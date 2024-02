Dernière chance : cet aspirateur balai est à moins de 100€ juste avant la fin des soldes

Connue pour ses aspirateurs robots, la marque Aiibot s’empare aussi du marché des aspirateurs balais et on doit le dire plutôt avec classe ! Alors que les soldes touchent bientôt à leur fin, Conforama vous propose une offre plutôt aspirante…

Actuellement, bénéficiez d’une économie de 243 euros sur l’aspirateur balai sans-fil de la marque Aiibot chez Conforama. Doté de trois brosses et d’un tube suceur, cet appareil vous permettra de nettoyer votre intérieur dans les moindres recoins !

Conforama : l’aspirateur balai sans fil 6 de Aiibot à moins de 100€

Conforama propose des soldes plutôt folles avec des réductions atteignant parfois plus de 70 % sur une multitude d’articles, couvrant tous les rayons, y compris l’électroménager. Si vous cherchez à réduire le temps consacré au ménage, nous avons trouvé une petite pépite.

L’aspirateur balai de la marque Aiibot initialement commercialisé à 339,99 euros, est désormais disponible à moins de 100 euros, offrant ainsi une opportunité unique d’acquérir un appareil sans fil performant avec une puissance d’aspiration de 25 000 Pa.

De plus, cet aspirateur est accompagné de divers accessoires, dont 3 brosses, pour récurer votre maison du sol au plafond. La livraison gratuite à domicile est assurée par l’enseigne dans un délai d’une à deux semaines.

PROFITEZ DU BON PLAN sur Conforama Acheter

A lire aussi Quelle est la bonne puissance pour un aspirateur balai ? Le guide ultime.

Les plus Peu bruyant.

Très maniable.

Belle autonomie. Les moins Autonomie à améliorer.

Conforama : l’aspirateur balai sans fil 6 de Aiibot vaut-il le coup ?

Doté d’une puissance d’aspiration de 25 000 Pa et d’un système de filtre 5 en 1, cet aspirateur sans fil assure une capture efficace de la poussière, ne laissant aucun endroit où elle pourrait s’échapper.

L’aspirateur sans fil est pourvu d’un généreux bac à poussière d’une capacité de 1,3 litre, permettant un nettoyage sans effort en une seule fois.

Particulièrement adapté aux propriétaires d’animaux, cet aspirateur sans fil élimine aisément les poils laissés par les animaux sur le canapé, le lit ou le sol.

Conçu spécifiquement pour le marché européen, cet aspirateur sans sac sur batterie se distingue par sa hauteur supérieure de 3 cm par rapport aux modèles standards, offrant ainsi une meilleure ergonomie.

Notons que l’aspirateur sans fil 6 d’Aiibot affiche un poids de seulement 1.36 kg. C’est donc un aspirateur assez léger et sans fil pour nettoyer rapidement les intérieurs.

Équipé d’un moteur à balais de dernière génération, il intègre une batterie au lithium de 2 200 mAh, offrant une performance élevée. Le système de refroidissement de la batterie permet un fonctionnement continu sans risque de surchauffe, assurant une utilisation sécurisée à la maison et dans la voiture. De plus, la batterie est amovible et remplaçable.

Petit plus pour vous, mais aussi pour vos voisins : le volume sonore. De seulement 60dB, vous aurez même du mal à croire que vous passez l’aspirateur.

Polyvalent, cet aspirateur 6 en 1 est livré avec divers accessoires, permettant une transition facile entre un aspirateur balai et un aspirateur à main. Les accessoires variés adaptés aux différents types de surfaces et de meubles offrent une flexibilité maximale en termes de nettoyage.

Il reste quelques points perfectibles évidemment, mais à ce prix-là personne ne peut être parfait ! Si vous recherchez un aspirateur à la fois léger et silencieux tout en ayant des contraintes budgétaires, ce modèle est votre nouveau meilleur ami.

A lire aussi Les astuces à connaître pour le rendre plus efficace votre aspirateur robot