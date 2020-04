Comparatif des Meilleures Sonnettes Vidéo et Connectées 2020

Après plus de 90 h de recherche et de tests produits, nous avons classé en deux catégories les meilleures sonnettes vidéo connectées du moment. Avec les marques les plus présentes sur le marché : Ring, Nest, Philips ou encore Arlo. Vous allez sans aucun doute trouver la sonnette qu’il vous faut en parcourant ce comparatif.

Le marché des sonnettes connectées est en pleine expansion dans le monde et c’est au tour de la France de s’y mettre. Avec l’arrivée de grands acteurs dans notre pays, les sonnettes vidéo se démocratisent et prennent leur place chez de plus en plus de consommateurs. Et parce que la sécurité de son domicile est un vrai sujet, ces sonnettes peuvent répondre à cette problématique grâce notamment à leur application dédiée. Celle-ci permettant de recevoir toutes les notifications en direct pour ne rien rater des visiteurs qui se présentent à votre porte. Après le comparatif des caméras de surveillance, voici donc le guide et la sélection des meilleures sonnettes vidéo connectées de 2020.