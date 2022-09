aTube Catcher

La solution de téléchargement YouTube gratuite et multifonction

Pour la première application installable sur PC ou Mac, nous sommes tombé sur aTube Catcher, qui représente l’énorme avantage d’être gratuit en plus de proposer quelques fonctionnalités additionnelles. En effet, vous pouvez enregistrer ce qu’il se passe sur votre écran ou dans vos haut-parleurs (capture audio), modifier le format et la taille d’une vidéo et même créer des DVD/Blu-Ray. Un logiciel assez complet, somme toute, auquel on passera l’apparence assez vieillote et la faible vitesse de téléchargement.

D’autant plus que la solution admet la conversion mp4 depuis un certain nombre de sites, bien que nous ne sachions pas combien exactement… Enfin, vous pouvez copier-coller plusieurs URL à la fois afin de lancer un batch downloading. Et si vous vous absentez, il existe une option « arrêter l’ordinateur » en fin de téléchargement. Bref, on apprécie beaucoup !

Les plus Application gratuite

Plusieurs fonctionnalités intéressantes

Plein de formats disponibles

Aucune pub Les moins Téléchargement assez lent

Aspect un poil poussiéreux

Fonctionnalités principales