On retrouve différents thermostats pour répondre à des besoins différents. Les 3 types de thermostats les plus populaires sont le thermostat d’ambiance, le thermostat programmable et le thermostat connecté.

Le thermostat d’ambiance

Ce thermostat de type classique agit sur la chaudière à laquelle il est directement appairé. Adapté à n’importe quel type de chaudière, il permet de maintenir la pièce à la température souhaitée. Ce thermostat est placé dans une pièce de référence, généralement le salon, qui permet de contrôler la température des autres pièces.

Quelles sont les différents thermostats d’ambiances ?

– Le thermostat électromécanique : modèle le moins cher et le plus simple d’utilisation qui conserve à un 1°C près la température souhaitée. – Le thermostat électronique qui est plus précis que le thermostat électromécanique car il atteint une précision de 1/10ème par rapport à la température souhaitée. – Le thermostat radio est un thermostat à émetteur et récepteur radio intégrés dans le boîtier. Il envoie ses instructions de mise en marche et d’arrêt par ondes à un récepteur situé près de la chaudière. Il est le thermostat d’ambiance le plus sophistiqué mais également le plus cher .

Le thermostat programmable

Directement connecté au chauffage de votre logement, ce thermostat à la particularité par rapport à un thermostat d’ambiance classique, de servir de régulateur pour la température de votre maison en fonction des heures de la journée et des jours de la semaine. Cela se fait en programmant l’appareil, mais certains thermostats sont disponible en auto programmation. il est également possible d’adapter la température dans les différentes pièces de la maison. Ce modèle vous permet de faire des économies grâce à un réglage personnalisé avec deux modes de fonctionnement (confort et éco). Enfin, certains thermostats programmables sont équipés d’un mode vacance qui permet de programmer votre thermostat pendant vos vacances. Le thermostat ne chauffe pas votre logement durant votre congé et se reprogramme automatiquement juste avant votre arrivée pour vous permettre de ne pas consommer pendant votre absence.

Le thermostat connecté

Les thermostats connectés sont des thermostats reliés au chauffage de votre maison qui sont directement connectés à votre smartphone ou tablette. Grâce à cela, vous pouvez commander votre système de chauffage à distance. Une fois le thermostat connecté à Internet et au chauffage de votre maison, vous pouvez optimiser la température idéale pour chaque pièce. Vous prenez les commandes du thermostat via une application pour smartphone généralement fourni par la marque. Bien plus intelligent qu’un thermostat classique, le thermostat connecté prend beaucoup de caractéristiques de la chauffe en compte. Parmi ces critères pris, on retrouve la géolocalisation, les données météorologiques, vos habitudes quotidiennes dans votre maison et des détecteurs de présence de l’appareil. Cela permet au thermostat d’apporter une analyse et une programmation précise.