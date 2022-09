Vous avez une Apple TV mais souhaitez en sécuriser la connexion internet et accéder aux catalogues étrangers des sites de streaming ? Nous avons sélectionné pour vous les 5 VPN les plus performants et adaptés à l’Apple TV !

Le VPN ou réseau privé virtuel s’est largement fait connaître ces dernières années notamment à travers la sponsorisation de contenus Youtube. Il permet de sécuriser vos données personnelles et contourner les limitations locales à certains sites étrangers.

Comme pour votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, certains VPN sont compatibles avec votre Apple TV. Nous avons donc sélectionné pour vous les 5 VPN les plus adaptés à cet usage et revenons sur les différentes techniques qui permettent de bénéficier d’un VPN sur votre Apple TV.

Podium 2022 des VPN pour Apple TV

NordVPN

Classement des meilleurs VPN du marché pour Apple TV

NordVPN

La référence des VPN Ce réseau privé virtuel est considéré à juste titre comme l’un des des plus rapides du marché. Il dispose d’une large couverture avec plus de 5000 serveurs répartis dans 59 pays. Certains de ces serveurs dédiés au streaming et au téléchargement vous permettent de conserver une excellente qualité de connexion tout en ayant accès aux catalogues étrangers des plateformes de streaming. Doté d’une interface de qualité, NordVPN met l’accent sur la sécurité en disposant d’un Killswitch qui coupe automatiquement la connexion internet en cas de défaillance du VPN et d’un système de double VPN pour plus de sécurité. Enfin, NordVPN peut être configuré sur votre routeur pour en faciliter l’usage avec votre Apple TV. 🔍 Pour en savoir plus, voici notre test de NordVPN ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Faut-il choisir NordVPN ? Achetez si … Vous voulez installer un VPN sur votre routeur domestique

Vous souhaitez un niveau de sécurité et de confidentialité élevé . Outre le fait de ne conserver aucune donnée, NordVPN propose un système de double VPN plus sécurisé et d’un Killswitch

Vous recherchez un VPN peu cher. NordVPN ne coute que 3,49€/mois pour un engagement de 24 mois N’achetez pas si … Vous souhaitez un SAV en français et réactif, car l’assistance technique de Nord VPN est généralement difficile à contacter Caractéristiques principales PRIX A PARTIR DE 3,49€/MOIS NOMBRE DE SERVEURS 5492 PAYS COUVERTS 59 NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 6 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI SmartDNS OUI INSTALLATION SUR ROUTEUR OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV CENTRE D’AIDE EN FRANCAIS AVEC LIVE CHAT

ExpressVPN

Le VPN le plus performant Faisant partie des VPN les plus rapides du marché, ExpressVPN brille par sa simplicité d’utilisation et la sécurité qu’il procure. En outre, il propose 3000 serveurs répartis dans près de 94 pays ! Concernant l’usage avec Apple TV, ExpressVPN peut être configuré sur votre routeur et dispose du serveur DNS Mediastreamer, une fonction qui ne sécurise pas votre Apple TV mais permet d’avoir un catalogue étendu sur les différentes plateformes de streaming. 🔍 Pour en savoir plus, voici notre test d’ExpressVPN ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Faut-il choisir ExpressVPN ? Achetez si … Vous souhaitez une protection quasi transparente qui n’entame pas la fluidité de votre navigation Web. ExpressVPN par sa simplicité d’usage s’avère ultra discret au quotidien .

Vous voulez installer un VPN sur votre routeur domestique N’achetez pas si … Vous souhaitez un VPN peu cher. Avec un prix indiqué à 8,41€/mois, ExpressVPN est l’un des réseaux privés virtuels les plus chers du marché. Caractéristiques principales PRIX A PARTIR DE 8,41€/MOIS SUR 12 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 3000 PAYS COUVERTS 94 NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 5 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI SmartDNS OUI INSTALLATION SUR ROUTEUR OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV CENTRE D’AIDE EN FRANCAIS AVEC LIVE CHAT

Cyberghost

Le VPN spécial streaming Cyberghost est un VPN spécialisé dans le streaming et le téléchargement. Fort de ses 9000 serveurs répartis dans 91 pays, certains sont dédiés exclusivement à des plateformes de streaming permettant de faciliter l’accès aux catalogues étrangers. Cela fait de lui un VPN idéal pour fonctionner avec Apple TV, d’autant plus qu’il peut être configuré sur un routeur. On regrette simplement l’absence de certains paramètres de sécurité sur Mac et plus généralement sur l’écosystème Apple, ce qui peut s’avérer contraignant si vous ne souhaitez pas protéger que votre Apple TV. 🔍 Pour en savoir plus, retrouvez notre test de Cyberghost ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Faut-il choisir Cyberghost ? Achetez si … Vous voulez installer un VPN sur votre routeur domestique

