Transformez votre Cookeo en Air Fryer grâce à cette offre imbattable sur Amazon

Moulinex a lancé il y a quelque temps le couvercle Extra Crisp, un accessoire permettant au multicuiseur de faires des grillades, du rôtissage et de la friture. Coup de chance, il est actuellement à prix réduit sur Amazon.

L’Extra Crisp de Moulinex transforme l’utilisation du Cookeo en augmentant ses possibilités. Ce couvercle innovant, doté d’une résistance et d’un ventilateur, permet de cuisiner comme un Air Fryer. Il offre la possibilité de réaliser divers plats, allant des fritures aux rôtis, en passant par les grillades et même les gâteaux, tout en utilisant la capacité du Cookeo. Pour profiter de cet accessoire à moindre coût, Amazon vous offre une promotion très intéressante.

Extra Crisp de Moulinex : l’accessoire du Cookeo à petit prix sur Amazon

Si à la base, il est vendu sur tous les sites à 99€, Amazon fait mieux. En effet, il est actuellement disponible sur le site e-commerce pour la modique somme de 72,80€. Ce qui vous permet de profiter à la fois des qualités du Cookeo mais aussi celles d’un Air Fryer sans avoir à racheter un nouvel appareil de cuisine ! Pas mal non ? De plus, votre portefeuille sera lui aussi gagnant.

ACHETEZ le couvercle du Cookeo sur Amazon

Extra Crisp de Moulinex : l’accessoire indispensable de votre Cookeo ?

Si vous souhaitez avoir un avis complet sur l’Extra Crisp, vous pouvez consulter notre article sur le sujet. Cet accessoire ingénieux s’avère être le compagnon parfait pour votre Cookeo, ajoutant une multitude de possibilités à votre répertoire de recettes.

Imaginez pouvoir frire, griller, rôtir et même cuire au four avec votre Cookeo. Grâce à ce couvercle qui se place sur le dessus de votre appareil, vous pouvez transformer votre multicuiseur en véritable four polyvalent. Il permet de cuire des plats croustillants et dorés, le tout sans ajouter une seule goutte d’huile (ou presque). Vos fritures seront aussi savoureuses que légères !

L’utilisation de l’Extra Crisp est très simple. Il suffit de le placer sur votre Cookeo, de sélectionner la fonction souhaitée (frire, griller, rôtir, cuire au four) et de régler le minuteur. En quelques minutes, vos nuggets, frites ou gratins seront prêts à être dégustés.

De plus, grâce à sa technologie de circulation d’air chaud, la cuisson est homogène et rapide, vous garantissant les mêmes résultats qu’avec un Air Fryer.

Ce qui est également appréciable avec l’Extra Crisp, c’est sa facilité d’entretien. Le revêtement antiadhésif permet un nettoyage rapide et efficace. De plus, le fait qu’il ne soit qu’un couvercle à ajouter à votre Cookeo vous fait largement gagner en place en comparaison à un Air Fryer. Parfait pour une petite cuisine ou si vous ne souhaitez tout simplement pas investir dans un nouvel appareil.

En résumé, l’Extra Crisp de Moulinex est un accessoire indispensable pour tous les heureux propriétaires de Cookeo. Il permet de diversifier vos préparations, de gagner du temps et de cuisiner sainement.

Les plus Facile à utiliser,

Facile à nettoyer,

Compatible avec tous les Cookeo,

Multitude de recettes. Les moins Il faut mélanger pour bien répartir la chaleur.