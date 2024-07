Profitez des soldes sur le Cookeo Connect pour enfin avoir un Air Fryer

On ne présente plus le Cookeo, cet appareil a révolutionné la façon de cuisiner de nombreux foyers. Si différents modèles existent, tous aussi bien les uns que les autres, le Connect permet d’accéder à une application où les recettes sont régulièrement mises à jour. Point bonus : Boulanger vous offre le Cookeo Connect avec son accessoire Air Fryer !

Deux appareils combinés en un. Si vous connaissez le Cookeo, vous devez sûrement aussi connaître l’Air Fryer. Cet appareil permet de frire et faire croustiller vos aliments avec très peu ou sans huile. Si vous n’avez encore ni l’un, ni l’autre, l’offre Boulanger devrait vous séduire. Le site profite des soldes pour vous offrir une promotion sur le Cookeo Connect et son accessoire Extra Crisp qui fait office d’Air Fryer.

Cookeo Connect + Extra Crisp : -25% de réduction sur Boulanger

Généralement vendu à 399,99 € chez Boulanger, l’ensemble des deux appareils est actuellement en promotion à seulement 299,99 €. Cela constitue une réduction intéressante de 25 %, équivalant à une économie de 100 € !

De plus, la livraison est extrêmement rapide : en seulement 1 jour, vous pouvez recevoir votre nouveau Cookeo et Air Fryer directement chez vous.

ACHETEZ le Cookeo Connect + Extra Crisp

A lire aussi Transformez votre Cookeo en Air Fryer grâce cet accessoire

Le Cookeo Connect est un multicuiseur intelligent et innovant, conçu pour simplifier la préparation des repas tout en offrant une large gamme de fonctionnalités. En se connectant via Bluetooth à votre smartphone ou tablette, il vous permet d’accéder à une application dédiée proposant de nombreuses recettes interactives et personnalisables, vous guidant pas à pas dans la réalisation de vos plats.

Son accessoire complémentaire, l’Extra Crisp, étend encore les capacités culinaires du Cookeo Connect. Placé sur le dessus du multicuiseur, cet accessoire permet de dorer, croustiller, ou gratiner vos plats. Ensemble, le Cookeo Connect et l’Extra Crisp constituent une solution tout-en-un pour cuisiner rapidement et facilement, sans sacrifier la qualité ni la diversité des plats.

Faut-il investir dans ce combo ?

Les avantages du combo :

200 recettes maison prêtes en moins de 10 minutes.

maison prêtes en moins de 10 minutes. Le Cookeo+ Connect prend en charge la cuisson pour vous.

Accès à un grand nombre de recettes supplémentaires via l’ application MyMoulinex , connectée par Bluetooth.

, connectée par Bluetooth. 6 modes de cuisson différents.

différents. Cuisson jusqu’à 5 fois plus rapide , avec une économie d’énergie pouvant atteindre 80 %.

, avec une pouvant atteindre 80 %. Option Air Fryer avec l’Extra Crisp.

PROFITEZ DE -25% sur Boulanger

Ce qu’il faut retenir de cet ensemble, c’est sa polyvalence. Avec le Cookeo, vous pouvez préparer les plats du quotidien, tandis que le couvercle Extra Crisp permet de frire, rôtir, gratiner et même cuire à la vapeur tout en obtenant une texture croustillante.

En résumé, c’est l’appareil multifonction par excellence qui justifie pleinement l’investissement !

Les plus Polyvalence,

Fonction Air Fryer,

Connectivité,

Recettes nombreuses et personnalisables,

Économies de temps et d’énergie. Les moins Il faut mélanger les ingrédients pour répartir la chaleur avec le couvercle.