La Surface Go c’est l’entrée de gamme des tablettes tactiles chez Microsoft. Avec son écran 10,1 pouces et son superbe écran avec une définition de 1800 x 1200p, elle est très agréable à utiliser. Les couleurs sont vives, pas du tout baveuses comme c’est le cas la plupart du temps sur les tablettes d’entrée de gamme des autres constructeurs. Niveau ergonomie, nous avons eu la très bonne surprise de constater qu’il est tout à fait possible de la tenir à une main, même si son écran de 10.1 nous avait fait penser le contraire. Une prouesse rendue possible grâce à la finesse du produit. D’après le constructeur, son autonomie est de 9h, avec une recharge complète au bout de 3h de charge.

Seule ombre au tableau, elle n’a que 64 Go de stockage interne. Rassurez-vous, il est tout à fait possible d’y ajouter une carte SD. Ce que nous vous recommandons vivement. 64 Go c’est peu et vous risquez de vite les remplir.

En outre, nous vous proposons la Surface Go 2, que nous avons testée cet été. Vous l’utiliserez sous Windows 10 et bénéficierez des performances d’une puce Pentium Gold 4425 Y, avec 4 GO de RAM et 64 GO de stockage EEMC. Question stockage, un emplacement pour carte micro SD vous rendra très heureux(se). Nous soulignons également la présence d’un port jack et d’un port USB-C.