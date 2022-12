Vous venez de faire l’acquisition d’AirPods, mais ignorez comment les faire fonctionner avec votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette ? Les lignes qui suivent devraient vous aider, que votre appareil tourne sous iOS, Windows ou macOS… ou même sous Windows ou Android ! Explications.

Écouteurs phares de la marque à la pomme, les AirPods séduisent bien au-delà des clients du « tout-Apple ». De plus, nous sommes toujours plus nombreux à jongler entre les écosystèmes. Il n’est donc pas rare que des utilisateurs de téléphones sous Android, ou de PC sous Windows, souhaitent appairer ces oreillettes avec leurs terminaux. Bonne nouvelle, c’est tout à fait possible ! En effet, si Apple souffre de sa réputation de vouloir tout verrouiller, il n’en est rien dans ce cas précis.

La connexion des AirPods dans l’environnement d’Apple

Commençons par voir comment faire fonctionner ces écouteurs sans-fil avec des produits de la même maison.

Connecter ses AirPods sur iOS

Appairer des AirPods à un iPhone n’a rien de complexe, les deux produits étant nativement conçus pour fonctionner ensemble. Voici comment procéder :

Assurez-vous que votre iPhone soit déverrouillé, et affiche de préférence l’écran d’accueil, Ouvrez et posez le boîtier de charge contenant les écouteurs à côté du téléphone, Attendez que l’animation de configuration s’affiche sur l’écran, Appuyez sur le bouton « Connexion » du téléphone, Suite à cela, appuyez sur le bouton au dos du boîtier de recharge, Les niveaux de charge du boîtier et des écouteurs devraient apparaître sur l’iPhone, Sur l’écran des niveaux de charge, pressez « Continuer », C’est tout ! Vos AirPods sont prêts à utiliser avec votre iPhone.

Votre iPhone et votre Mac sont connectés au même compte iCloud ? Apple synchronise automatiquement la configuration pour que vous puissiez utiliser vos écouteurs sur tous vos appareils. Pas d’appairage supplémentaire à effectuer !

Connecter ses AirPods sur macOS

À l’instar de la procédure sur iOS, la connexion des écouteurs d’Apple sur Mac est très simple, les deux étant, là aussi, de la même marque. Ainsi :

Assurez-vous que le Bluetooth soit activé sur votre ordinateur, Placez les deux AirPods dans le boîtier de charge, à proximité du Mac, Ouvrez le couvercle, Appuyez quelques secondes sur le bouton situé à l’arrière du boitier des écouteurs, Rendez-vous dans la section Bluetooth de la barre de menu de votre Mac, Sélectionnez les AirPods afin de terminer la connexion.

Une connexion simple et rapide.

La connexion des AirPods au-delà de l’écosystème Apple

Voyons désormais comment faire fonctionner vos écouteurs avec des environnements autres que celui de la marque à la pomme.

Connecter ses AirPods sur Windows 11

Il existe plusieurs méthodes pour coupler des AirPods et un PC. La plus simple est la suivante :

Ouvrez l’application Paramètres de votre ordinateur, Rendez-vous dans la section Bluetooth et Périphériques, Cliquez sur le bouton d’ajout d’un périphérique, Veillez à sélectionner l’option Bluetooth dès qu’elle se présente, Ouvrez le couvercle du boîtier de vos AirPods et maintenez appuyé le bouton au dos, Dès lors que le voyant du boîtier clignote en blanc, vos écouteurs devraient apparaître dans la liste des appareils prêts à être appairés, Sélectionnez les écouteurs, Les voilà désormais prêts à l’emploi !

Connecter ses AirPods sur Android

Dans la mesure où les AirPods ont recours à la norme Bluetooth pour communiquer avec les terminaux, les appairer avec un téléphone ou une tablette Android est on ne peut plus simple. Cette opération se déroule de la même façon que pour toute autre paire d’écouteurs sans-fil :

S’ils n’y sont pas, mettez les AirPods dans leur boîtier de recharge, Rendez-vous dans les paramètres de votre appareil, Accédez au sous-menu « Connexions », s’il existe, ou directement aux paramètres Bluetooth, Activez le Bluetooth, Ouvrez le couvercle du boîtier de recharge des écouteurs, Appuyez sur le bouton de configuration situé à l’arrière du boîtier, jusqu’à ce que son voyant clignote en blanc, Votre téléphone devrait détecter les écouteurs, Cliquez sur vos AirPods lorsqu’ils apparaissent dans la liste des dispositifs prêts à appairer, et confirmez, Cliquez sur l’icône permettant d’accéder à leurs réglages, et assurez-vous qu’ils soient utilisables pour les appels et l’audio.

