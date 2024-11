Voici les 3 astuces méconnues pour que vos radiateurs chauffent plus vite

Il n’y a pas de doute, l’hiver approche, et le froid aussi. Pour gagner en confort, tout en faisant des économies sur sa facture d’énergie, c’est donc le moment parfait pour optimiser le fonctionnement de ses radiateurs. Découvrez nos trois astuces simples et efficaces pour un améliorer son confort thermique sans gaspiller d’énergie.

Allumer ses radiateurs est, bien évidemment, indispensable pour affronter l’hiver. Néanmoins, leur efficacité peut être compromise si on ne les utilise pas correctement. Pour éviter une montée en température trop lente, et des factures qui, elles, grimpent en flèche, il est important de connaitre les bons gestes à appliquer. Dans cet article nous vous livrons trois conseils pratiques et faciles à mettre en place, pour un chauffage plus rapide et économique.

A lire aussi 100 astuces pour faire des économies d’énergie sans trop d’efforts

Purger ses radiateurs régulièrement

Si cela ne concerne que les possesseurs de radiateurs à eau, il s’agir peut être du conseil le plus important. Pour qu’un radiateur fonctionne de manière optimale, il doit être purgé au moins une fois par an, idéalement avant le début de la saison de chauffe. En effet, de l’air peut s’accumuler à l’intérieur du circuit, ce qui réduit la capacité du radiateur à diffuser de la chaleur uniformément.

La purge d’un radiateur est une opération très simple. Munissez-vous d’un récipient, puis ouvrez doucement la vis de purge située sur le côté du radiateur. Laissez l’air s’échapper jusqu’à ce que de l’eau commence à couler. Une fois la purge effectuée, vérifiez la pression de la chaudière, et ajustez là si nécessaire. En ayant le réflexe de purger les radiateurs de votre installation, vous obtiendrez un chauffage plus uniforme et plus performant, et vous prolongerez aussi la durée de vie de vos équipements.

Utiliser un amplificateur de radiateur

Peu connus, les amplificateurs de radiateur sont des dispositifs simples mais efficaces qui boostent la diffusion de chaleur dans une pièce. Ils se présentent souvent sous la forme de ventilateurs ou de plaques thermiques à placer à proximité du radiateur. Ces outils permettent de redistribuer la chaleur de manière uniforme, en réduisant ainsi le temps nécessaire pour atteindre une température confortable.

En plus d’améliorer le confort thermique, les amplificateurs limitent la consommation d’énergie en optimisant chaque watt produit par le radiateur. Leur coût, contenu, est rapidement compensé par les économies réalisées sur la facture d’énergie. Pour de grands volumes, ces dispositifs peuvent faire une réelle différence.

Les amplificateurs de radiateurs peuvent aider à homogénéiser la chaleur produite par un radiateur

Éviter les obstacles et améliorer l’isolation

Ça paraît logique, mais pourtant, on oublie parfois de l’appliquer : un radiateur placé derrière un canapé ou des rideaux épais verra son efficacité considérablement réduite. Pour maximiser sa capacité à chauffer une pièce, un radiateur doit être positionné dans un endroit relativement dégagé. Cela permet à l’air chaud de circuler librement et d’atteindre toutes les zones de la pièce. Exit, donc les meubles et objets de décoration destinés à masquer le radiateur.

Par ailleurs, une bonne isolation est essentielle pour éviter les déperditions de chaleur. Si vos fenêtres ou vos murs laissent passer le froid, les radiateurs devront travailler davantage pour maintenir la température attendue. Si les travaux d’isolation représentent des investissements importants, il est possible d’améliorer l’isolation de son logement avec des rideaux thermiques, ou encore des joints d’isolation autour des fenêtres. Il existe également des panneaux déflecteurs qui se placent derrière les radiateurs et renvoient la chaleur vers l’intérieur de la pièce.