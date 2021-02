Taille de l'appareil

L’encombrement de l’appareil peut avoir deux conséquences problématiques. Dans le cas d’une sorbetière, un bol accumulateur de froid qui ne rentrerait pas dans votre congélateur serait inutilisable, et vous seriez bon pour poster de jolies photos sur leboncoin. Quant aux turbines à glace, elles n’ont, certes, pas ce souci, mais pour les stocker et les faire fonctionner, elles auront besoin d’espace, d’autant plus si elle font du bruit…

Temps de préparation

Si l’on compte le temps passé du bol réfrigérant dans le congélateur, on préférera nettement les turbines à glace, qui peuvent boucler le travail en quelques dizaines de minutes. Toutefois, il faudra au moins doubler, voire tripler le prix d’investissement !

Puissance

Entre 12 et 250 watts, comment faire son choix ? Plus vous voulez obtenir des résultats rapides, plus la puissance devra être au cœur de votre décision (au-dessus de 100 watts est un minimum). Cela risque de faire plus de bruit, mais si vous pouvez faire vos préparations dans une pièce à part, pourquoi se priver ?

Options et commodités d'usage

Cela reste un facteur moindre, parce que toutes les sorbetières sont relativement simples d’utilisation. Certaines auront des options pratiques, comme un écran LCD, un signal sonore pour vous avertir, etc. Cela peut finaliser votre choix, mais pas servir de premier angle d’orientation.

Volume Sonore

C’est un critère assez secondaire, mais qui peut vraiment en déranger certains. N’hésitez pas à vérifier les volumes sonores de votre turbine, parce que 20 à 35 minutes de vrombissement dans la cuisine peuvent rapidement vous monter au cerveau.

Prix

Les prix d’une machine à glace varient considérablement. Notre comparatif en propose à moins de 50 € et à plus de 1000 € ! Tout dépend de la fréquence à laquelle vous comptez vous en servir. L’utilisation fait la véritable valeur des objets ; le prix n’est qu’une estimation. Investissez à hauteur de vos ambitions (et non l’inverse), et vous ne vous tromperez pas !

Accessoires