À noter, toutefois : coupler des AirPods à un téléphone Android pourra impliquer de faire l’impasse sur certaines fonctionnalités des écouteurs, qui sont propres à l’écosystème Apple. Parmi elles, l’arrêt de la musique lorsqu’un écouteur tombe, ou l’affichage de la batterie restante.

Un voyant qui en dit plus qu’il n’en a l’air.

Pourquoi mes AirPods ne veulent pas se connecter ?

Il est possible que votre Mac ou votre iPhone ne dispose pas de la dernière version du système d’exploitation, requise pour le bon fonctionnement des écouteurs. Sachez que :

Pour fonctionner, les AirPods de 1re génération requièrent au moins iOS 10, macOS Sierra et watchOS 3. Dans leur version Pro , les AirPods requièrent au moins iOS 13.2, macOS 10.15.1 et watchOS 6.1 ;

requièrent au moins iOS 10, macOS Sierra et watchOS 3. Dans leur , les AirPods requièrent au moins iOS 13.2, macOS 10.15.1 et watchOS 6.1 ; Les AirPods de 2è génération requièrent respectivement, et au moins, iOS 12.2, macOS 10.14.4 et watchOS 5.2 pour fonctionner. En déclinaison Pro , les versions sont les suivantes : iOS 16, macOS Ventura et watchOS 9, ou ultérieures ;

requièrent respectivement, et au moins, iOS 12.2, macOS 10.14.4 et watchOS 5.2 pour fonctionner. En , les versions sont les suivantes : iOS 16, macOS Ventura et watchOS 9, ou ultérieures ; Les AirPods 3 exigent iOS 15.1, macOS 12 ou watchOS 8.1 ou leurs versions ultérieures.

Le problème peut également survenir si vous tentez de connecter des AirPods déjà associés à un identifiant Apple. Dans ce cas-là, il est d’abord nécessaire de les supprimer dudit identifiant avant de pouvoir à nouveau les utiliser.

Pourquoi un seul des AirPods ne veut pas se connecter ?

Il est possible que votre écouteur ne soit pas suffisamment chargé. Placez les deux AirPods dans leur boîtier de recharge, et patientez jusqu’à la fin du chargement. Si le problème persiste, réinitialisez votre paire d’écouteurs.

Différentes solutions peuvent imposer la réinitialisation d’écouteurs sans-fil. C’est notamment le cas lorsqu’ils sont impossibles à appairer avec un appareil, ou lorsqu’ils ne chargent pas correctement. Pour cela :

Placez les deux AirPods dans leur étui, couvercle ouvert, Attendez environ une minute, Appuyez sur le bouton situé à l’arrière du boîtier pendant environ 15 secondes, jusqu’à ce que le voyant clignote en orange, puis en blanc, Laissez le couvercle du boîtier ouvert, Reconnectez vos AirPods à votre appareil.

Pour aller plus loin, retrouvez les principaux problèmes avec les AirPods et comment les résoudre

Vous savez désormais tout sur les procédures d’appairage des AirPods à vos différents appareils connectés. Bref, tout pour en profiter à fond ! Vous avez encore quelques questions ? Les réponses ci-dessous pourraient vous intéresser !

Peut-on connecter des AirPods sur Samsung ? Bien qu’ils embarquent une surcouche logicielle de la marque, les appareils Samsung fonctionnent sous Android, qui est compatible avec les AirPods. Pour connecter les écouteurs, activez le Bluetooth sur votre téléphone Samsung et rendez vos AirPods détectables, en appuyant quelques secondes sur le bouton de configuration situé au dos du boîtier de recharge. Appairez ensuite les appareils en vous rendant dans les réglages du téléphone. Pour connecter vos AirPods Apple à un smartphone Huawei, rendez vos écouteurs détectables en appuyant quelques secondes sur le bouton au dos de l’étui de recharge. Puis, activez le Bluetooth sur votre téléphone, et appairez les dispositifs en vous rendant dans les réglages Bluetooth du téléphone.