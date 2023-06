Dites adieu au gaspillage alimentaire avec Shelfy : le secret pour des fruits et légumes frais plus longtemps

Shelfy est un petit appareil à placer dans votre réfrigérateur afin d’améliorer la conservation de vos aliments et de limiter les mauvaises odeurs. Ce simple rectangle pourrait bien devenir un indispensable dans votre cuisine.

Vous achetez des fruits, mais ils pourrissent en à peine 2 jours dans votre frigo ? Le Shelfy est ce qu’il vous faut. Grâce à ce petit appareil innovant pour la cuisine, vous pourrez prolonger la durée de conservation de vos aliments tout en limitant la propagation de mauvaises odeurs. Comment ça fonctionne ? On voit ça tout de suite !

Une conservation plus longue pour de belles économies

C’est la promesse de Shelfy : vous faire réaliser des économies en ne gaspillant plus – ou nettement moins – vos fruits et légumes. La marque a d’ailleurs fourni un récapitulatif des durées avec ou sans son appareil :

Le Shelfy est en fait une sorte d’aspirateur de particules : pas de panique, il ne s’agit pas d’une version miniaturisée du CERN (Centre Européen de la Recherche Nucléaire) et de son accélérateur de particules.

Pour comprendre son fonctionnement, il faut revenir à l’origine de la dégradation de vos aliments. En vieillissant, vos fruits et légumes libèrent des bactéries (certaines sont également liées à d’autres produits se trouvant dans votre frigo) qui se redéposent dessus et détériorent leur état…

Très simplement, le Shelfy – une fois placé dans votre frigo – va venir aspirer toutes ces bactéries et les retenir dans un compartiment dédié. C’est donc en les empêchant de se redéposer sur vos fruits et proliférer que cet appareil améliore la conservation de votre nourriture et diminue les mauvaises odeurs.

L’utilisation de Shelfy est très simple. Il suffit d’appuyer sur le seul bouton situé en plein milieu afin de lancer le processus d’aspiration.

Si vous avez oublié de le lancer et que vous possédez une enceinte intelligente, vous pourrez lui demander de le lancer à votre place ou depuis l’application dédiée sur laquelle vous pourrez également choisir parmi trois modes de puissance : Eco, Standard et Boost en fonction de la quantité de nourriture présente dans votre frigo.

Enfin, concernant l’entretien, l’appareil contient un filtre en céramique qu’il suffira de rincer à l’eau tous les 30 jours (durée de la batterie).

Le prix de Shelfy

Shelfy est disponible sur Indiegogo pour 109€ l’appareil unique ou 189€ les deux – ce qui permettrait d’en placer un dans le frigo et l’autre dans le bac à légumes. La campagne est déjà largement financée et la marque devrait commencer les livraisons entre septembre et octobre.