Vous souhaitez un VPN dédié au streaming et au téléchargement qui se montre facile d’utilisation

Vous recherchez un VPN au rapport qualité/prix intéressant. Cyberghost propose même un abonnement de 3 ans à un prix défiant toute concurrence : 2,11€/mois N’achetez pas si … Vous souhaitez utiliser votre VPN sur un Mac, un iPhone ou un iPad car les fonctions de sécurité sont moins développées. Caractéristiques principales PRIX A PARTIR DE 3,12€/MOIS SUR 27 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 9000 PAYS COUVERTS 91 NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 7 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI SmartDNS OUI INSTALLATION SUR ROUTEUR OUI PERIODE D’ESSAI 45 JOURS SAV CENTRE D’AIDE EN FRANCAIS AVEC LIVE CHAT

PureVPN

Le VPN le plus performant Malgré la concurrence rude, PureVPN a réussi à se faire une place en proposant des tarifs compétitifs. Ce VPN dispose d’une couverture correcte avec 6500 serveurs dans 78 pays et assure l’essentiel avec une sécurité suffisante et un accès aisé aux différentes plateformes de streaming. Il possède néanmoins un défaut majeur en limitant énormément la vitesse de votre connexion internet. Certains tests affichent une connexion divisée par 2. Ce défaut n’empêche pas de regarder du contenu en streaming mais peut en gâcher la fluidité à cause des temps de chargements rallongés. ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Faut-il choisir PureVPN ? Achetez si … Vous recherchez un VPN bon marché : PureVPN propose un tarif sous la barre des 2€/mois pour un engagement de 2 ans

Vous souhaitez avoir de nombreuses connexions en simultané pour tous vos appareils, car PureVPN en propose 10, ce qui est plutôt rare N’achetez pas si … Vous souhaitez conserver votre vitesse de connexion à internet

Vous voulez profiter de votre VPN pour jouer en ligne par exemple

Vous recherchez un VPN complet et disposant de nombreuses fonctions Caractéristiques principales PRIX A PARTIR DE 1,99€/MOIS SUR 27 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 6500 PAYS COUVERTS 78 NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 10 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI SmartDNS OUI INSTALLATION SUR ROUTEUR OUI PERIODE D’ESSAI 31 JOURS SAV CENTRE D’AIDE EN FRANCAIS AVEC LIVE CHAT

AirVPN

Un petit VPN qui va a l’essentiel Avec ses 246 serveurs disponibles, ce VPN originaire d’Italie propose un service simple mais efficace avec notamment des vitesses de connexion très peu réduites. Même sans serveur dédié, il permet d’accéder sans problème aux catalogues des services de streaming d’autres pays. Pouvant être installé sur un routeur, il se montrera parfait pour une utilisation avec Apple TV. On regrette simplement une application un peu rudimentaire qui se montre parfois difficile à utiliser et qui rend le changement de serveur parfois fastidieux. ESSAYER GRATUITEMENT Télécharger Faut-il choisir AirVPN ? Achetez si … Vous recherchez un VPN simple et peu cher

Vous ne comptez pas changer régulièrement de serveur N’achetez pas si … Vous souhaitez une application complète et intuitive

Vous avez besoin d’avoir accès aux serveurs d’un grand nombre de pays Caractéristiques principales PRIX A PARTIR DE 3,29€/MOIS SUR 24 MOIS NOMBRE DE SERVEURS 246 PAYS COUVERTS 22 NOMBRE DE CONNEXIONS EN SIMULTANE 5 TYPE DE CHIFFREMENT AES-256 KILLSWITCH OUI SmartDNS NON INSTALLATION SUR ROUTEUR OUI PERIODE D’ESSAI 30 JOURS SAV CENTRE D’AIDE EN ANGLAIS

Pourquoi utiliser un VPN, même sur l’Apple TV ?

L’usage d’un VPN vous permet non seulement de sécuriser vos données mais également de contourner les restrictions géographiques de nombreuses plateformes de streaming. Avec un VPN, vous pourrez par exemple avoir accès à HBO Max et ses nombreux contenus, au catalogue de Netflix US, ou vous pourrez regarder gratuitement le Moto GP depuis la Belgique.

La sécurité de vos données, aspect primordial du VPN Un VPN a pour objectif principal de protéger vos données en les encryptant de votre appareil jusqu’au serveur du service que vous désirez. De cette manière, personne ne pourra y avoir accès.

