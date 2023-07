Spa gonflable : 5 conseils pour bien utiliser, entretenir et profiter de votre bain à remous cet été

Ça y est, vous êtes prêt à sauter le pas et investir dans un spa gonflable pour enfin profiter des belles soirées d’été ? Vous avez bien raison, mais pour ne pas risquer de gâcher votre plaisir, voici 5 conseils qu’il faut absolument savoir avant d’installer un spa gonflable.

Pratique, économique et peu encombrant, le spa gonflable est le moyen idéal de se relaxer après une longue journée de travail. Mais pour pouvoir en profiter pleinement, il est nécessaire de prendre quelques précautions comme utiliser une couverture spa gonflable ou encore réaliser un entretien régulier. Dans cet article, nous vous dévoilons nos 5 meilleurs conseils pour profiter au maximum de votre spa gonflable.

1. Préparez avec attention son emplacement

Cela ne vous aura pas échappé, un spa gonflable est.. rempli d’air ! Cela signifie qu’il faut apporter un soin particulier au choix et à la préparation de son emplacement définitif, sous peine de le voir se dégonfler.

Pour éviter tout accident, on vous conseille de le positionner sur une dalle en béton couverte d’une bâche de protection. Si vous n’avez pas de dalle à disposition et que vous souhaitez l’installer à même votre pelouse, redoublez d’attention pour enlever tout caillou ou branche de bois susceptible de l’abîmer.

Souvent fragile, le spa gonflable peut être protégé par une structure en bois plus esthétique

Une fois installé, créer un entourage en bois pour protéger ses bords peut également être une solution astucieuse pour le rendre encore plus beau et surtout le protéger des agressions extérieures, en particulier si vous avez des animaux de compagnie !

2. Laissez votre spa fonctionner entre deux utilisations

Voilà un conseil qui va vous paraître contre-productif, et pourtant. Si vous comptez l’utiliser régulièrement, il vaut mieux laisser votre spa en fonctionnement permanent. D’abord, maintenir l’eau à une certaine température consomme beaucoup moins d’énergie que de devoir chauffer complètement l’eau à chaque utilisation. De plus, la plupart des spas disposent désormais d’un mode « veille » qui permet d’actionner la filtration à intervalles réguliers pour conserver une eau de bonne qualité.

3. Couvrez votre spa gonflable

C’est peut-être le conseil le plus important lorsque l’on vient d’acheter un spa gonflable : il est indispensable de le couvrir, et ce pour de nombreuses raisons. D’abord, cela permet de conserver la chaleur plus facilement entre deux utilisations, et vous évitera donc d’exploser votre facture d’électricité. Ensuite, protéger votre spa vous permettra de ne pas vous retrouver avec une eau pleine de feuilles ou d’insectes. Enfin, cela permet de limiter les risques de noyade que ce soit d’enfants ou d’animaux.

Une couverture thermique permet de protéger le spa tout en évitant les déperditions de chaleur

4. Nettoyez souvent votre spa

Garder l’eau de votre spa propre nécessite plusieurs actions régulières. Dans un premier temps, il est indispensable de traiter l’eau régulièrement avec des produits chimiques tels que du chlore pour éviter la prolifération des bactéries. Les fabricants de spa et les grandes surfaces de bricolage proposent souvent des kits d’entretiens qui vous faciliteront la tâche.

Dans le même temps, pensez à vérifier régulièrement le pH à l’aide de bandelettes prévues à cet effet. On estime que le pH d’un spa doit être compris entre 7,2 et 7,8 pour obtenir une eau légèrement basique, ce qui permet la bonne efficacité du chlore sans pour autant que l’eau soit irritante pour la peau. Si le pH de votre eau ne se situe pas dans cette intervalle, il existe des produits qui permettent de la rétablir.

Pour éviter que l’eau du spa ne se salisse trop vite, n’hésitez pas à prendre une douche rapide avant de vous y plonger. Cela permettra d’éviter l’accumulation d’huiles, de lotions et autres produits qui pourraient entraîner une salissure prématurée de l’eau.

Le contrôle du pH est une opération importante

5. Changez le filtre régulièrement

Le filtre est un élément essentiel de votre spa gonflable : il participe à la propreté de l’eau en retenant toutes les saletés indésirables. Il doit cependant être régulièrement changé sous peine de ne plus remplir son rôle. De plus, un filtre encrassé aura tendance à gêner la circulation de l’eau et donc à altérer le fonctionnement de la pompe.

La fréquence de son remplacement dépendra de votre usage. Pour savoir si votre filtre est encrassé, vous pouvez effectuer un contrôle visuel.

