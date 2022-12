Un VPN, c’est quoi ?

Un VPN ou réseau privé virtuel est un logiciel qui permet de vous rendre anonyme et invisible sur internet. Grâce à un protocole de chiffrement, vos données sont isolées du trafic et donc protégées. Outre le gain en sécurité, les VPN ont d’autres avantages. Ils permettent par exemple de simuler votre localisation géographique et donc de bénéficier des catalogues étrangers des plateformes de streaming comme Netflix.

Pour tout savoir sur les VPN, retrouvez notre guide d’achat afin de choisir le réseau privé virtuel qui vous correspond.