Utiliser un VPN sur son PC ou son smartphone, c’est bien. Mais l’activer sur sa Smart TV, c’est encore mieux ! Il faut dire qu’avec l’accès à de nombreuses plateformes de streaming, il peut être tentant de modifier sa localisation afin d’accéder à du contenu exclusif. Par contre, lorsqu’il s’agit de paramétrer le réseau privé virtuel sur son téléviseur, c’est souvent une autre paire de manches… Voici donc notre guide complet pour bien configurer votre VPN sur Smart TV !

Depuis quelques années, les Smart TV se sont peu à peu démocratisées, prenant place dans le salon de nombreux consommateurs. Il faut dire qu’à l’heure des smartphones, montres connectées et autres voitures autonomes, il était évident que ces téléviseurs intelligents fassent eux aussi leur percée sur le marché.

Aujourd’hui, il est donc possible de les connecter à Internet et d’accéder à vos programmes favoris (YouTube, Spotify, Netflix…) en un claquement de doigts, ou presque !

Sur le même sujet : Notre sélection des meilleures Smart TV de Samsung

Avec ces nouveaux usages, l’activation d’un VPN sur votre Smart TV peut vite devenir indispensable. En effet, il vous permettra de rendre votre activité de visionnage « anonyme », mais aussi d’accéder facilement aux catalogues étrangers. Encore faut-il parvenir à le configurer correctement… Heureusement que notre guide est là pour vous aider !

Coup de ❤️ : ce VPN possède clairement le meilleur rapport qualité / prix du moment Cette vidéo est sponsorisée par Nor… On connaît déjà la suite, tant on l’a entendue sur YouTube. Mais savez-vous qu’il existe d’autres VPN, certes moins médiatisés, mais qui ont plus de qualités à faire valoir que celles du marketing ? C’est le cas de Surfshark, VPN qui se démarque par son service, sa fiabilité et son prix défiant toute concurrence. On vous invite à le constater par vous-même sur le site Surfshark VPN.

Activer un VPN sur sa TV, pourquoi faire ?

En 2022, une grande partie des téléviseurs proposés sur le marché sont des Smart TV. Cela signifie qu’ils peuvent être connectés à Internet, sans devoir systématiquement passer par un smartphone ou un ordinateur. Et même sur les TV plus classiques, il est désormais possible de diffuser du contenu à la demande grâce à des box, ou des appareils de diffusion tels que le fameux Chromecast de Google. Un monde de possibilités s’ouvre alors à vous !

Mais bien que l’offre soit déjà grande, il existe tout de même des limites géographiques qui restreignent l’accès à certains programmes étrangers. Et c’est justement à ce niveau-là que le VPN intervient !

En modifiant votre position comme bon vous semble, vous pouvez ainsi accéder à des films, séries et autres émissions géo-restreintes. Envie de regarder un Grand Prix de F1 ou de MotoGP gratuitement ? Direction la Belgique ! Vous préférez les séries américaines ? Il n’y a qu’à pointer votre curseur vers les États-Unis. C’est un vrai jeu d’enfant !

Sur le même sujet : Quel VPN choisir pour la Belgique ?

Mais l’utilité d’un VPN ne se limite pas à la géo-localisation personnalisée. En effet, il peut aussi rendre votre connexion privée grâce au chiffrement des données, vous assurant par la même occasion que votre FAI ne contrôle pas tous vos faits et gestes. C’est souvent bien pratique pour contourner la limite de bande-passante !

Grâce à la magie des VPN, à vous l’accès (quasi) illimité aux programmes du monde entier sur Smart TV !

Plusieurs manières de configurer un VPN sur Smart TV

1. Sur l’Android TV de Google

Pour les Smart TV qui tournent sous Android, la méthode de configuration d’un VPN est assez simple. Dans un premier temps, il suffit d’installer l’application du réseau privé virtuel sur votre téléviseur, à partir du Google Play Store.

Bien entendu, il faudra vous assurer au préalable que votre VPN soit bien compatible avec Android. Mais rassurez-vous, c’est le cas de la plupart d’entre eux comme SurfShark, NordVPN ou encore CyberGhost. Jusqu’ici, vous n’avez donc pas trop de soucis à vous faire !

Ensuite, il vous suffira de vous connecter à votre compte et si ce n’est pas encore fait, d’en créer un nouveau. Les offres sont assez variées, donc vous trouverez facilement votre bonheur selon votre budget !

Et enfin, vous n’aurez plus qu’à sélectionner le serveur de votre choix, et profiter des contenus locaux du monde entier ! Pour rendre votre connexion anonyme, la procédure est tout aussi simple : il vous suffit d’être connecté sur un serveur proche de votre domicile, qui chiffrera vos données sans pour autant créer un effet de latence excessive.

Quelques minutes suffisent pour activer un VPN sur votre Smart TV.

