Que la barbe soit pour vous source d’embarras ou prétexte à la coquetterie, les tondeuses et rasoirs électriques constituent une idée cadeau universelle et intemporelle. En effet, nous avons la chance de vivre à l’époque des appareils électromécaniques, qui fonctionnent avec sabot pour adapter la longueur de votre coupe. Ceux pour qui un rasage abrupt et à même la peau est un traumatisme y verront une aubaine. Il est vrai que le processus de rasage s’accompagne souvent d’irritations, de rougeur, de sécheresses voire d’allergies aux produits utilisés à cette occasion.

Nous avons donc choisi des appareils qui, a minima, limitent ces effets indésirables. Et quand vous aurez le coup de main, à vous la moustache et les favoris, le bouc et la barbiche, la barbe complète ou l’impériale, sans oublier l’indémodable barbe de trois jours ! Ce comparatif présente des tondeuses à barbe et des rasoirs électriques s’utilisant à l’eau ou à sec, avec ou sans gel à raser, cela dépendra des modèles… Et si un autre sujet du même thème vous tentait, n’hésitez pas à faire un tour sur notre comparatif des meilleurs épilateurs électriques de 2021.