Quand on pense à iOS, on s’imagine la version pour iPhone, mais il existe aussi iPadOS, qui est relativement similaire mais qui comporte aussi ses spécifiés. Cependant, l’une comme l’autre, ces versions d’iOS évoluent et laissent parfois derrière elles les générations les plus anciennes. Après avoir abordé la question de la compatibilité entre les versions d’iOS et les modèles d’iPhone, nous verrons ici avec quelle version d’iPadOS votre appareil est compatible et le moment où il ne sera plus à jour niveau fonctionnalités.

Pendant plusieurs années, iPadOS n’existait pas. En effet, les iPads était équipés d’iOS. Ce n’est qu’en 2019 qu’Apple rend disponible la première version d’iPadOS, se calquant directement sur la nomenclature d’iOS (iPadOS 15 en même temps qu’iOS 15).

Quelle version d’iPadOS mon appareil peut-il faire tourner ?

iPadOS 16, à l’instar d’iOS 16, n’est pas encore sorti, mais nous savons déjà quels sont les générations d’iPad qui auront l’honneur d’en être équipé. Dans les tableaux ci-dessous, nous allons vous montrer quelles sont les dernières versions d’iPadOS (ou iOS) prises en charge par les différents modèles d’iPad.

iPad 1ère génération iOS 5 iPad 2ème génération iOS 9 iPad 3ème génération iOS 9 iPad 4ème génération iOS 10 iPad 5ème génération iPadOS 16 iPad 6ème génération iPadOS 16 iPad 7ème génération iPadOS 16 iPad 8ème génération iPadOS 16 iPad 9ème génération iPadOS 16

iPad Mini iOS 9 iPad Mini 2 iOS 12 iPad Mini 3 iOS 12 iPad Mini 4 iPadOS 15 iPad Mini 5 iPadOS 16 iPad Mini 6 iPadOS 16

iPad Air iOS 12 iPad Air 2 iPadOS 15 iPad Air 3 iPadOS 15 iPad Air 4 iPadOS 16 iPad Air 5 iPadOS 16

Il faut aussi noter que tous les iPads Pro (depuis le premier en 2018) seront compatibles avec iPadOS 16 lorsqu’il sera disponible.

Quelles fonctionnalités sont absentes chez les anciens modèles d’iPad ?

Avec le temps, les versions d’iOS puis d’iPadOS se sont affinées pour laisser place à des versions innovantes mais aussi trop avancées pour être supportées par les anciennes versions. De ce fait, certaines versions d’iPad ont raté de justesse certaines mises à jour majeures développée par Apple.

L’iPad 1 aura été logiquement le premier à devenir obsolète avec l’incapacité d’accéder à la fonctionnalité Single App par exemple (ajoutée avec iOS 6), très utilisée sur les iPads suivants. Les iPads 2 et 3 et l’iPad Mini auront raté iOS 10, qui leur aurait apporté entre autres le mode Split Screen de Safari (pratique en bureautique notamment).

Les iPads Mini 2 et 3 et l’iPad Air se sont arrêtés à iOS 12 et n’ont donc pas pu profiter de la première version d’iPadOS, appelée iPadOS 13, qui a notamment permis l’amélioration du multi-tâches et la synchronisation poussée avec les Macs.

Enfin, nous avons appris dernièrement que l’iPad Mini 4 et les iPads Air de deuxième et troisième génération ne seront pas compatibles avec iPadOS 16 qui devrait sortir en septembre. Parmi les nouveautés prévues par Apple, on pourrait citer le débridage de la RAM et l’apparition de l’app météo, ainsi que le multitâche porté à son paroxysme.

Questions Fréquentes sur iPadOS