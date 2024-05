Le Cookeo Touch Pro va-t-il détrôner le Thermomix ?

Face au Thermomix : le Cookeo Touch Pro a tout pour séduire. Sortie en septembre 2023, il intègre de nouvelles fonctionnalités, et vient gravir les échelons pour se hisser dans le rang des meilleurs appareils de cuisine. Mais est-il vraiment comparable à l’appareil emblématique de Vorwerk ?

Dans le monde des appareils de cuisine multifonctions, le Thermomix a longtemps occupé une place prépondérante. Cet appareil emblématique, conçu par Vorwerk, a séduit des millions de foyers grâce à sa polyvalence, sa facilité d’utilisation et ses nombreuses fonctionnalités. Cependant, un nouveau concurrent est apparu l’année dernière : le Cookeo Touch Pro de Moulinex. Plus abordable et tout aussi pratique, ce dernier semble capable de concurrencer le Thermomix. Mais va-t-il vraiment le détrôner ?

Le Cookeo Touch Pro : Un challenger sérieux

Lancé par Moulinex, le Cookeo Touch Pro est une version avancée de la gamme Cookeo. Il se distingue notamment par son écran tactile intuitif, qui guide les utilisateurs à travers des centaines de recettes préprogrammées. Parmi les principales caractéristiques qui font son succès :

Facilité d'utilisation : L'écran tactile du Cookeo Touch Pro facilite grandement la préparation des repas. Les étapes sont clairement expliquées et illustrées, aidant même les cuisiniers les moins expérimentés. Il possède 13 programmes. Mode cuisson sous pression EXPRESS, 3 niveaux : Ultra rapide, Rapide, Délicat. Mode cuisson vapeur, 2 niveaux : Boost, Doux. Mode doré, 3 niveaux : Haut, Moyen, Doux. Mode mijoter, 3 niveaux.

Balance intégrée : Elle est capable de peser des ingrédients de 1 gramme à 5 kilogrammes . Plusieurs unités de mesure sont sélectionnables (g, kg, ml, cl, dl, l) pour ne plus avoir à les convertir.

Un préchauffage bien plus rapide : Le Cookeo Touch Pro n'utilise le préchauffage que lorsqu'il est indispensable. Par conséquent, les modes de cuisson qui se déroulent avec le couvercle ouvert, comme la cuisson douce, le rissolage et le mijotage, n'en ont pas besoin.

Recettes préenregistrées : Plus de 250 recettes sont disponibles directement dans l'appareil, avec des instructions claires et adaptées.

Prix : Par rapport au Thermomix, le Cookeo Touch Pro est vendu à un prix bien plus abordable, ce qui le rend attractif pour les personnes qui ne souhaitent pas investir autant dans un seul appareil. Dispinible à 499,99€.

Le Thermomix : L’icône polyvalente

Malgré l’arrivée du Cookeo Touch Pro sur le marché, le Thermomix de Vorwerk demeure un leader incontesté grâce à des fonctionnalités que d’autres appareils ont du mal à égaler. Voici pourquoi :

Fonctionnalités multiples : Le Thermomix ne se contente pas de cuire. Il peut également hacher, mixer, émulsionner, moudre, pétrir, fouetter et bien plus encore, en faisant un véritable robot tout-en-un.

Communauté active : La popularité du Thermomix a engendré une communauté d'utilisateurs engagés qui partagent régulièrement des recettes, des astuces et des conseils en ligne.

: La popularité du Thermomix a engendré une communauté d’utilisateurs engagés qui partagent régulièrement des recettes, des astuces et des conseils en ligne. Ecran tactile et guidage pas à pas : Les dernières versions du Thermomix proposent également un écran tactile avec des recettes guidées, permettant aux utilisateurs de suivre des instructions détaillées.

Comparaison des capacités

Bien que le Cookeo Touch Pro soit un concurrent notable, ses fonctionnalités ne couvrent pas l’ensemble des possibilités offertes par le Thermomix. Le Cookeo se concentre principalement sur la cuisson sous pression et la préparation rapide des repas. Bien qu’il intègre maintenant une balance à l’instar de son concurrent, il ne dispose pas des mêmes fonctionnalités de mixage, pétrissage ou broyage que le Thermomix, qui peut vraiment être considéré comme un robot de cuisine complet.

Le Cookeo Touch Pro propose un nombre important de recettes préprogrammées, facilitant la cuisine quotidienne, tandis que le Thermomix, bien que disposant d’un système similaire, encourage davantage la personnalisation des recettes.

Accessibilité et coût

Le coût reste l’un des éléments différenciateurs les plus importants. Le Cookeo Touch Pro est généralement proposé à moins de 500€, alors que le Thermomix dépasse souvent les 1200€. Pour certains consommateurs, cette différence de prix est cruciale et pousse à choisir le Cookeo Touch Pro. Cependant, le Thermomix justifie son coût par sa polyvalence, sa durabilité et son statut d’appareil tout-en-un.

Verdict Cookeo Touch Pro ou Thermomix ?

Alors, le Cookeo Touch Pro va-t-il détrôner le Thermomix ? La réponse dépend des besoins spécifiques de chaque utilisateur. Ceux qui recherchent un appareil axé sur la cuisson rapide avec des recettes préprogrammées et qui veulent un appareil avec balance intégrée seront comblés par le Cookeo Touch Pro. Cependant, pour ceux qui souhaitent un appareil véritablement multifonctionnel, capable de remplacer plusieurs autres outils de cuisine, le Thermomix demeure la référence.

Il est peu probable que le Cookeo Touch Pro remplace totalement le Thermomix dans le cœur de ses fidèles utilisateurs, mais il offre une alternative attrayante pour les budgets plus modestes ou les personnes cherchant un multicuiseur capable de réaliser des recettes rapides au quotidien. En fin de compte, le choix entre les deux dépendra principalement des besoins, du budget et des préférences de chacun.