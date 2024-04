Cookeo : 6 ingrédients et recettes à éviter avec votre multicuiseur

Le Cookeo de Moulinex est un multicuiseur intelligent et polyvalent, capable de simplifier la préparation de nombreux plats grâce à ses divers programmes de cuisson. Cependant, comme tout appareil de cuisine, il a ses limites concernant les types d’aliments que vous pouvez y cuire.

Bien que le Cookeo soit conçu pour être polyvalent et facile à utiliser, certains aliments ou méthodes de cuisson sont à éviter pour garantir la sécurité, la durabilité de l’appareil et la qualité de vos plats. Voici une liste d’aliments et de pratiques de cuisson à ne pas utiliser dans votre Cookeo.

1. Produits laitiers

L’utilisation de lait, de crème fraîche ou de fromage directement dans le Cookeo pour des préparations liquides ou des sauces peut être problématique.

Ces produits peuvent brûler au fond de la cuve, affectant non seulement le goût de votre plat mais aussi l’état de votre appareil. Il est préférable d’ajouter ces ingrédients en fin de cuisson.

2. Aliments délicats à cuisson rapide

Des aliments tels que certains fruits de mer (crevettes, coquilles Saint-Jacques) ou des légumes très fins (épinards frais, par exemple) ne sont pas idéaux pour le Cookeo, surtout si vous utilisez un programme de cuisson sous pression.

Ces aliments délicats peuvent devenir trop cuits et perdre leur texture et leur saveur. Pour ces ingrédients, privilégiez une cuisson courte à la vapeur ou un ajout en fin de cuisson.

3. Bonbons et confiseries

La fabrication de bonbons, caramel, ou d’autres confiseries nécessite un contrôle précis de la température, ce que le Cookeo n’est pas conçu pour fournir.

La cuisson de sucre à haute température pourrait endommager le revêtement de la cuve et affecter les capteurs de l’appareil.

4. Pâtes à gâteaux et pains

Bien que le Cookeo soit excellent pour préparer des plats mijotés, rissolés, ou cuits à la vapeur, il n’est pas conçu pour la boulangerie ou la pâtisserie.

Les pâtes nécessitant de lever, comme celles des gâteaux ou des pains, ne cuisent pas efficacement dans le Cookeo, car il ne peut pas reproduire les conditions d’un four traditionnel. Cependant, en ajoutant le couvercle Extra Crisp, vous pourriez réaliser ce genre de préparation.

5. Popcorn

Non, faire du Popcorn dans un Cookeo ce n’est pas la meilleure idée du siècle, c’est même fortement déconseillé. Le processus de pop nécessite un contrôle direct de la chaleur et une ventilation que le Cookeo ne peut pas fournir, risquant d’endommager l’appareil.

6. Aliments sans liquide

Le Cookeo fonctionne mieux lorsque de l’eau ou un liquide est présent pour aider à la cuisson, particulièrement sous pression.

Cuire des aliments secs sans aucun liquide peut non seulement brûler votre nourriture, mais aussi endommager le mécanisme de chauffage de l’appareil.