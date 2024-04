L’indétrônable Cookeo de Moulinex est à prix mini chez Leclerc pour quelques jours seulement

Il est l’objet phare des cuisines (même les plus petites) grâce à sa version mini. Le Cookeo de Moulinex est en ce moment même en promotion sur Leclerc pour quelques jours.

Si vous appréciez la commodité offerte par les multicuiseurs et que vous êtes seul ou en couple, le modèle Moulinex Cookeo Mini pourrait être parfait pour vous. Sa taille réduite en fait un choix idéal pour ceux cherchant à économiser de l’espace sans sacrifier la fonctionnalité.

Avec 150 recettes préprogrammées, il promet de simplifier la tâche ardue de la préparation des repas. Finis les « on mange quoi ? ». De plus, cet appareil est actuellement disponible à un tarif compétitif sur le site d’E.Leclerc. C’est le moment de sauter sur l’occasion, l’offre est disponible que jusqu’à dimanche !

Économisez 30€ sur le Cookeo+ Mini de Moulinex grâce à Leclerc

Parce qu’il n’y a pas de petites économies, Leclerc vous propose une remise de 30€ sur le Cookeo+ Mini. Au lieu de dépenser 179€, vous ne débourserez donc que 149€. C’est toujours ça de pris !

Sachez qu’en commandant directement sur le site, vous pouvez récupérer l’appareil directement en magasin et ce gratuitement. Que ce soit en retrait magasin ou en livraison magasin. Attention cependant, l’offre n’est valable que jusqu’au dimanche 14 avril. Dépêchez-vous d’en profiter.

Cookeo + Mini : on en pense quoi ?

Le Cookeo Mini se présente comme un allié de choix dans votre cuisine, parfaitement adapté pour les besoins culinaires d’un duo. Doté de 150 recettes intégrées, ce multicuiseur intelligent facilite votre quotidien en vous guidant étape par étape dans la réalisation de délicieuses préparations, à la fois simples et rapides à exécuter.

Grâce à son interface conviviale, il suffit de suivre les instructions affichées à l’écran et de confier la cuisson à votre Cookeo Mini, qui opère ensuite de manière autonome, vous libérant ainsi de toute surveillance.

Une application dédiée pour trouver des recettes.

Capacité 3L.

Cuisson haute pression, cuisson vapeur, dorage, mijotage,…

3 niveaux de température.

6 programmes.

Puissance 1600W.

Doté d’un couvercle qui s’ouvre et se ferme sans effort, le multicuiseur Moulinex Cookeo Mini offre une cuve munie d’un revêtement antiadhésif pour une maintenance des plus aisées, compatible avec le lave-vaisselle pour un nettoyage des plus simples.

Pour déplacer aisément le multicuiseur, il est équipé de deux poignées ergonomiques. Son interface utilisateur est conçue pour une navigation fluide à travers quatre menus distincts : Ingrédients, Recettes, Manuel, et Favoris, pour une expérience utilisateur intuitive.

Ce robot cuiseur se distingue par ses six modes de cuisson automatiques, incluant la cuisson vapeur, cuisson rapide sous pression, cuisson lente, mijoter, dorer, ou simplement réchauffer vos plats. Avec une promesse de durabilité, le Moulinex Cookeo Mini est conçu pour être facilement réparable à un coût raisonnable pour une période de 15 ans.

Les plus Pour les étudiants, couples ou célibataires,

Cuisine guidée,

Modes de cuisson,

Entretien minime et facile,

Design,

Application Moulinex. Les moins Petite capacité,

Couvercle Extra Crisp non compatible.

N’oubliez pas, vous n’avez que jusqu’à dimanche pour profiter de l’offre. Si vous êtes à la recherche d’une petite aide en cuisine, c’est le moment de saute sur l’occasion.