Tor vs VPN : lequel choisir pour protéger sa vie privée ?

Que ce soit dans le cadre du travail ou de la vie privée, la majorité de nos échanges se fait désormais via internet. Dans ce contexte, comment faire pour assurer la confidentialité de nos données personnelles et de notre historique de navigation ? Nous allons dans cet article vous présenter deux outils complémentaires destinés à protéger vos données sur internet : Tor et les VPN.

Internet a révolutionné notre quotidien. On l’utilise pour interagir avec nos proches et nos collègues, pour regarder du contenu en ligne, mais aussi pour consulter notre banque ou même pour payer nos impôts. Si toutes ces données venaient à tomber entre de mauvaises mains, cela pourrait avoir de graves répercussions. C’est pourquoi il est nécessaire d’utiliser des outils pour se prémunir de ce risque.

Le réseau Tor et les VPN font partie de ces outils. Disposant de nombreux points communs, notamment en termes de fonctionnement, ils se destinent cependant à des usages différents et ont chacun leurs spécificités. Dans cet article, nous verrons quels sont les avantages et les inconvénients de chacun, et comment vous devriez les utiliser au quotidien.

Tor, un réseau internet

Tor n’est pas seulement un héros de l’univers Marvel, c’est également l’acronyme de The Onion Router. Il s’agit d’un réseau composé de milliers de serveurs dont le principal objectif est de préserver l’anonymat de ses utilisateurs. Pour cela, il utilise un mécanisme de réseau multiproxy. En d’autres termes, lorsqu’un utilisateur formule une requête, sa demande transite à travers plusieurs serveurs appelés nœuds avant d’atteindre le service consulté. De cette manière, son adresse IP est quasi intraçable.

Ce réseau a l’avantage de préserver l’anonymat de ses utilisateurs et se montre très pertinent pour protéger l’identité de ses utilisateurs. En contrepartie, il est très lent et se destine presque exclusivement à la navigation web.

Téléchargeable sur Windows, Mac et Linux, Tor est désormais compatible avec Android

Tor désigne à la fois un réseau sécurisé mais aussi le web browser qui permet d’y accéder. Ce navigateur web créé à partir de Mozilla Firefox permet notamment d’accéder au dark web ou darknet.

Quand devez-vous l’utiliser ?

Bien que beaucoup moins polyvalent que le VPN, le réseau Tor se révèle idéal pour certains usages spécifiques. On pense notamment à :

L’accès à des sites internet de manière totalement anonyme . En surfant sur internet via Tor, vous ne laisserez strictement aucune trace.

. En surfant sur internet via Tor, vous ne laisserez strictement aucune trace. Avoir des communications impossibles à retracer . C’est pour cette raison que Tor est plébiscité par les journalistes, lanceurs d’alertes et autres activistes.

. C’est pour cette raison que Tor est plébiscité par les journalistes, lanceurs d’alertes et autres activistes. Accéder au Dark Web. Le Dark Web est un ensemble de sites internet introuvables via Google. Si le Dark Web est connu pour héberger un grand nombre d’activités criminelles, de nombreux sites légaux y sont également hébergés. Même Facebook dispose de son propre site sur le Darknet.

Quels sont les inconvénients de Tor ?

Malgré un système aussi complexe, Tor possède quelques points faibles : si le réseau assure votre anonymat, il ne garantit pas une protection infaillible de vos données. Celles-ci sont potentiellement en danger à l’entrée et à la sortie de chaque serveur appelé nœud. Pour cette raison, il est conseillé de ne pas communiquer d’informations personnelles à travers le réseau Tor.

Le réseau Tor a un deuxième inconvénient majeur : sa lenteur. En effet, chacune de vos requêtes est ralentie en transitant par de nombreux serveurs. C’est d’autant plus vrai que contrairement aux serveurs d’un VPN, les nœuds du réseau Tor ne sont pas toujours optimisés puisqu’ils appartiennent aux utilisateurs du réseau.

Enfin, comme tout super-héros, Tor a sa part d’ombre. Il traîne une réputation sulfureuse en rendant accessible le Dark Web à des personnes mal intentionnées. C’est pourquoi, les fournisseurs d’accès à internet surveillent étroitement tout client utilisant le célèbre navigateur web.

Combien coûte Tor ?

L’accès au réseau Tor et le téléchargement de son navigateur dédié sont totalement gratuits. D’ailleurs, par souci de transparence, les deux sont open source. Cela signifie que le code qui les compose est accessible par tous.

Le VPN, un outil de protection des données

Le VPN est un logiciel destiné à protéger vos données et à vous rendre anonyme sur internet. Le VPN utilise la technique du proxy : il intercale un serveur appelé passerelle entre vos appareils et les services que vous consultez. Ce serveur vous permet de masquer votre adresse IP et votre localisation.

