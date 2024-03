Cookeo : 5 bonnes raisons de ne pas acheter ce multicuiseur

Le Cookeo de Moulinex est souvent salué comme un appareil révolutionnaire pour la cuisine, offrant une multitude de fonctions qui promettent de simplifier la préparation des repas. Cependant, malgré ses atouts indéniables, il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez hésiter à en faire l’acquisition.

Lancé en 2012, le Cookeo a remarquablement évolué, s’imposant comme une figure incontournable dans l’univers des appareils ménagers compacts. Au fil des années, cet appareil a bénéficié de mises à jour significatives, enrichissant son éventail de fonctionnalités et confirmant sa place de leader dans le domaine de la cuisine assistée par technologie. Mais est-il si indispensable que ça ? Devez-vous réellement investir dans ce genre d’appareil ? On vous répond.

Son prix

L’un des principaux freins à l’achat d’un Cookeo est son prix. Bien que le coût puisse varier en fonction du modèle et des fonctionnalités, il représente un investissement significatif par rapport à d’autres appareils de cuisine.

À savoir que le Cookeo coûte au minimum 180€. Et nous parlons du Cookeo Mini, un multicuiseur pour deux personnes. Pour une famille normale, vous pouvez tabler sur 200 à 450€. En plus de cela, le prix peut encore gonfler si vous rajoutez les accessoires… C’est un sacré budget.

Pour ceux soucieux de leur budget ou pour ceux qui ne cuisinent pas fréquemment des plats nécessitant un multicuiseur, il n’est pas nécessaire d’en acheter un.

Vous après avoir acheté un Cookeo

Encombrement et espace de stockage

Le Cookeo peut être un inconvénient pour ceux qui disposent d’une petite cuisine ou qui manquent d’espace de rangement. Cet appareil nécessite un espace conséquent non seulement pour son utilisation, mais aussi pour son stockage, ce qui peut poser problème dans les petits espaces.

De plus, pour les utilisateurs qui préfèrent une cuisine épurée ou qui ont déjà plusieurs autres appareils, l’ajout d’un Cookeo peut s’avérer plutôt encombrant malgré son design.

Bon après il ne faut pas non plus les accumuler…

Fonctionnalités limitées

Évidemment, le Cookeo ne peut pas tout faire à votre place. Et pour ce qui est du mixage, du mélange et de la pesée, vos mains et une balance vous seront nécessaires. Dans le cas où vous souhaitez un robot qui fasse ses tâches là pour vous, il faudrait plutôt investir dans un Thermomix.

La balance pèse, le Cookeo cuisine

Pas si simple à utiliser

Bien qu’il soit conçu pour simplifier la cuisine, sa variété de fonctions et de paramètres peut s’avérer plus complexes qu’il n’y paraît. En particulier pour ceux qui ne sont pas familiers avec les robots de cuisine ou qui préfèrent des méthodes de cuisson plus traditionnelles.

La courbe d’apprentissage associée à la maîtrise de toutes ses fonctionnalités peut vous décourager d’utiliser régulièrement l’appareil, rendant l’investissement moins rentable.

Recettes Cookeo et rien d’autre

Malgré sa polyvalence, il peut ne pas convenir à tous les types de cuisson ou à toutes vos envies culinaires. Les adeptes de la cuisson lente, de la friture ou de techniques spécifiques peuvent trouver que le Cookeo ne répond pas entièrement à leurs besoins.

De plus, sachez qu’avec le Cookeo, vous ne pouvez cuisiner que des recettes de Moulinex. Si vous souhaitez cuisiner quelque chose, mais que vous ne trouvez aucune recette disponible à faire dans le Cookeo, il y a de fortes chances que cela ne fonctionne pas.

Aussi, en fonction des modèles, les recettes enregistrées sur l’appareil peuvent s’avérer très limitées. C’est à vous de faire vos recherches pour trouver les dosages et les modes de cuisson pour les autres recettes.