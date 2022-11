Vous venez d’acheter le tout nouveau Call of Duty : Modern Warfare 2 et souhaitez profiter pleinement de l’expérience multijoueur en ligne ? Vous devriez alors opter pour un VPN. Dans cet article, on vous présente les 5 meilleurs VPN pour MW2 et on vous explique comment les installer.

Après le succès limité du titre Call of Duty : Vanguard, Activision a décidé de se rattraper avec une nouvelle édition appelée Modern Warfare 2. Contrairement à Warzone qui était un Battle Royale, Modern Warfare 2 dispose d’une campagne solo de qualité à laquelle est associée un mode multijoueur en ligne.

Malheureusement, ce mode multijoueur a un défaut majeur : le SBMM (Skill-Based-MatchMaking). Cet algorithme complexe a pour objectif de vous faire affronter des joueurs d’un niveau et d’une localisation similaires à la vôtre. Cependant, nombreux sont les joueurs à dénoncer que l’algorithme propose des adversaires avec un niveau beaucoup trop élevé, ce qui finit donc par gâcher l’expérience de chacun.

Heureusement, il existe une solution pour pallier ce problème : le VPN. Découvrez notre top 5 des meilleurs VPN pour CoD : MW2 ainsi que nos conseils pour profiter de la meilleure expérience sur MW2.

Coup de ❤️ : ce VPN possède clairement le meilleur rapport qualité / prix du moment Cette vidéo est sponsorisée par Nor… On connaît déjà la suite, tant on l’a entendue sur YouTube. Mais savez-vous qu’il existe d’autres VPN, certes moins médiatisés, mais qui ont plus de qualités à faire valoir que celle du marketing ? C’est le cas de Surfshark, VPN qui se démarque par son service, sa fiabilité et son prix défiant toute concurrence. On vous invite à le constater par vous-même sur le site Surfshark VPN.

Classement des Meilleurs VPN pour jouer à CoD : MW2

Surfshark

Tarif réduit mais grande rapidité Le petit nouveau du monde des VPN s’est rapidement fait une place parmi les réseaux privés virtuels les plus populaires. Et pour cause, il propose de solides performances pour un tarif très attractif. En outre, il propose un grand nombre de serveurs et une protection des données très satisfaisante. Pour finir, l’interface de ses différentes applications est agréable à utiliser. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre test de Surfshark. PROMO SPECIALE Surfshark Acheter Faut-il choisir Surfshark ? Points forts : Débits très élevés

Meilleur rapport qualité prix du marché

Nombre de connexions illimité

Interface facile à utiliser Points faibles : Connexion automatique vers « l’emplacement le plus rapide » parfois peu efficace. Caractéristiques principales TARIF 2,30€/MOIS SUR 24 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 3200 PAYS COUVERTS 65 SMART DNS OUI NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE ILLIMITE TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV Chat 24h/24 7j/7

ExpressVPN

La crème des VPN ExpressVPN truste le haut du classement des meilleurs VPN depuis de nombreuses années, et pour cause. Il propose des services d’une qualité exceptionnelle, notamment grâce à son protocole « Lightway ». Ce dernier, en mêlant légèreté et sécurité, propose des performances inédites sur le marché. D’ailleurs, son excellente politique de confidentialité a été validée par un audit externe en 2019 et 2020. On regrette simplement son tarif élevé, mais c’est le prix à payer pour bénéficier du meilleur VPN. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre test d’ExpressVPN. VOIR L’OFFRE ExpressVPN Acheter Faut-il choisir ExpressVPN ? Points forts : Performances

Discrétion à l’usage

Vous voulez également bénéficier d’un haut niveau de protection pour vos infos personnelles. ExpressVPN est en effet une référence du marché des VPN en termes de sécurité.

Protection renforcée notamment grâce au protocole Lightway N’achetez pas si … Tarif élevé Caractéristiques principales TARIF A PARTIR DE 8,41€/MOIS SUR 12 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 3000 PAYS COUVERTS 94 SMART DNS OUI NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 5 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV Centre d’aide en anglais avec live Chat

CyberGhost

Des serveurs ultra performants Cyberghost est l’un des VPN les plus utilisés au monde. Il se distingue par un grand nombre de serveurs dont certains d’entre eux sont optimisés pour des usages particuliers. Il y a par exemple des serveurs dédiés au streaming, au torrent, et surtout aux jeux vidéo en ligne ! Pour couronner le tout, il est disponible à un tarif très intéressant. On aurait simplement aidé que sa politique de confidentialité soit vérifiée par un audit externe. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre test de CyberGhost. PROMO CyberGhost Acheter Faut-il choisir CyberGhost ? Points forts : Très bon rapport qualité prix

Serveurs spécifiques performants

Interface soignée Points faibles : Pas d’audit externe concernant l’aspect sécurité

