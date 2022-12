Perimeter 81

La référence des VPN pour entreprise

Fondé en 2018, Perimeter 81 s’est rapidement hissé comme l’un des VPN de référence pour les entreprises. Et pour cause, la société propose un très haut niveau de sécurité associé à une mise en place simplifiée et un tableau de bord ultra-complet.

Adapté aux infrastructures et aux besoins réseaux complexes, Permeter 81 est hautement paramétrable pour s’adapter aux besoins spécifiques de l’entreprise. Pour assurer une qualité de service optimale, plus de 700 serveurs sont disponibles, répartis dans plus de 40 pays.

Enfin, on apprécie la solution de Split-Tunneling qui assure un niveau de protection encore plus élevé et la très grande disponibilité du service support.

Faut-il choisir Perimeter 81 ? Les points forts : Fonction Split Tunneling

Facilité de déploiement

Configuration personnalisable Les points faibles : 5 utilisateurs minimum par entreprise

Caractéristiques principales