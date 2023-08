Enfin une console portable pas chère : mais est-ce une Nintendo Wish ?

AYN propose, sur sa page IndieGogo, une console portable à 271 € ! À ce prix aucun concurrent ne fait mieux et si la joie nous envahi immédiatement (du moins notre portefeuille), les doutes prennent vite le relai quand il s’agit de regarder les composants.

Les consoles portables reviennent à la mode ! Lenovo, Asus, Sony et bien sûr Nintendo ont (ou vont) lancer leurs différents modèles et sont concurrencés par d’autres marques comme GPD, AYA NEO ou maintenant AYN.

Le problème majeur de ces appareils est bien souvent le prix qui oscille – au mieux – autour des 400 € et monte parfois vers les 1000€. C’est là que l’AYN Odin 2 attire notre attention, car à en croire sa présentation sur IndieGogo, la console ne coûterait que 271 € et passerait à 342 € pour la version pro (soit grosso modo le prix d’une Nintendo Switch classique) : une aubaine pour les gamers si la qualité n’a pas été sacrifiée au bénéfice du prix… Focus.

Une Switch sous stéroïdes ?

Avant de regarder les spécificités de la console, on peut d’ores et déjà s’arrêter sur la grande différence visuelle avec la Nintendo Switch : les manettes ne se détachent pas. L’AYN Odin 2 se démarque également de la console Nintendo dans ses caractéristiques :

Nintendo Switch Odin 2 Taille écran 6,2 pouces 6 pouces Type écran LCD LCD Définition 1080p 1080p RAM 4Go 8 Go

12 Go (version pro) Stockage 32 Go 128 Go

256 Go (version pro) Batterie 4310 mAh 8000 mAh Poids 279 g 420 g CPU Nvidia Tegra Quad Core Qualcomm Kyro 64bit GPU Nvidia Tegra Qualcomm Adreno 740

En résumé, la console a plus de RAM et plus de stockage. Même au niveau du processeur et de la carte graphique, la console s’en tire bien avec l’Adreno 740 – qui, selon différents benchmarks permet d’afficher vos jeux en 60 fps sans lags.

Une console parfaite ?

Bien sûr, présentée de la sorte, l’AYN Odin 2 semble être la meilleure console portable sur le marché. Toutefois, pour afficher un tel prix, la société a bien dû faire des concessions. En l’absence de test, il sera difficile de dire si les défauts auxquels nous pensons sont bel et bien dans la console, nous nous contenterons donc d’interrogations.

Nous devant l’absence de spécifications de la console

Pas de spécifications sur le son

La présentation de la console ne met pas en avant le son à part pour dire qu’il y a deux speakers stéréos avant… Ils existent, ils sont là, mais que valent-ils ?

L’Asus ROG Ally avait, par exemple, fait le choix de speakers ATMOS et mettait en exergue ses prouesses sur le son. L’absence de communication autour de cet élément nous fait plutôt dire qu’il ne doit pas être le meilleur du marché.

Un dock pour jouer sur sa télé… sans manette ?

Le dock de la console (qui n’est pas fourni, il faudra débourser 45 € de plus) comporte un port HDMI. Sur le papier, c’est une bonne nouvelle parce que cela veut dire que vous pourrez la brancher sur votre TV et jouer sur un grand écran, mais étant donné que vous ne pouvez pas enlever les controllers de la console : il faudra nécessairement repasser à la caisse et acheter une manette compatible.

Vous pourrez aussi jouer au clavier/souris dessus.

La durée de la batterie ?

Avec ses 8000 mAh, on pourrait penser que la batterie de l’AYN Odin 2 suffirait largement pour jouer pendant des heures : après tout la Nintendo Switch qui n’a « que » 4310 mAh dure entre 2,5 et 6,5 heures.

Malheureusement, sans savoir ce que consomme la console, connaître la capacité de sa batterie ne nous sert pas grand-chose.

Vous l’aurez compris, il est compliqué de tirer de grandes conclusions de l’AYN Odin 2 sans l’avoir prise en main. En attendant, elle reste une alternative à moindre coût pour celles et ceux qui désireraient avoir une console portable pour moins de 300 €.