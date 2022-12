Les VPN ne sont pas l’apanage des smartphones et autres ordinateurs. Ils présentent aussi de nombreux avantages pour les consoles de salon et en particulier pour les Xbox Series S et X. Afin d’y voir plus clair sur ces « VPN pour console », nous avons comparé et sélectionné les 6 meilleurs réseaux privés virtuels pour Xbox.

L’utilisation d’un VPN ou Virtual Private Network sur smartphones et ordinateurs rentre peu à peu dans les mœurs. Même si son usage pour d’autres objets connectés comme les consoles est encore méconnu, il permet aussi d’améliorer l’expérience utilisateur tant pour le gaming que le streaming et protège vos infos personnelles. Retrouvez notre comparatif des meilleurs VPN pour Xbox. En seconde partie d’article, nous revenons sur l’ensemble des points à ne pas négliger afin de choisir le bon VPN pour votre console.

Coup de ❤️ : ce VPN possède clairement le meilleur rapport qualité / prix du moment Cette vidéo est sponsorisée par Nor… On connaît déjà la suite, tant on l’a entendue sur YouTube. Mais savez-vous qu’il existe d’autres VPN, certes moins médiatisés, mais qui ont plus de qualités à faire valoir que celle du marketing ? C’est le cas de Surfshark, VPN qui se démarque par son service, sa fiabilité et son prix défiant toute concurrence. On vous invite à le constater par vous-même sur le site Surfshark VPN.

Classement des Meilleurs VPN pour Xbox Series S et X

Surfshark

Petit prix mais grandes performances Ce VPN se distingue avant tout par des performances dignes des références du marché. Disposant d’un grand nombre de serveurs répartis dans 65 pays, il permet d’accéder à de nombreux serveurs de jeux étrangers. Il propose d’importantes vitesses de connexion, ce qui le rend idéal tant pour les jeux en ligne que pour regarder une série sur Netflix. Enfin, son tarif contenu fait de lui l’un des meilleurs rapports qualité prix du marché. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre test de Surfshark. PROMO SPECIALE Surfshark Acheter Faut-il choisir Surfshark ? Points forts : Excellent débit de connexion

Tarif avantageux

Excellents protocoles de sécurisation Points faibles : Connexion automatique parfois peu efficace Caractéristiques principales TARIF 2,30€/MOIS SUR 24 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 3200 PAYS COUVERTS 65 SMART DNS OUI NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE ILLIMITE TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV Chat 24h/24 7j/7

ExpressVPN

La performance avant tout ExpressVPN est depuis de nombreuses années la référence des réseaux privés virtuels. Il la doit en grande partie à son protocole Lightway hautement optimisé. Ce protocole de chiffrement permet d’associer protection des données et haut débit. De plus, le VPN dispose de nombreuses fonctions de sécurité comme le Kill Switch qui permet une coupure automatique de la connexion en cas de faille de sécurité. Discrète, son interface sait se faire oublier au quotidien. En revanche, une telle qualité coûte cher, ExpressVPN est en effet l’un des réseaux privés virtuels les plus onéreux du marché. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre test d’ExpressVPN. VOIR L’OFFRE ExpressVPN Acheter Faut-il choisir ExpressVPN ? Points forts : VPN le plus performant du marché

Vitesses de connexion très élevées

Niveau de sécurité optimal

Interface discrète et facile à utiliser Points faibles : Tarif élevé Caractéristiques principales TARIF A PARTIR DE 8,41€/MOIS SUR 12 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 3000 PAYS COUVERTS 94 SMART DNS OUI NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 5 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV Centre d’aide en anglais avec live Chat

NordVPN

Un modèle de polyvalence Si NordVPN est le réseau virtuel le plus populaire, c’est non seulement grâce à ses nombreuses campagnes publicitaires, mais aussi grâce à sa grande accessibilité. Ce VPN est en effet idéal si vous êtes novices dans le domaine et souhaitez l’installer sur plusieurs appareils. Outre d’excellentes performances, NordVPN propose sur son site internet une véritable bibliothèque de tutoriels qui vous permettront de l’installer et de l’utiliser en toute simplicité. Et pour couronner le tout, il affiche un tarif très abordable. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre test de NordVPN. 3 MOIS GRATUITS AVEC NordVPN Acheter Faut-il choisir NordVPN ? Points forts : Très bonnes performances

