Tout comme les vélos électriques, le marché des scooters électriques se développe fortement ces derniers mois. Les gammes des spécialistes se multiplient alors que des modèles indépendants de start-ups apparaissent.

Dans un contexte de transition énergétique, les véhicules électriques ont la cote et l’offre s’intensifie. Les scooters électriques se démocratisent en service de location, sur Paris notamment. Par ailleurs, les ventes de scooters électriques ne sont pas en restes. Dérisoires à l’apparition des premiers modèles, elles ont progressé de 76% au cours du premier semestre 2019 selon nos confrères d’E-bikeGeneration. En Europe, 3,73% des scooters immatriculés au cours de la première moitié de 2019 étaient électriques. Avec 7 375 immatriculations, la France se place seconde devant les Pays-Bas et derrière la Belgique.

Sur toute l’année 2019, 13 472 scooters équivalents 50CC ont été vendus dans l’hexagone. Cela représente une progression de + 33,8% par rapport à 2018 et une PDM (Part De Marché) générale de 14,9%. Au-delà des 50 CC, modèle classique du scooter électrique, l’offre s’est considérablement diversifiée en 2020. On trouve aussi bien des petits modèles à grosse autonomie (grâce à deux batteries) que des deux-roues plus imposants qui misent sur des batteries lourdes. De plus, pour favoriser la transition énergétique, des subventions de l’État existent pour acheter un scooter électrique neuf.



Alors que vous souhaitiez acheter un scooter électrique pour des trajets courts, entre votre domicile et votre lieu de travail par exemple, ou bien d’entreprendre des voyages plus longs avec des modèles plus imposants, voici le véritable comparatif des meilleurs scooters électriques de 2020.