Pas de bloqueur de publicité sur l’application pour Apple Caractéristiques principales TARIF 2,15€/MOIS SUR 3 ANS NOMBRE DE SERVEURS 7700 PAYS COUVERTS 91 SMART DNS OUI NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 7 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV Chat en français 24h/24 7 jours/7

NordVPN

Polyvalent et efficace Qui ne connaît pas NordVPN ? Le célèbre réseau privé virtuel se révèle être une bonne alternative grâce à sa polyvalence. Bénéficiant d’un bon rapport qualité prix, il propose des vitesses internet suffisantes pour le gaming tout en apportant une bonne protection des infos personnelles. Il offre des options de sécurité rassurantes comme le Kill Switch. En revanche, l’assistance technique est parfois difficilement joignable. Cela peut poser problème lors de l’installation du VPN sur un routeur par exemple. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre test de NordVPN. 3 MOIS GRATUITS AVEC L’ABONNEMENT NordVPN Acheter Faut-il choisir NordVPN ? Points forts : Nombreux serveurs disponibles

Très bonne sécurité des données

Facilité d’usage Points faibles : SAV parfois injoignable Caractéristiques principales TARIF A PARTIR DE 3,49€/MOIS NOMBRE DE SERVEURS 5492 PAYS COUVERTS 59 SMART DNS OUI NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 6 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV CENTRE D’AIDE EN FRANCAIS AVEC LIVE CHAT

Hide.me VPN

Une version gratuite mais fonctionnelle Les VPN gratuits n’ont bien souvent des fonctionnalités que très limitées. Pire, ils ne protègent généralement pas du tout vos données. Hide.me fait office d’exception puisqu’il respecte l’anonymat de ses utilisateurs. De plus, il propose un système de sécurité satisfaisant notamment grâce au protocole Wireguard. Si les vitesses proposées sont correctes, l’usage du VPN est limité à 10 Go par mois et seuls 5 serveurs sont disponibles. DECOUVRIR Hide.me VPN Essayer Faut-il choisir Hide.me ? Points forts : Gratuit mais fonctionnel

Sécurité satisfaisante

Vitesses élevées pour un VPN gratuit Points faibles : Limité à 10 Go par mois

Seuls 5 serveurs sont disponibles Caractéristiques principales TARIF – NOMBRE DE SERVEURS 5 PAYS COUVERTS – SMART DNS NON NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 1 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH NON PERIODE D’ESSAI VERSION GRATUITE DISPONIBLE SAV –

On attire votre attention sur le fait que la plupart des VPN gratuits proposent des niveaux de sécurité très faibles. Si vous préférez tout de même vous diriger vers un VPN gratuit, nous vous conseillons de jeter un œil à notre guide des meilleurs VPN gratuits.

Pourquoi est-il utile d’utiliser un VPN pour jouer à Modern Warfare 2 ?

Utiliser un VPN pour jouer à CoD : MW2, c’est s’assurer d’avoir un contrôle total sur votre expérience de jeu et donc d’en profiter au maximum. On vous explique.

Avoir accès aux Easy Lobbies Le premier et principal avantage d’utiliser un VPN en jouant à MW2, c’est de pouvoir avoir accès aux Easy Lobbies, ces serveurs étrangers sur lesquels la difficulté est moins relevée.

Si les Easy Lobbies étaient déjà recherchés sur Warzone, ils le sont tout autant sur MW2 pour une raison simple : le SBMM. Cet algorithme sélectionne les joueurs qui vont s’affronter à chaque partie en ligne en fonction de leurs compétences et de leur localisation. Seulement, cet algorithme a été largement critiqué dès la sortie du jeu, car il provoque des niveaux de jeu trop élevés à chaque partie et gâche l’expérience.

Avec les Easy Lobbies, vous aurez un contrôle plus important des serveurs et des adversaires que vous affronterez.

Ne pas subir une limitation de débit imposée par votre FAI Les Fournisseurs d’Accès à Internet peuvent décider de manière arbitraire de limiter votre débit disponible. Cette technique destinée à conserver de la bande passante et à limiter certaines activités peut être contournée par la simple utilisation d’un VPN.

Vous pourrez alors bénéficier du plein potentiel de votre débit internet.

Protéger ses infos personnelles et anonymiser sa connexion Protéger ses données personnelles est un enjeu majeur de notre quotidien connecté. Pour y parvenir, le VPN est la solution idéale. En créant un tunnel chiffré entre votre machine et le serveur utilisé, le VPN isole vos données du reste du trafic internet, ce qui les protège d’éventuelles attaques.

Pour bien choisir votre VPN, il est nécessaire de prendre en compte les différents critères qui sont indispensables pour profiter de la meilleure expérience de jeu possible. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre guide ultime pour choisir le meilleur VPN.

La vitesse de connexion C’est le point le plus important pour le gaming. En ajoutant un serveur étape entre votre appareil et le service que vous consultez, un VPN ralentit légèrement votre débit internet. Pour bénéficier du meilleur débit possible, il convient de choisir le VPN le plus rapide possible. Pour tester cela, vous pouvez consulter des sites internet comme speedtest. Ce site indique votre ping, c’est-à-dire la vitesse disponible entre votre machine et le serveur consulté.

