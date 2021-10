Si les vélos électriques jouissent déjà d’une popularité certaine depuis quelques années, leurs versions à trois roues se font encore rares. Ce n’est pas étonnant car un tricycle ne se destine pas à tout le monde. Toutefois, on vous propose une petite sélection de modèles pour ceux qui ne se lassent pas de chercher de nouveaux moyens de locomotion.

Dans le cas où ce sont les modèles avec deux roues qui vous intéresse, consultez notre comparatif des meilleurs vélos électriques.

Damius Evasion : le tricycle électrique Made in France

Entièrement fabriqué dans l’Hexagone, ce modèle possède une fiche technique intéressante. Tout d’abord, celui-ci se montre significativement plus léger que les autres. Seulement 30 kg sur la balance alors que beaucoup de tricycles dépassent les 40 kg ! On y trouve un moteur de 250W accompagné par une batterie de 10,5 Ah qui assure 45 km d’autonomie ainsi qu’un éclairage complet (phares, feux stop, clignotants). Question confort, l’utilisateur est soutenu par des suspensions au niveau de la fourche et de la selle. En outre, avec un tricycle électrique Damius, vous bénéficiez d’un panel d’options et d’accessoires appréciable. Par exemple, vous pouvez choisir une batterie plus rosse, une selle à dossier ou encore un dérailleur qui peut passer les vitesses à l’arrêt. Enfin, le tricycle est fournis avec un antivol de cadre, un rétroviseur ainsi qu’un grand panier qui se place à l’arrière.

Parmi les options disponibles, on en trouve une intitulée « transport facile » qui permet au Damius Evasion de se séparer en deux. Cette scission s’effectue au niveau du pédalier en quelques manipulations. Pratique pour rentrer le tricycle dans un coffre de voiture par exemple !

Le tricycle électrique Motodak LOVELO

Un peu moins cher que le Damius Evasion, ce modèle ne fait pas pâle figure face à lui. Sur sa fiche technique, on repère rapidement la capacité imposante de sa batterie. En effet, celle-ci atteint 16 Ah et donne à ce tricycle entre 80 et 100 km d’autonomie selon ses concepteurs. Nul besoin de se soucier du niveau de charge pendant un trajet. Tout comme pour le Damius Evasion, son poids reste raisonnable : 32 kg et pas un de plus ! À ce prix bien sûr, on ne trouve pas freins à tambour, mais des freins à disque. En revanche, les suspensions manquent à l’appel et l’offre d’accessoire s’avère limitée.

Bikelec Invictus : un tricycle électrique avec beaucoup d’options

Histoire de vous proposer une sélection hétérogène, voici un modèle doté de pneus faisant quatre pouces de large ! Autrement dit, c’est un fatbike avec trois roues au lieu de deux qui est l’aise sur la route comme en dehors. En outre, un cycliste qui désire l’acheter pourra le personnaliser à sa guise. Ainsi, vous pouvez :

Choisir entre deux types de cadres

Optez pour un moteur de 250W ou de 500W (le second sera bridé pour respecter la législation)

(le second sera bridé pour respecter la législation) Choisir la batterie la plus adaptée à vos besoins : 11,4 Ah/15,6 Ah, 21 Ah/24,5 Ah

Décider si vous voulez un écran monochrome ou un affichage couleur

Prendre une selle avec un dossier pour plus de confort

pour plus de confort Ajouter une poignée d’accélération

Prendre un guidon adapté à la route ou un bien un autre convenant mieux au offroad

Le site de Bikelec ne mentionne pas son poids. Compte tenu du volume des roues pour ce tricycle électrique, attendez vous à une quarantaine de kg.

Pourquoi prendre un tricycle électrique ?

Si le format deux roues favorisent la performance et vous permet de rouler partout, celui-ci met l’accent sur le confort de conduite. Une fois en route, vous ne risquez pas de rencontre de problèmes de stabilité. C’est, disons une approche plus calme de la mobilité électrique, un gage de sérénité. Il constitue peut-être une solution pour les personnes qui souhaitent se déplacer tout en modérant leurs efforts. En outre, un tricycle électrique peut embarquer un porte-bagage bien plus imposant que ceux que l’on installe sur les vélos. Chose bien pratique pour aller faire des courses par exemple. Néanmoins, les tarifs s’avèrent assez élevés surtout si on les compare à ceux des vélos électriques. En effet, l’addition dépasse facilement les 2000 €.

Quels critères regarder pour un tricycle électrique ?

Sans grand étonnement, les caractéristiques à examiner ressemblent à s’y méprendre à celle pour les vélos électriques standard. On vous conseille donc de regarder :