Le Cookeo Connect et son accessoire Air Fryer profitent d’une grosse réduction chez Boulanger

Si vous appréciez le Cookeo, vous allez adorer qu’il puisse également faire office d’Air Fryer ! C’est ce que propose Boulanger. Grâce à son offre comprenant le pack Cookeo Connect et son accessoire Extra Crisp, vous aurez accès à deux fois plus de recettes avec un seul appareil.

Le Cookeo Connect n’a plus besoin d’introduction avec ses 6 modes de cuisson, ses 200 recettes intégrées, sa rapidité de préparation et son application disponible directement depuis l’appareil via Bluetooth.

La nouveauté excitante, c’est l’Extra Crisp, disponible grâce à une offre exceptionnelle. Cet accessoire transforme vos plats en gratin et tout autre met croustillant grâce à sa fonction de friteuse à air. Ce combo est actuellement proposé avec une réduction de 25% sur Boulanger.

Cookeo Connect + Extra Crisp : -100€ de réduction

Habituellement proposé à 399,99 € sur Boulanger, le combo des deux appareils est disponible pour seulement 299,99 €. Cela représente une belle réduction de 25 %, soit 100 € d’économies !

La livraison est très rapide : en seulement 1 jour, vous pouvez recevoir votre nouveau Cookeo et Air Fryer chez vous.

Le Cookeo Connect est un multicuiseur intelligent et novateur, conçu pour rendre la préparation des repas plus simple tout en offrant une large gamme de fonctionnalités. Grâce à sa connexion Bluetooth avec votre smartphone ou tablette, il donne accès à une application dédiée qui propose une multitude de recettes interactives et personnalisables, vous guidant étape par étape dans la réalisation de vos plats.

L’Extra Crisp, son accessoire complémentaire, élargit encore davantage les possibilités culinaires du Cookeo Connect. Cet accessoire se place sur le dessus du multicuiseur et permet de dorer, croustiller, ou gratiner vos plats à la perfection. Il transforme ainsi votre Cookeo en un four compact. Ensemble, le Cookeo Connect et l’accessoire Extra Crisp offrent une solution tout-en-un pour cuisiner rapidement et facilement, sans compromis sur la qualité et la diversité des plats.

Cookeo Connect + Extra Crispy : pourquoi l’acheter ?

Maintenant que nous avons présenté les deux appareils, récapitulons les avantages de ce multicuiseur et Air Fryer :

200 recettes maison prêtes en moins de 10 minutes .

prêtes en moins de . Le Cookeo+ Connect gère la cuisson pour vous.

pour vous. Accès à davantage de recettes grâce à l’ application MyMoulinex connectée par Bluetooth .

. 6 modes de cuisson.

de cuisson. Cuisson des plats jusqu’à 5 fois plus rapide et économie d’énergie jusqu’à 80 % .

et . Ajout de croustillant aux plats grâce au Air Fryer Extra Crisp.

Ce qu’il faut retenir de ce combo, c’est sa polyvalence. En plus de réaliser les plats du quotidien avec le Cookeo, le couvercle Extra Crisp permet également de frire, rôtir, gratiner et même cuire à la vapeur tout en obtenant un rendu croustillant. Les résultats sont tout simplement excellents, avec une texture croustillante à l’extérieur et une tendreté à l’intérieur. En bref, c’est l’appareil polyvalent par excellence qui vaut vraiment l’investissement !

Les plus Polyvalence,

Multitudes de recettes intégrées,

Fonctionnalité Air Fryer,

Facile d’utilisation,

Facile à nettoyer,

Économies de temps et d’énergie. Les moins Il faut mélanger les ingrédients pour répartir la chaleur avec le couvercle.