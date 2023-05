Comment booster et gérer sa connexion pour jouer en ligne ?

S’il existe quelques gestes et astuces simples à appliquer pour booster sa connexion, il en est un qui est plus qu’utile pour les jeux-vidéos.

Vous avez la fibre, mais passez votre temps à lutter contre votre connexion ? Alors pour ne plus être le dernier de la partie ou profiter pleinement de votre XBOX Game Pass, voici l’accessoire ultime pour booster votre connexion.

Booster votre connexion dans toutes les pièces

Certes, dans le meilleur des mondes, votre simple box serait placée de manière optimale et diffuserait équitablement le réseau dans toutes les pièces… Cette disposition n’étant pas toujours possible, il devient parfois nécessaire de choisir entre sa SmartTV et son PC.

Mais saviez-vous que ce choix cornélien pouvait être annihilé par un simple accessoire : le répéteur WiFi. En effet, ce simple boîtier permet de relayer le réseau dans une autre pièce que celle de la box principale.

Pour ce faire, il suffit de brancher le boîtier à une prise et – dans le cas des modèles devolo – d’appuyer sur un bouton pour la configuration. En moins de 5 minutes, le réseau sera aussi puissant dans votre salon que dans votre chambre ou votre cuisine.

Quel avantage pour les jeux-vidéos ?

Sur console ou sur PC

Pour les joueurs PC ou console – ceux utilisant un matériel fixe – les répéteurs WiFi permettent de multiplier les prises Ethernet. Par exemple, le devolo WiFi 6 Repeater 3000 possède une prise Ethernet et le devolo WiFi 6 Repeater 5400 en a deux.

Bien que le répéteur propage un réseau WiFi de grande qualité, votre connexion ne sera que meilleure en filaire. Les boîtiers devolo offrent donc la possibilité de se connecter en Ethernet sans être à côté de la box : un véritable avantage pour celles et ceux qui jouent en ligne et qui devraient logiquement voir leur confort de jeu s’accroître.

Sur console portable

Le grand avantage du répéteur WiFi pour les consoles portables (smartphones inclus) est inévitablement le WiFi Mesh. Cette fonctionnalité intelligente permet :

De couvrir de manière optimale toutes les pièces de votre domicile. De changer automatiquement le boîtier auquel votre smartphone ou tablette se connecte pour bénéficier du meilleur signal où que vous soyez. Ce qui permet notamment de passer d’une pièce à une autre sans risque une baisse – ou perte – de connexion.

Du réseau dans toutes les pièces grâce à un boîtier discret

Une application mobile pour un contrôle total (et parental) du réseau

La marque devolo a développé une application qui permet de gérer le nom des box et bien d’autres paramètres dont les deux qui nous intéressent – et surtout les parents qui veulent restreindre le temps de jeu de leurs enfants via le contrôle parental : la gestion des fréquences allouées à chaque boîtier et la limite des heures de connexion.

La gestion des fréquences pour la manière douce

Permettant de réduire le débit attribué à un boîtier précis. Comprenez qu’il est possible de ne pas attribuer la même connexion à toutes les pièces, même sans aller jusqu’à la restriction de réseau pour les enfants, cette fonctionnalité peut servir à tout le monde, car toutes les pièces de votre maison n’ont peut-être pas besoin de la même couverture réseau.

La gestion des heures de connexion pour la manière forte

Si votre enfant utilise son PC jusqu’à 3 heures du matin pour jouer à League of Legends, que vous ne parvenez pas à le convaincre par la parole et qu’aucun contrôle parental n’a fonctionné, il ne reste qu’une solution : couper le réseau.

Autrefois, cette solution pénalisait tout le monde, car vous ne pouviez que couper la connexion à la source en éteignant la box. Aujourd’hui, vous pourriez très bien restreindre l’accès réseau du PC à un seul boîtier et décréter qu’à 23 heures (par exemple), le boîtier ne recevrait plus de réseau.

Le répéteur Wifi est donc l’accessoire ultime pour tous les joueurs de jeux vidéos (meilleure diffusion de la connexion) et pour les parents des plus jeunes.