Tarif intéressant

Nombreux tutoriels disponibles sur le site de NordVPN Points faibles : SAV parfois difficile à contacter Caractéristiques principales TARIF A PARTIR DE 3,49€/MOIS NOMBRE DE SERVEURS 5492 PAYS COUVERTS 59 SMART DNS OUI NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 6 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV CENTRE D’AIDE EN FRANCAIS AVEC LIVE CHAT

CyberGhost

De nombreux serveurs optimisés Cyberghost a la particularité de proposer des serveurs optimisés pour certains usages. Certains sont dédiés au gaming, d’autres au streaming ou encore au torrenting. Certains sont même spécifiques à Netflix ! Ce mode de fonctionnement a l’avantage de proposer de très bonnes vitesses de connexions, mais s’avère moins pratique pour une installation sur routeur. Il n’en reste pas moins que Cyberghost est un excellent VPN aux tarifs particulièrement avantageux. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre test de CyberGhost. PROMO CyberGhost Acheter Faut-il choisir CyberGhost ? Points forts : Serveurs optimisés pour des usages spécifiques

Excellent débit

Nombreuses options de sécurité

Tarif très agressif Points faibles : Les serveurs spécialisés sont peu adaptés à une utilisation sur routeur du fait de la complexité de changement de serveurs sur ce dernier

Aucun audit externe récent ne permet de valider la politique de confidentialité Caractéristiques principales TARIF 2,15€/MOIS SUR 3 ANS NOMBRE DE SERVEURS 7700 PAYS COUVERTS 91 SMART DNS OUI NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 7 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV Chat en français 24h/24 7 jours/7

AtlasVPN

Un VPN récent mais performant Créé en 2019, Atlas VPN compte déjà près de 6 millions d’utilisateurs. Il se montre particulièrement adapté pour le gaming et le streaming grâce à ses vitesses de connexion impressionnantes. La sécurité n’est pas en reste, notamment grâce aux serveurs SafeSwap optimisés pour la protection des données et la confidentialité (changement régulier d’adresse IP). Seul inconvénient, sa politique de confidentialité entraîne quelques interrogations notamment suite à son rachat par Nord Security. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre test d’AtlasVPN. DECOUVRIR AtlasVPN Acheter Faut-il choisir AtlasVPN ? Points forts : Excellentes vitesses de connexion

Serveurs SafeSwap efficace pour la confidentialité

Tarif attractif Points faibles : Politique de confidentialité perfectible Caractéristiques principales TARIF 1,17€/MOIS SUR 3 ANS NOMBRE DE SERVEURS 750 PAYS COUVERTS 31 SMART DNS OUI NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE ILLIMITE TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI PERIODE D’ESSAI VERSION GRATUITE DISPONIBLE SAV CHAT EN ANGLAIS

Proton VPN

Peu connu mais efficace, même en version gratuite Surtout connu pour sa version gratuite, Proton VPN est en version payante un très bon VPN. Il dispose d’un large réseau de serveurs répartis dans près de 60 pays. On apprécie particulièrement sa politique de confidentialité ainsi que ses options de sécurité comme le Killswitch. En revanche, il n’est pas très rapide en version gratuite et souffre de l’absence de SmartDNS. Sa version payante est quant à elle relativement onéreuse. PROMO ProtonVPN Acheter Faut-il choisir Proton VPN ? Points forts : Version gratuite disponible

Bon niveau de protection

Efficace pour contourner les restrictions géographiques Points faibles : Peu rapide en version gratuite Caractéristiques principales TARIF Gratuit ou à partir de 4,99€/MOIS SUR 24 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 1700 PAYS COUVERTS 60 NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 10 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI PERIODE D’ESSAI VERSION GRATUITE DISPONIBLE SAV MAIL UNIQUEMENT

Si AtlasVPN et ProtonVPN proposent des niveaux de sécurité satisfaisant, la plupart des VPN gratuit proposent des vitesses de connexion limitées. Et surtout, ils n’apportent aucune garantie au niveau de leur politique de confidentialité. Pour des questions de sécurité, il vaut mieux les éviter. Pour savoir vers lesquels vous pouvez vous tourner, retrouvez notre top des principaux VPN gratuits.

Pourquoi utiliser un VPN sur votre Xbox ?

L’usage d’un VPN comporte de nombreux points positifs, y compris pour votre console de salon. Voici les avantages les plus notables :

Protéger ses infos personnelles et anonymiser sa connexion Même depuis votre Xbox, vos informations personnelles peuvent être compromises. En créant un tunnel VPN sécurisé entre votre console et ses serveurs, le VPN isole vos données du reste du trafic internet. Vous êtes ainsi anonymisé et vos infos personnelles sont protégées.