En plus de l’anonymisation de votre connexion, le réseau privé virtuel crée un tunnel VPN qui isole vos données du reste du trafic internet par le biais d’un protocole de chiffrement. De cette manière, votre connexion est non seulement rendue anonyme, mais en plus, vos données sont protégées.

Le VPN comporte de nombreux avantages. Il permet de sécuriser l’ensemble des données qui transitent par votre appareil et permet également de simuler votre localisation géographique.

Le VPN peut s’installer sur un ordinateur Windows ou Mac, mais aussi sur votre smartphone Android ou iOS. Mieux encore, il peut être installé sur votre routeur et ainsi protéger l’ensemble des appareils connectés de votre logement.

Attention cependant, l’installation sur routeur rend votre réseau Wifi vulnérable. Il convient alors de bien choisir votre SSID et votre clé de sécurité.

Quand devez-vous l’utiliser ?

Le VPN comporte de nombreux avantages. Facile à utiliser, il permet à son utilisateur de protéger son identité, d’optimiser sa vitesse de connexion et d’avoir accès à des serveurs de pays étrangers. Voici quelques cas de figures pour lesquels le VPN se révèle particulièrement adapté :

Sécuriser vos données sur les réseaux Wifi publics . Les réseaux sans fil sont en effet des zones à risques pour vos données. Le VPN vous permet de sécuriser l’ensemble des données qui transitent par un wifi public.

. Les réseaux sans fil sont en effet des zones à risques pour vos données. Le VPN vous permet de sécuriser l’ensemble des données qui transitent par un wifi public. Contourner les restrictions de votre lieu de travail ou de votre école. En anonymisant votre connexion, le VPN vous permet de contourner des pare-feux locaux et d’accéder aux sites de votre choix.

ou de votre école. En anonymisant votre connexion, le VPN vous permet de contourner des pare-feux locaux et d’accéder aux sites de votre choix. Contourner les limitations de bande passante de votre fournisseur d’accès internet . Les FAI ont en effet tendance à limiter votre vitesse de connexion internet pour décourager certaines pratiques comme le téléchargement. En utilisant un VPN, vous pouvez contourner ce bridage arbitraire et avoir une vitesse de connexion optimale.

. Les FAI ont en effet tendance à limiter votre vitesse de connexion internet pour décourager certaines pratiques comme le téléchargement. En utilisant un VPN, vous pouvez contourner ce bridage arbitraire et avoir une vitesse de connexion optimale. Télécharger des torrents de manière sécurisée. Le torrenting peut en effet être une pratique à risque car sans VPN, n’importe qui pourra accéder à ce que vous téléchargez. L’utilisation d’un VPN vous permet de protéger votre identité.

Débloquer les catalogues étrangers de plateformes de streaming comme Netflix. Chaque VPN dispose d’un certain nombre de serveurs répartis dans de nombreux pays. En sélectionnant le serveur d’un pays en particulier, vous simulerez votre localisation géographique et aurez alors accès au contenu du pays en question (comme One Piece sur Netflix version japonaise ou HBO MAX aux États-Unis pour avoir accès aux films Warner).

Quels sont les inconvénients d’un VPN ?

Dans son principe de fonctionnement, le VPN n’a que peu d’inconvénients. Il s’agit cependant de choisir le bon. En effet, bon nombre de réseaux privés virtuels disposent d’une politique de confidentialité peu transparente, ou de vitesses de connexions insuffisantes pour un usage quotidien.

Pour éviter ce type de désagréments, vous pouvez consulter notre guide pour bien choisir un VPN.

Combien coûte un VPN ?

Les abonnements à un VPN varient énormément d’un VPN à l’autre, de 2€/mois pour Surfshark à 8€/mois pour ExpressVPN. Sachez que la plupart des VPN proposent une garantie satisfait ou remboursé d’environ un mois. Cette garantie vous permet de vous familiariser avec le logiciel avec et de vous faire un avis définitif.

Il existe également des VPN gratuits. S’ils peuvent être pratique dans certaines situations, nous ne recommandons pas leur usage au quotidien. Ils disposent généralement de niveaux de sécurité inférieurs à leurs homologues payants et sont peu transparents sur la gestion des données qui transitent via leurs serveurs.

Verdict

Le VPN et le réseau Tor partagent des similitudes, en particulier dans leur mode de fonctionnement utilisant le principe des proxys. En revanche, ils se destinent à des usages bien distincts. Si le réseau Tor permet principalement de consulter des sites internet tout en préservant son anonymat, le VPN propose lui une véritable protection de la vie privée pendant la navigation, mais aussi lors de l’utilisation d’autres services internet. Le VPN permet également de contourner les géo-blocages et de débrider votre connexion internet.

Que vous soyez plutôt team Marvel ou team DC, il vous faudra à la fois compter sur Tor et sur les VPN pour assurer votre anonymat et votre sécurité sur le web !

