L’époque où le smartphone ne servait qu’à téléphoner est depuis longtemps révolue. Utilisé comme moyen de paiement ou outil de travail, sa perte ou sa détérioration peuvent vite s’avérer bloquantes pour son utilisateur. C’est pourquoi on vous donne nos meilleurs conseils pour protéger votre téléphone.

Votre téléphone portable est l’objet que vous utilisez le plus au cours de la journée. Contenant vos données bancaires, vos informations personnelles, tel que vos photographies et vos contacts, il est en quelque sorte un prolongement de vous-même. Ainsi, perdre votre smartphone pour cause de détérioration ou de vol peut vite devenir très contraignant. Au-delà du prix élevé qu’il représente, votre téléphone possède également de nombreuses fonctions qui le rendent indispensable au quotidien. Alors pour vous éviter tout souci et prise de tête, on vous partage nos meilleures astuces pour préserver votre fidèle compagnon.

L’assurance pour se prémunir

De plus en plus d’utilisateurs souscrivent à des assurances pour garantir leur téléphone en cas de perte ou de vol. Cette assurance offre la possibilité de récupérer rapidement un nouvel appareil tout en vous évitant de débourser une somme importante pour en acheter un neuf. Votre smartphone contenant un grand nombre de fonctionnalités importantes pour vous au quotidien, il est recommandé de disposer d’une assurance vol de téléphone afin de rester serein.

Il convient toutefois de bien veiller aux exclusions de garanties et aux conditions indiquées par l’assureur. Comme dans tout contrat, la compagnie d’assurance impose des clauses et elles doivent être respectées pour bénéficier de remboursements. Veillez donc à ce que toutes vos craintes soient couvertes par le contrat pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

Protéger physiquement l’appareil contre les chocs

Erreur d’inattention, bousculade, enfant qui maitrise mal l’appareil… Un téléphone peut tomber très souvent à terre et l’écran se briser en une fraction de seconde. Il est donc recommandé d’utiliser une protection sur votre smartphone, afin de limiter les accidents. Mais savez-vous exactement vers quoi vous tourner ? Coques, bumpers, housses, flip covers… Il existe différents types d’objets permettant de le protéger d’une mauvaise chute ou d’une vilaine rayure.

Une grande majorité d’entre nous utilise au minimum une coque pour amortir les chutes et ainsi protéger l’arrière de l’appareil. Cependant, celles-ci ne protègent pas votre écran de la casse. Le meilleur moyen de préserver l’entièreté de votre appareil est de recourir à une housse. Contraignant par leurs tailles, les housses classiques ou à clapet, également appelé flip cover, reste cependant le meilleur moyen de préserver votre smartphone de la casse. Existant dans de nombreux coloris et modèles, ils peuvent également faire office de porte-cartes.

Alternative Vous pouvez également opter pour un film protecteur ou du verre trempé. Cette alternative moins encombrante vous permet de préserver votre écran de la casse.

Savoir lutter contre le piratage

Comme un ordinateur, le téléphone est exposé aux piratages en raison du nombre conséquent de liens frauduleux qui peuvent être envoyés via message, email ou applications mal sécurisées. C’est pourquoi, il est conseillé de ne jamais ouvrir de lien provenant d’un message envoyé par un destinataire inconnu. Parfois, les messages frauduleux vous incitent à ouvrir un lien afin de solutionner un problème, bénéficier d’une offre alléchante ou de regarder quelque chose d’exceptionnel : il est très probable que le message vous renvoie vers un virus qui pourrait endommager votre téléphone.

Par ailleurs, faire les mises à jour de vos applications de manière régulière, permets de corriger des failles de sécurité, détectées dans les logiciels. Évitez également les wifis publics ou ceux affichant la mention « non sécurisé » qui peuvent permettre aux hackeurs de pirater votre appareil. Si néanmoins vous n’avez pas d’autre choix que de recourir à ce type de réseau, évitez d’ouvrir des applications contenant des informations personnelles ou bancaires durant votre utilisation. De même, ne payez jamais en ligne si vous n’êtes pas sûr de la sécurité de la plateforme de paiement.

Utiliser des mots de passe

Votre téléphone sera mieux protégé si vous utilisez un code et des mots de passe différents sur vos applications. Le code de déverrouillage constitue la base de la sécurité d’un téléphone mobile. Beaucoup proposent désormais l’empreinte digitale, ce qui limite grandement la possibilité que votre smartphone tombe entre de mauvaises mains. Pour améliorer la sécurité de votre appareil, il est également possible d’activer la double authentification pour les applications les plus importantes et confidentielles.

Utiliser un VPN

Un VPN est un réseau privé virtuel. Habituellement utilisés sur les ordinateurs, ces logiciels sont également disponibles, sous forme d’application, sur votre smartphone. Bien qu’ils présentent de nombreux avantages, dont la possibilité de contourner la géolocalisation pour accéder à des sites étrangers, ils offrent avant tout une véritable sécurité.

Ces réseaux privés permettent de chiffrer vos données et masquer votre adresse IP afin de vous rendre intraçable, ce qui réduit considérablement les risques de vous faire hacker. Très nombreux sur internet, il peut être difficile de savoir vers lequel vous tourner. Heureusement, on vous a rédigé un guide sur comment choisir un VPN ainsi qu’un comparatif des meilleurs VPN disponibles sur Android.