touch Wifi propose un guide culinaire qui ajuste automatiquement les paramètres de cuisson en fonction du nombre de portions et des ingrédients utilisés. Cette fonctionnalité élimine les approximations et assure des résultats parfaits à chaque utilisation.

Fonctionnalités de cuisson multiples

Ce multicuiseur peut cuire sous pression, à la vapeur, saisir, mijoter, et plus encore, ce qui en fait un appareil polyvalent capable de remplacer plusieurs autres appareils de cuisine. Cette polyvalence permet de gagner de l’espace dans la cuisine.

Gain de temps

Grâce à la cuisson sous pression, le Cookeo Touch Wifi peut réduire considérablement le temps de préparation de nombreux plats, idéal pour les personnes ayant un emploi du temps chargé. Les repas se préparent plus rapidement et avec moins de vaisselle.

Personnalisation

La fonctionnalité Wifi permet également de personnaliser l’expérience culinaire en sauvegardant vos recettes favorites et en créant des listes de recettes personnalisées. Cela facilite l’organisation de vos idées de repas et l’accès rapide à vos recettes préférées.

Facilité d’entretien

Le Cookeo Touch Wifi est conçu pour être facile à nettoyer, avec des pièces amovibles compatibles avec le lave-vaisselle. Cela simplifie le nettoyage après la cuisson et rend l’appareil plus pratique à utiliser au quotidien.

Les plus Simple d’utilisation,

Écran intuitif et complet,

Programmable,

Design et solide,

Application intuitive et complète. Les moins Encombrant et lourd,

Préchauffage assez long,

Pas de balance intégrée.