En plus de cet encryptage, les VPN disposent de fonctions spécifiques comme le Killswitch qui coupe votre connexion internet en cas de défaillance du VPN.

Attention toutefois, il est important de sélectionner un VPN qui ne garde pas de trace de vos données de connexion. Si c’est majoritairement le cas dans les VPN payants, les versions gratuites disposent généralement d’un niveau de sécurité assez limité.

Accéder aux catalogues de streaming des autres pays Grâce à un VPN, il vous est possible de simuler votre localisation, et donc de faire croire au site que vous consultez que vous vous trouvez aux USA, au Brésil ou encore en Belgique. De cette manière, vous pourrez contourner les limitations de votre pays et aurez accès aux catalogues étrangers des sites de streaming et de VOD.

Cette fonctionnalité possède de nombreux avantages puisqu’elle vous permettra de continuer à regarder du contenu français depuis l’étranger lorsque vous partez en voyage et vous permettra de contourner la censure de certains pays comme la Chine.

Pour choisir un VPN adapté à votre Apple TV, voici un aperçu des différents paramètres à prendre en compte. Si vous souhaitez que ce VPN vous accompagne également sur vos autres appareils au quotidien, il sera alors judicieux de prendre en compte nos conseils pour choisir le meilleur VPN.

Le niveau de sécurité proposé Tous les VPN ne proposent pas le même niveau de sécurité. Pour faire son choix, il est important de comparer à la fois les modes d’encryptages proposés mais aussi les fonctions disponibles comme le double VPN, le Killswitch et autres.

La politique de l’entreprise du VPN peut également être un indice quant au niveau de sécurité proposé. En effet un VPN dont le siège se trouve par exemple aux USA devra se soumettre à la politique du pays et ce dernier pourra exercer un droit de regard sur les données transitant par le VPN. A l’inverse, certains VPN sont issus de groupements spécialement dans la publicité, on pourra alors s’interroger sur la possible utilisation d’informations récoltées par le VPN à des fins publicitaires.

La vitesse de connexion La mise en place d’un VPN diminue inévitablement votre vitesse de connexion. En revanche, cette diminution passera presque inaperçue avec un VPN de qualité grâce à des fonctionnements optimisés et des serveurs de qualité.

Le nombre de serveurs proposés Plus vous aurez de serveurs disponibles, plus vous aurez la possibilité d’optimiser votre connexion et d’accéder à du contenu étranger. Attention toutefois, le nombre de serveurs disponibles n’est pas un gage de rapidité de connexion.

La compatibilité avec une installation sur routeur Voilà un aspect primordial pour le choix d’un VPN pour votre Apple TV : il doit pouvoir être installé sur votre routeur domestique. Si ce n’est pas le cas, vous devrez obligatoirement connecter votre Apple TV au réseau internet de votre ordinateur. Or cette solution technique n’est pas toujours adaptée à un usage quotidien et peut s’avérer compliquée.

S’il n’est pas possible d’installer un VPN directement sur l’Apple TV, il existe plusieurs solutions pour contourner ce problème afin d’accéder au contenu étranger et assurer une connexion sécurisée à votre box.

Installer le VPN sur votre routeur

Si cette méthode n’est pas forcément la plus simple à mettre en œuvre, elle est néanmoins la plus pratique et la plus pérenne. Outre votre Apple TV, installer un VPN sur votre routeur vous permettra de sécuriser tous les appareils connectés en Wifi de votre maison !

Attention, tous les routeurs ne supportent pas l’installation d’un VPN. De plus, si vous disposez d’un routeur peu puissant, le VPN pourrait ralentir votre connexion internet.

Assurez vous de la compatibilité de votre routeur avec l’installation d’un VPN

avec l’installation d’un VPN Connectez vous à votre routeur via son adresse I.P

Configurez le routeur avec les paramètres du VPN

Testez votre connexion

Modifiez vos paramètres de VPN sur l’application du VPN choisi

Cette solution comporte néanmoins deux inconvénients à prendre en compte. Une fois le VPN installé sur votre routeur, il ne vous sera plus possible d’accéder à votre réseau domestique depuis l’extérieur. En d’autre terme, la gestion d’équipements domotiques de votre maison pourrait s’avérer plus compliquée voire impossible. D’autre part, si le VPN configuré sur le routeur est votre seule protection, il conviendra de prendre un soin particulier dans le choix du mot de passe de votre réseau Wifi. En effet, si une personne mal intentionnée arrivait à se connecter à votre réseau Wifi, le VPN ne vous protègerait pas.