Plus votre ping sera court, meilleure sera votre expérience.

Nombre de serveurs et localisation géographique Plus vous aurez de serveurs à votre disposition, plus vous aurez de chance de trouver celui qui vous conviendra pour jouer. Il est recommandé de vérifier le nombre de serveurs du VPN que vous envisagez mais aussi leur répartition géographique. Plus il y aura de pays disponibles, mieux ce sera.

La politique de confidentialité Si la politique de confidentialité n’est pas directement liée à votre expérience de jeu, il s’agit malgré tout d’un élément fondamental dans le choix d’un VPN. En effet, même lorsque vous jouez, vos données personnelles peuvent être compromises. Disposer d’un VPN à la politique No-Log assure votre anonymat et donc la protection de vos informations personnelles.

Comme CoD : Warzone, MW2 est disponible à la fois sur console et sur PC. On le retrouve sur les Xbox Series, la PS4, la PS5 et sur Windows 10. En revanche, le jeu n’est pas sorti sur Nintendo Switch. Les procédures d’installation du VPN pour une console ou pour l’ordinateur sont très différentes, voici comment faire. Cette solution fonctionne peu importe les jeux auxquels vous jouez.

Utiliser un VPN sur sa console de salon

Les VPN ne peuvent pas être installés directement sur votre Xbox ou votre Playstation. Il existe deux solutions qui permettent de contourner ce problème et de jouer sur votre console via un VPN.

1. Se connecter depuis un ordinateur ou un Mac.

La première technique est à la fois la plus pratique au quotidien et la plus simple à mettre en place. Elle consiste à partager la connexion internet de votre ordinateur Windows ou Mac pour votre console.

Pour cela, vous devez :

Brancher votre console à votre ordinateur si vous souhaitez un branchement Ethernet, Télécharger et installer votre VPN sur Windows ou sur votre Mac, Lancer votre VPN et choisir le serveur sur lequel vous souhaitez vous connecter, Activer le partage de connexion en veillant à ce que la protection VPN s’y applique, Démarrer votre Xbox ou votre Playstation et vous connecter au nouveau réseau (Wifi ou LAN), Lancer le jeu sur la console et vérifier que cela fonctionne.

2. Se connecter à un VPN depuis un routeur

Si vous ne souhaitez pas connecter votre console à votre ordinateur, vous pouvez choisir d’installer le VPN de votre choix sur votre routeur. De cette manière, votre console mais aussi tous vos appareils connectés seront protégés. En revanche, cette solution est moins pratique au quotidien car l’accès aux paramètres du VPN se fait alors via l’interface du routeur.

Voici comment faire :

Vérifier la compatibilité de votre routeur avec un VPN, Depuis le navigateur de votre PC ou de votre Mac, accéder à l’interface de votre routeur, Installer sur votre routeur les paramètres de votre VPN et choisir le serveur qui vous convient le plus, Allumer votre Xbox ou votre Playstation et la connecter au réseau via votre routeur, Lancer le jeu et profiter.

Installer un VPN pour jouer à CoD : MW2 sur ordinateur

Pour jouer à Call of Duty : Modern Warfare 2 sur ordinateur, vous pouvez le télécharger depuis Battle.net ou Steam. La procédure pour jouer via un VPN sous Windows ou Mac est nettement plus simple que lorsque l’on joue sur console.

Télécharger et installer le jeu via Steam ou Battle.net, Télécharger et installer le VPN qui vous intéresse le plus, Lancer le VPN et sélectionner le serveur qui vous convient, Lancer le jeu, Profiter.

Questions Fréquentes sur les VPN pour MW2

Est-ce qu’on peut utiliser un VPN pour jouer à MW2 ? Oui, n’importe quel VPN est compatible avec MW2. En revanche, il est nécessaire de bien le choisir pour bénéficier d’un débit internet suffisant. Est-ce qu’un VPN fait baisser le taux de FPS ? En théorie, oui, car le VPN rajoute un serveur intermédiaire entre votre machine et le serveur du jeu. Cependant sur les meilleurs VPN du marché, ce ralentissement est quasiment indétectable. De plus, un VPN peut vous permettre de contourner les restrictions de votre FAI et donc d’améliorer votre débit. Est-ce que Call Of Duty peut vous bannir pour avoir utilisé un VPN ? Non, l’utilisation d’un VPN pour jouer à Call of Duty n’est pas illégale. De manière générale, l’utilisation d’un VPN n’est illégale que pour réaliser des actes illégaux. Sur quels supports est disponible CoD : MW2 ? MW2 est disponible sur Xbox One, Xbox Series, Playstation 4, Playstation 5. Il est également possible d’y jouer sur Windows via Steam ou Battle.net. En revanche, le jeu n’est pas sorti sur Nintendo Switch.