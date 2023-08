6 conseils pour trouver les meilleurs prix sur internet

Vous avez peur de ne pas faire le bon choix pour votre prochaine commande sur internet ? Rassurez-vous, après avoir lu cet article, vous aurez toutes les cartes en main pour dégoter les meilleurs prix du web.

Le monde d’internet est une jungle impitoyable, en particulier lorsque l’on cherche à faire des bonnes affaires. Face au nombre gargantuesque de sites de vente en ligne, aux promotions à tout-va et aux évènements, il est bien souvent difficile de faire le meilleur choix. Pour vous aider dans cette tâche fastidieuse, voici quelques-uns de nos meilleurs conseils qui vous permettront d’aller à la chasse au meilleur prix et de faire mouche à tous les coups.

À lire aussi : le Black Friday a-t-il encore du sens face aux produits reconditionnés ?

Utilisez un comparateur de prix

Utiliser un comparateur de prix est la première chose à faire quand on cherche un produit en particulier. En effet, internet regorge de sites d’e-commerce et il est bien souvent impossible de comparer tous les prix par soi-même. Alors si vous voulez être sûr de faire un achat au meilleur prix, c’est LA solution incontournable.

Attendez la bonne période

Vous voulez faire une bonne affaire ? Pour mettre toutes les chances de votre côté, il va peut-être falloir vous montrer patient et attendre le bon moment. Si vous recherchez des vêtements par exemple, les soldes seront le moment idéal pour bénéficier des meilleurs prix. Au contraire, si vous recherchez un produit tech, concentrez vous plutôt sur Black Friday, Cyber Monday ou même les French Days pendant lesquels de nombreuses offres apparaissent.

Black Friday suivi du Cyber Monday est la meilleure période de l’année pour faire des achats sur internet

Inscrivez-vous à la newsletter des sites d’e-commerce

Les sites tels qu’Amazon, la Fnac ou encore Boulanger proposent souvent des newsletter qui vous permettent d’être alerté dès qu’un bon plan apparaît. De plus, si vous avez un système de liste d’envie, le site pourra vous alerter dès que le prix de vos produits préférés baisse. Pratique !

Profitez des ventes privées

De nombreuses marques et marchands en ligne proposent régulièrement des ventes privées qui vous permettront d’avoir accès à des prix alléchants sur une grande variété de produits. Relativement rares, les ventes privées permettent généralement d’avoir des prix encore plus intéressants que pendant les soldes. Pour en bénéficier, il faut généralement avoir un compte sur le site en question. N’hésitez pas à scruter leurs réseaux sociaux pour ne pas manquer l’événement.

Optez pour un produit reconditionné

Vous voulez du neuf sans le prix du neuf ? Alors optez pour un produit reconditionné ! On distingue deux types de produit reconditionné : il y a les produits qui présentaient un défaut, puis ont été réparés avant d’être commercialisés, et il y a les appareils d’occasion qui ont été totalement vérifiés et réparés avant d’être remis en vente. Souvent garanti, ce type de produit vous permet d’avoir les mêmes prestations qu’un produit neuf sans le prix.

Sur le même sujet : Pourquoi le marché du reconditionné est en plein essor

Soyez à l’affût des codes promos

Lorsque vous consultez vos mails, soyez attentifs aux codes promos que vous pouvez recevoir de la part de marques ou de sites d’e-commerce. Derrière ces codes se cachent parfois des promos très intéressantes. De la même manière, faites un tour sur les sites de cashback qui, grâce à leurs différents partenaires, proposent parfois des codes promos très avantageux.

Les codes promos sont généralement un excellent moyen de faire baisser le prix de vos commandes internet

Questions Fréquentes