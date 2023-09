Thermomix et Cookeo permettent-ils de faire des économies et de lutter contre l’inflation ?

Pour cuisiner de bons petits plats facilement et rapidement, les robots de cuisine de type Cookeo ou Thermomix sont connus pour être des machines très intéressantes. Elles constituent même une alternative très intéressante pour faire face à l’inflation galopante.

Ce n’est un secret pour personne : avec la guerre en Ukraine, les prix se sont soudainement mis à bondir. Si nous n’avons pas le pouvoir, pour l’heure, d’éradiquer cette inflation, il existerait quelques solutions pour moins la ressentir. La ministre déléguée chargée notamment du Commerce, Olivia Grégoire, affirme que pour lutter contre l’inflation, « il faut réapprendre à cuisiner ».

Et si la phrase choc de la femme politique s’appliquait en réalité aux robots de cuisine ?

Les robots de cuisine obligent à se servir de produits frais

C’est un constat mis en avant par plusieurs études : l’inflation des produits frais est plus faible que celle des produits transformés. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en août 2023, le prix de ce dernier type de produit a davantage bondi que ceux des ingrédients frais.

Les plats cuisinés ont vu leur prix grimer de 12,7 % sur un an, le poisson surgelé de 13,8%, les fruits préparés de 12,7%, ceux surgelés de 8% et les légumes surgelés de plus de 21%. À l’inverse, tous les ingrédients frais voient leur inflation ne pas dépasser les 6,5 %.

« Il faut réapprendre à cuisiner des produits bruts, pour éviter d’acheter les produits “tout prêts”, plus chers » Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme

Bien entendu, nous ne sommes pas tous des marmitons. Si Olivia Grégoire affirme qu’il « faut que les cours de cuisine rentrent à l’école, car il y a un vrai enjeu de grand-mère d’éducation à la petite cuisine du quotidien », nous vous suggérons l’alternative Thermomix !

En se servant d’un robot de cuisine, il est impossible d’utiliser des produits déjà transformés, ce qui vous oblige à acheter des fruits et des légumes, de la viande, du poisson, etc. « Le premier rempart contre l’inflation, c’est la capacité à peler des légumes », déclarait récemment le directeur général d’Auchan France, Philippe Brochard. Et ça tombe bien, si vous êtes un vrai paresseux, le Thermomix le fait pour vous ! Il vous suffit de mettre vos légumes dans le bac prévu à cet effet, de sélectionner « Éplucher » : la machine le fait pour vous.

En plus d’être moins cher, les fruits et légumes frais sont bons pour la santé, contrairement aux plats industriels bourrés de sucre, de sels, d’additifs et de conservateurs.

Comment choisir son robot de cuisine ? Suivez notre guide d’achat pour savoir s’il faut vous tourner vers un Cookeo, un Thermomix, ou une autre machine !

Cuisiner ? Pas nécessaire avec un Thermomix ou un Cookeo

Car oui, le véritable avantage de ces robots de cuisine réside dans le fait que vous n’allez pas réellement cuisiner. À l’aide des centaines, si ce n’est des milliers de recettes présentes dans la carte mémoire de ces appareils, il vous suffit de sélectionner celle qui vous plaît et de suivre à la lettre les instructions proposées. En quelques (dizaines) de minutes, votre plat est prêt, il ne vous reste qu’à le déguster.

Le problème avec la cuisine comme nous la connaissons, c’est qu’elle demande du temps. Un temps que nous n’avons pas en rentrant du travail, car nous avons des enfants à surveiller, des tâches ménagères à effectuer, et enfin le repas à préparer.

Ici, le robot cuisine pour vous, réalise les tâches à votre place, sans que vous ayez à vous préoccuper de quoi que ce soit. Plus besoin de perdre du temps dans le choix des plats à préparer puisque le Cookeo vous propose une liste de plats sur mesure.

Avec un Cookeo ou un Thermomix, dites adieu à tous vos ustensiles encombrants !

Autre point fort, le robot cuiseur n’est pas si encombrant que ça, car il regroupe en lui-même le robot pâtissier, la cocotte, le blender, ou encore le mixeur. Alors certes, ça reste un investissement car les robots cuiseurs coûtent entre 300 et 1 500 euros pour les machines les plus chers.

Toutefois, cet investissement est rentabilisé sur le moyen terme si vous utilisez régulièrement votre Thermomix.