Pour mettre en place cette solution, il est nécessaire de vérifier que son routeur est adapté à la configuration d’un VPN. Des marques comme Netgear, Asus ou Linksys ont développé des routeurs spécialement adaptés à l’installation de VPN qui vous permettront d’obtenir une vitesse de connexion optimale.

Brancher votre Apple TV à la connexion Wifi de votre ordinateur

Si la configuration de votre routeur vous fait peur, il existe des solutions plus simples à mettre en place. Vous pouvez par exemple partager la connexion de votre ordinateur, lui-même protégé par un VPN.

Cette solution qui ne fonctionne qu’avec un PC doté de Windows demande une manipulation au niveau de vos paramètres réseaux afin d’appliquer la couverture VPN au réseau nouvellement créé. Chaque VPN dispose normalement de procédures illustrées vous permettant de faire les réglages nécessaires sans difficulté.

Brancher votre Apple TV à votre ordinateur via un câble Ethernet

Il est également possible de partager la connexion internet de votre PC via un câble Ethernet. Ainsi, vous pourrez connecter votre Apple TV à internet en filaire. Pensez également à bien vous assurer que le VPN est actif sur le partage de la connexion nouvellement créée.

Si cette solution fonctionne très bien, elle peut être contraignante si vous disposez d’un PC portable que vous déplacez régulièrement.

Le SmartDNS, une facilité de mise en place mais pas de sécurité active

Si vous souhaitez installer un VPN sur votre Apple TV pour accéder à un plus large contenu et non pour l’aspect sécurité, il existe une solution simple et rapide à mettre en oeuvre qui est proposée par plusieurs VPN : le SmartDNS.

Comment installer le SmartDNS sur votre Apple TV ?

Connectez vous à votre application VPN et activez le SmartDNS

Allumez votre Apple TV

Accédez aux paramètres de votre Apple TV, puis dans Réseaux

Dans le menu Configurer DNS, choisir Manuel puis entrez l’une des adresses DNS indiquées dans l’application de votre VPN.

Redémarrez votre Apple TV, le tour est joué !

Cette solution permet de disposer d’un catalogue élargi de contenu mais ne permet pas de sélectionner le serveur d’un pays en particulier. Ainsi les options se montrent beaucoup plus limitées. En contrepartie, son installation se montre beaucoup plus facile et moins contraignante.

Questions Fréquentes sur l’installation d’un VPN sur l’Apple TV

Est-il possible d’installer un VPN sur Apple TV ? Il n’est pas possible d’installer directement un VPN sur Apple TV. Cependant il existe des solutions permettant de bénéficier des avantages d’un VPN sur l’Apple TV en installant par exemple un VPN sur le routeur de votre maison. Pour bénéficier des avantages d’un VPN sur l’Apple TV, il est nécessaire de configurer un VPN sur votre routeur domestique ou de connecter votre Apple TV à internet via un ordinateur lui-même protéger par un VPN. Apple ne possède pas de VPN à proprement parler. Cependant, la plupart des VPN sont compatibles avec l’écosystème de la marque à la pomme et permettent donc de protéger vos Mac, iPhone, iPad ou Apple TV. Peut-on voir du contenu en 4K avec un VPN sur l’Apple TV ? Il est tout à fait possible de regarder du contenu en 4K sur l’Apple TV en utilisant un VPN. En effet, l’Apple TV est capable d’émettre une image d’excellente qualité grâce à sa puce A12 Bionic.

Si vous souhaitez installer un VPN sur votre routeur, vous devez veiller à ce que votre routeur y soit adapté, sans quoi il risquera de faire baisser votre vitesse de connexion. Quelle est la différence entre Apple TV et Apple TV+ ? Apple TV est un boitier physique branché à votre télévision qui vous permet d’avoir une interface sur votre télévision vous permettant de naviguer sur les différentes plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore myCANAL.

A l’inverse, Apple TV+ est un service de streaming proposant des films, séries, documentaires et autres programmes vidéos à l’instar de Netflix ou Prime Video. Qu’est ce que c’est, Apple TV ? L’Apple TV est un boitier connecté à internet et doté d’une télécommande qui se branche à votre TV. Equipé d’un processeur A12 Bionic, il vous permet de disposer du meilleur des services de streaming en ligne comme myCanal, Netflix, Amazon Prime Video mais aussi Apple TV+ à travers une interface soignée et intégrée à l’écosystème Apple. Son prix s’élève à 199€ pour la version de 32Go de stockage.