2. Sur la Fire TV d’Amazon

Si vous utilisez une Amazon Fire TV, la configuration d’un VPN est relativement similaire à celle de l’Android TV, à quelques détails près. Tout d’abord, il faudra vérifier que votre réseau privé virtuel possède bien une application compatible avec votre téléviseur.

Par la suite, installez l’appli du VPN sur votre TV depuis l’Amazon Appstore, puis connectez-vous ou créez un compte. Rien de bien compliqué, en somme !

Et pour finir, il vous suffira de vous connecter sur un serveur en France ou à l’étranger, et de profiter de tous ses avantages. À vous la navigation privée et les séries en avant-première !

3. Sur une TV connectée à un routeur

Si vous ne possédez pas de Fire TV, ni d’Android TV, il est tout de même possible d’activer un VPN sur votre téléviseur et d’accéder à vos programmes favoris grâce à la connexion via un routeur.

Un routeur TV, c’est quoi ? Un petit boitier, souvent muni de 2 ou 3 antennes, qui permet de connecter votre téléviseur à un réseau Wi-Fi.

Avant d’acheter le boitier, il faudra toutefois vous assurer qu’il soit bien compatible avec un VPN. Et niveau budget ce n’est pas donné, puisque les tarifs d’un tel routeur neuf tournent autour des 300 € ! Mais c’est le prix à payer pour profiter d’une expérience optimale…

Pour continuer, il faudra suivre attentivement les différentes étapes d’installation, généralement indiquées par votre VPN. Et si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à consulter notre article dédié ci-dessous :

À lire aussi : Comment installer un VPN sur votre routeur ?

Mais si jamais la peur de faire une gaffe lors de l’installation vous rattrape, ce qui pourrait d’ailleurs endommager votre appareil, sachez qu’il existe des routeurs pré-configurés pour l’usage d’un VPN. Par contre, il faudra débourser une petite centaine d’euros supplémentaires pour profiter de ce service.

Pour terminer, vous n’aurez plus qu’à suivre la procédure habituelle sur le tableau de bord de votre routeur en vous connectant, puis en choisissant l’un des serveurs proposés par votre VPN.

Le routeur peut être un allié de taille, surtout lorsqu’il s’agit de configurer un VPN sur votre Smart TV !

4. Sur une TV connectée à un PC via Ethernet

Si vous ne souhaitez pas dépenser des mille et des cents dans un routeur tout équipé, il existe une méthode plus économe. En effet, elle consiste à connecter votre téléviseur à votre ordinateur via un câble Ethernet. Cependant, vous pourriez aussi avoir besoin d’un adaptateur dans certains cas.

Après avoir connecté vos deux appareils, il ne vous restera plus qu’à modifier votre localisation depuis le VPN de votre PC. Ce n’est certes pas la méthode la plus pratique, avec la connexion filaire qui devient vite encombrante, mais cela fait largement l’affaire en tant que solution de « secours ».

Sinon, vous pouvez aussi connecter votre Smart TV à votre PC en Wi-Fi. L’ordinateur agira ainsi comme un point d’accès Internet, et vous permettra de gérer la connexion grâce au VPN installé dessus au préalable. C’est pratiquement la même procédure que le partage de connexion via un smartphone.

Si vous utilisez un Mac, suivez ces 9 étapes :

Entrez un mot de passe et un nom de réseau pour le point d’accès Wi-Fi Connectez l’ordinateur au routeur Wi-Fi via un câble Ethernet ou un adaptateur Dans « Préférences Système » / « Partage », cliquez sur « Partage Internet » Déroulez le menu « Partager votre connexion depuis », et choisissez votre connexion VPN Cochez « Wi-Fi » dans la case « Aux ordinateurs utilisant » Cliquez sur « Options Wi-Fi », en bas à droite de la fenêtre Dans le champ « Sécurité », choisissez « WPA2 Personnel » et validez sur « OK » Dans le panneau de gauche, cliquez sur la case à côté de « Partage Internet », puis sur « Démarrer » dès que le bouton apparaît à l’écran Connectez votre Smart TV au point d’accès Wi-Fi de votre Mac, puis configurez le VPN directement sur votre ordinateur

Que ce soit sur Mac ou Windows, configurer un VPN est un vrai jeu d’enfant !

Si vous utilisez un PC Windows, suivez ces 5 étapes :

Rendez-vous dans « Paramètres » / « Réseau et Internet » / « Point d’accès mobile » Cliquez sur « Modifier », puis donnez un mot de passe et un nom de réseau au point d’accès Wi-Fi Sous « Partager ma connexion Internet sur », cliquez sur « Wi-Fi » Sous « Partager ma connexion Internet avec d’autres appareils », basculez le point d’accès mobile sur « Activé » Connectez votre Smart TV au point d’accès Wi-Fi de votre PC, puis configurez le VPN directement sur votre ordinateur

Vous voilà désormais bien armés pour profiter au mieux de vos films, séries et programmes télévisés favoris, sans aucune restriction ! Une fois qu’on a goûté à la magie des VPN sur Smart TV, il est très difficile de s’en passer !