2021 commence sur les chapeaux de roues avec le concours de Proscenic ! Par ailleurs, si vous suivez les nouveautés de meilleure-innovation.com, notamment les aspirateurs, vous avez probablement eu un aperçu de cette marque taïwanaise. Lancée en 1996, la firme a intégré à son nom ses deux principales valeurs. En effet, “Pros” sonne comme le début de “prosperous” (“prospère” en français), tandis que “scenic” renvoie directement aux arts de la scène. Aussi l’enseigne a-t-elle vocation à adoucir votre quotidien tout en contribuant au faste de son décor. En d’autres termes, elle vise à réaliser des produits efficaces au design clinquant. La notion de prospérité se retrouve également dans les prix, puisque Proscenic propose la plupart du temps des gammes plus qu’abordables. Aujourd’hui, vous pourriez les acquérir dans le cadre d’un concours, dont le lien se trouve juste après la présentation des modèles à gagner.

Participer au Concours

Concours Proscenic 2021 : que peut-on gagner ?

Par l’intermédiaire de ce concours, la marque tenait à faire les présentations entre son public et quatre de ses nouveaux produits. Voici donc à quoi vous en tenir sur les 15 lots qui attendent les participants !

2 Robots-Aspirateurs M8 Pro en avant-première

C’est sans doute le prix le plus prestigieux que vous pourrez remporter dans ce concours. Il tire parti des 285 brevets de Proscenic, notamment sur les technologies de cartographie, de navigation et des interactions entre humains et robots. En 2012, la firme en était déjà à sa cinquième génération de robots-aspirateurs ! Neuf ans plus tard, le M8 Pro embarque un dépoussiéreur automatique, capable de se vidanger sans aide extérieure.

3 Aspirateurs-Balais sans fil P10 Pro : parfaits pour les étudiants

Proscenic est devenu une marque de référence pour ce type de produits électroménagers. D’ailleurs, en 2020, la firme s’est positionnée parmi les trois premiers acteurs des marchés allemands et italiens, du moins en ce qui concerne les aspi robots et les aspirateurs balais ! À ce titre, si vous voulez jeter un œil sur la qualité Proscenic dans ce domaine, bifurquez sur notre comparatif des meilleurs aspirateurs balais sans fil 2021 !

5 aspirateurs à main S1 Proscenic : pratiques et puissants

Et oui, encore un aspirateur ! Comme si Proscenic nous passait le message de très vite balayer la difficile année 2020 que nous venons de quitter. Celui-ci est plus compact : le S1 est un aspirateur à main qui génère une puissante aspiration. À son maximum, elle atteint les 13 000 Pa sans problème. La corvée de nettoyage des intérieurs de voiture promet d’être bien moins barbante ! C’est à peine si vous ne pourriez pas laisser le S1 dans un coin de votre véhicule pour le passer régulièrement…

5 Purificateurs d’air A9 de Proscenic : après les surfaces, c’est l’air que l’on nettoie !

Le dernier lot du concours 2021 de Proscenic consiste en un purificateur d’air A9. On apprécie le design très moderne qui accompagne la technologie UPA 2.0. Le point fort de ce purificateur est l’important volume d’air qu’il est capable d’assainir en peu de temps. Une présence pour le moins rassurante à installer dans votre salon ou votre bureau ! Et pour un aperçu des performances que vous serez en droit d’attendre, voici notre comparatif des meilleurs purificateurs d’air 2021 !

” Transformer des appareils électroménagers en décoration intérieure” L’équipe des designers de Proscenic

Comment participer au concours Proscenic 2021 ?

Comme tous ces modèles sont nouveaux, nous espérons que vous aurez l’occasion, grâce à ce concours, de les tester avant nous ! Si vous voulez tenter votre chance pour gagner un de ces lots, il suffira de vous inscrire à la newsletter de Proscenic, et de suivre la marque sur les réseaux sociaux. Good luck !