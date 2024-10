Le Cookeo Touch Wifi de Moulinex est en réduction sur Boulanger

Le Cookeo Touch Wifi de Moulinex est actuellement à moins de 350€ sur Boulanger. C’est le moment d’investir pour préparer les bons petits plats d’hiver.

Craquez pour des plats mijotés et savoureux grâce au Moulinex Cookeo Touch Wifi. Avec l’arrivée de l’hiver, c’est le moment de vous équiper d’un multicuiseur qui vous simplifie la vie et vous aide à cuisiner des recettes chaudes et réconfortantes en un rien de temps. Que vous souhaitiez mijoter, rissoler ou cuire à la vapeur, le Cookeo vous accompagne avec une réduction de 15% sur Boulanger.

L’hiver arrive, profitez de -15% sur le Cookeo Touch Wifi

L’hiver approche, et avec lui vient l’envie de plats chauds, mijotés et réconfortants. C’est le moment idéal pour se munir d’un Cookeo Touch Wifi de Moulinex. Ce multicuiseur connecté, disponible pour seulement 349,99€ au lieu de 409,99€, vous aide à cuisiner des plats savoureux pour toute la famille, rapidement et sans effort. Profitez de cette réduction de 15% pour égayer vos soirées d’hiver avec des recettes variées et des fonctionnalités qui vous simplifient la vie en cuisine.

La livraison à domicile est à partir de 7,99€, et l’appareil est garanti deux ans, avec une disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans pour un investissement durable.

Les points forts du Moulinex Cookeo Touch Wifi

Cuisson sous pression et modes variés : ce multicuiseur offre une grande diversité de modes de cuisson. Que vous souhaitiez cuire sous pression, mijoter, rissoler, ou même cuire à la vapeur, le Cookeo Touch Wifi s’adapte à vos envies. Vous pouvez facilement cuire des pommes de terre en 15 minutes, préparer un couscous en 30 minutes, ou un risotto en seulement 20 minutes.

250 recettes préprogrammées et des milliers supplémentaires : avec 250 recettes déjà préprogrammées, le Cookeo vous permet de préparer une grande variété de plats sans avoir besoin de rechercher des recettes ailleurs. De plus, grâce à l'application connectée, vous accédez à une bibliothèque de recettes constamment mise à jour, pour une diversité culinaire infinie.

Personnalisation et Wifi : le Cookeo Touch Wifi vous permet de mémoriser vos recettes préférées et d'y accéder en un seul clic. Son écran tactile inclinable et son interface intuitive facilitent la navigation, même en cours de cuisson. La connectivité Wifi vous offre une mise à jour automatique des recettes et des fonctionnalités.

Facilité d'utilisation et de nettoyage : le Cookeo est équipé d'une cuve en céramique amovible et antiadhésive, compatible avec le lave-vaisselle, ce qui rend le nettoyage simple et rapide. Le panier vapeur inclus permet de cuire des aliments sans matières grasses, préservant ainsi leur saveur et leurs nutriments.

