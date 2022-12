Les veilleuses sont des accessoires aussi pratiques que ludiques pour aider votre enfant à trouver le sommeil et à apprivoiser le noir. Il existe des centaines de modèles aux formes, couleurs et fonctions différentes. Pour vous aider à faire le meilleur choix possible, nous avons sélectionné les 3 meilleures veilleuses en forme de tortue. Rien de mieux pour ravir votre enfant !

Votre bébé aime les tortues ? Vous voulez qu’il s’endorme facilement ? Alors notre sélection devrait vous plaire. Parfaite idée de cadeau de naissance, la veilleuse permet à la fois de décorer la chambre de bébé et de faciliter son endormissement. Il existe de nombreux modèles, du plus simple au plus sophistiqué. Voici les 3 meilleurs produits en forme de tortue pour ravir les petits amoureux de la nature.

Top 3 des veilleuses tortues du marché

ZAZU KIDS Tim la Tortue

Une veilleuse avec détecteur de pleurs Prix 49,99€ Pour cette veilleuse tortue au look soigné, le fabricant ZAZU KIDS a choisi de créer une ambiance de coucher de soleil. Votre enfant pourra donc s’endormir sous les couleurs du crépuscule avec des oiseaux qui flottent paisiblement dans le ciel. Pour accompagner ce décor, vous pouvez choisir plusieurs sons différents. On apprécie particulièrement le programme d’endormissement divisé en 3 étapes. Pendant chaque phase, certains paramètres de la veilleuse changent pour favoriser le sommeil de l’enfant. Enfin, la détection de pleurs permet de réactiver la lumière pour calmer le bébé lorsqu’il pleure. Les plus Qualité de fabrication de la tortue

Programme d’endormissement

Le choix d’une veilleuse est moins anodin qu’il n’y paraît. Plusieurs éléments feront de la veilleuse votre meilleur allié pour aider votre enfant à s’endormir. Voici un récapitulatif des principaux critères à prendre en compte pour faire le bon choix.

La forme de la veilleuse C’est un aspect non négligeable de la veilleuse. Quelle forme prendre ? Les modèles tortues sont les types de veilleuses les plus recherchés. Mais, il en existe d’autres que vous pouvez retrouver dans cet article sur les meilleures veilleuses du marché.

La texture de la veilleuse La majorité des veilleuses sont composées de PVC et sont destinées à être posées dans la chambre de bébé tel un élément de décoration. Cependant, certains produits sont composés de parties en peluche. L’aspect peluche permettra à votre fils ou votre fille de mieux se l’approprier et la rendra plus rassurante.

Le type de lumière Face aux classiques veilleuses composées de lampes jaunes ou blanches, les veilleuses à projection permettent de transformer le plafond de la chambre en véritable décor. On retrouve des océans, des ciels étoilés et autres effets. Sur les modèles les plus élaborés, on peut régler la luminosité et la vitesse des effets projetés.

Ambiance musicale ou non Certaines veilleuses comme le modèle Tranquil Turtle de chez Cloud B proposent une musique douce et reposante qui facilite l’endormissement. Certains produits diffusent également des bruits apaisants comme les vagues de l’océan.

La fonction timer Très utile, la fonction timer permet d’arrêter la bande musicale ainsi que la lumière de la veilleuse lorsque votre bébé s’est endormi. Certains modèles sont équipés d’un programme constitué de plusieurs phases qui accompagnent l’endormissement de votre fils ou de votre fille. Ainsi, la musique s’éteint progressivement, suivie des sons et enfin des effets de lumière.

Questions Fréquentes sur les veilleuses pour bébé