Accéder à des serveurs étrangers pour le gaming et le streaming Grâce au VPN, vous pouvez simuler votre localisation géographique. Ce stratagème vous permet de vous rendre sur des serveurs de jeux d’autres pays. Cela peut s’avérer particulièrement utile pour accéder aux Easy Lobbies, ces serveurs dont le niveau de jeu est plus faible.

Contourner les restrictions géographiques des plateformes de streaming En vous connectant via un serveur étranger, vous pouvez contourner les restrictions géographiques des plateformes comme Netflix. Cela vous permettra de disposer d’un plus large catalogue de films et séries.

Contourner les limitations de connexion de votre FAI Votre fournisseur d’accès à internet peut parfois brider votre connexion internet dans le but de libérer de la bande passante ou limiter certains usages. Cette limitation parfaitement arbitraire peut être contournée au moyen d’un VPN. Vous disposerez alors d’une connexion internet optimale.

Pour choisir le VPN le plus adapté à vos besoins et à votre Xbox, il convient de prendre plusieurs critères particuliers en compte. Voici les principaux éléments à surveiller au moment de faire votre choix. Pour avoir plus d’informations, vous pouvez également consulter notre guide pour choisir le meilleur VPN.

La vitesse de connexion Pour jouer en ligne, le critère le plus important est sans aucun doute la rapidité du VPN. De par son rôle et son mode de fonctionnement, un VPN a tendance à ralentir votre débit internet. En revanche, les références du marché atteignent un tel degré de performances que ce ralentissement est souvent quasiment imperceptible.

Pour être certain d’avoir un débit suffisant vous pouvez vérifier votre Ping pendant la période d’essai de votre VPN grâce à des sites comme speedtest.

Quantité des serveurs et pays disponibles Pour contourner les restrictions géographiques des plateformes de streaming ou pour jouer sur des serveurs étrangers, il faut que votre réseau privé virtuel propose des serveurs dans suffisamment de pays différents. De plus, avoir un grand nombre de serveurs à disposition permet d’éviter qu’ils soient surchargés et d’être sûrs d’avoir de bonnes performances.

Certains VPN comme Cyberghost proposent des serveurs spécialisés. Cette solution peut se montrer particulièrement intéressante lorsqu’on est adepte d’une activité en particulier comme le gaming.

Sécurité et politique de confidentialité Le VPN est avant tout un logiciel de protection de vos informations. Il permet normalement d’assurer votre anonymat et de vous protéger contre des cyber attaques. Pour garantir cela, il est nécessaire d’opter pour un VPN dit No Log, c’est-à-dire un VPN qui ne conserve aucune de vos données de navigation.

L’ensemble des informations de sécurité d’un réseau privé virtuel sont notifiées dans sa politique de confidentialité.

L’installation d’un VPN directement sur votre Xbox Series S, X ou Xbox One n’est malheureusement pas possible. En effet, ces consoles ne sont pas conçues pour recevoir un réseau privé virtuel. Heureusement, il existe deux méthodes principales qui permettent de contourner ce problème. Nous les avons détaillées dans notre article : Comment utiliser un VPN sur Xbox One et Xbox Series S et X ?

Questions Fréquentes sur les VPN pour Xbox

Peut-on utiliser un VPN sur une Xbox ? Oui, c’est tout à fait possible. En revanche, vous devrez configurer votre ordinateur ou votre routeur avec le VPN, puis partager votre connexion avec votre Xbox One ou Xbox Series S/X. Quel est le meilleur VPN gratuit pour Xbox ? Atlas VPN et Proton VPN disposent de versions gratuites de leur VPN qui ne négligent pas pour autant la protection des informations personnelles. En revanche, ces logiciels ont des vitesses de connexion inférieures aux références du marché. Quel est le meilleur VPN pour jouer à Warzone sur Xbox ? Le meilleur VPN pour Xbox est sans aucun doute ExpressVPN qui propose des performances de très haut niveau associées à un excellent niveau de sécurité. En revanche, il est plutôt onéreux. Surfshark constitue une alternative moins chère mais tout aussi performante. Les deux sont parfaits pour jouer à Warzone. Quel VPN choisir pour une Xbox One ou une Xbox Series X ? Si ExpressVPN est le réseau privé virtuel le plus performant, Surfshark est le meilleur choix de raison. En effet, il offre un excellent niveau de protection et un débit très élevé pour un tarif raisonnable. Cyberghost dispose également d’un tarif attractif et de bonnes performances.