Oyez, oyez ! Ce comparatif robots-pâtissiers s’adresse exclusivement à celles et ceux qui pratiquent assidûment la magie culinaire : mages de la pâtisserie, des pizzas et autres pâtes à pain, invocateurs de pancakes, baklavas, œufs à la neige, cornes de gazelle, kouign-amanns, dunes blanches, meringues et j’en passe… Pour changer ainsi de la farine de blé en or brioché, ces grands esprits partagent le même secret : être secondés par un robot-pâtissier performant.

Nous avons concocté notre propre top 10 des meilleures machines à mélanger, pétrir et fouetter, afin d’obtenir des préparations parfaitement exquises. À la carte, nous vous proposons donc les marques les plus fiables du marché, les caractéristiques produits, les prix et même quelques conseils d’achat pour faire un choix adapté à vos besoins. On vous met l’eau à la bouche avec ce comparatif des meilleurs robots-pâtissiers !

Meilleurs Robot-Pâtissiers professionnels (+ de 500 €)

Comme presque toujours, on commence par les gros modèles de riches, afin de vous faire un peu saliver. Quitte à consulter un comparatif, autant faire un peu de lèche-vitrine, non ? Cela étant, vous allez pouvoir constater que l’écart de qualité entre un robot-pâtissier de grand luxe et les premiers prix n’est pas si élevé que ça, même si la hiérarchie entre les deux catégories reste indéniable… Quoi qu’il en soit : enjoy !

KITCHENAID 5KSM7990

La Rolls Royce des Robots à Pâtisserie Note 9,6/10 : moyenne générale sur internet On commence par l’appareil le plus haut-de-gamme que nous avons trouvé. Bien sûr, la puissance de son moteur (1,3 CH pour seulement 325 W) et sa robustesse n’ont d’égal que son prix. Il faut l’utiliser presque tous les jours pour le rentabiliser. Kitchenaid le conseille notamment aux traiteurs qui ont souvent besoin de se déplacer, car il est facile à transporter, malgré un poids relativement élevé. Certifié NSF et CEI, l’appareil s’adresse exclusivement aux passionnés. Les plus Robuste

Silencieux

Grosse contenance Les moins Hyper cher

Pas d’accessoires en option Acheter le Kitchenaid 5KSM7990 au meilleur prix Meilleur prix Amazon Kitchenaid 5KSM7990XBWH Robot planétaire 6,9 L Blanc Blanc 1339.54 € 0 € 1339.54 € Voir Faut-il acheter le Kitchenaid 5KSM7990 ? Achetez si … Vous exercez une activité impliquant de la restauration

Vous préparez l’émission « Qui sera le prochain grand pâtissier » N’achetez pas si … C’est juste pour cuisiner à la maison de temps en temps Caractéristiques principales DIMENSIONS 41,9 x 37 x 34,5 cm POIDS 16.66 kg CONTENANCE 6,9 L MATÉRIAUX Zinc (corps) et Acier (Bol) PUISSANCE 325 W VITESSES 10 ACCESSOIRES INCLUS couvercle verseur amovible, fouet 11 fils elliptique, crochet pétrisseur, batteur plat NOMBRE D’ACCESSOIRES EN OPTION NC

KENWOOD TITANIUM CHEF BAKER XL

Un Robot à Pâtisserie énorme, robuste et très complet Note 9/10 : moyenne générale sur Google Avec ses deux bols de 5 L et 7 L (ce dernier étant équipé d’une poignée), le Kenwood Titanium Chef Baker XL permet de travailler de grandes quantités de pâtes. Cependant, la forme des bols offre également la possibilité de cuisiner des préparations au volume bien plus modeste. Outre un kit de pâtisserie déjà très satisfaisant, Kenwood propose pléthore d’accessoires en option, tels que le hachoir à viandes, la machine à pâtes, la trancheuse, etc. Notez également que tous ces accessoires passent au lave-vaisselle. Un superbe compagnon qui intègre notre podium, mais que l’on réservera aux cuistots accomplis. Les plus Robuste

Plein d’accessoires en option

La balance intégrée Les moins Vraiment cher

Prend facilement les traces de doigts Acheter le Kenwood Titanium Chef Baker XL au meilleur prix Meilleur prix Amazon Kenwood Titanium Chef Baker XL, Robot Pâtissier avec Batteur K, Crochet Pétrisseur, Fouet et Bol de 7 Litres, KVL85.424SI, 1200W, Argent Argent 588.27 € 0 € 588.27 € Voir Faut-il acheter le Kenwood Titanium Chef Baker XL ? Achetez si … Vous avez besoin de l’utiliser plus de deux fois par semaine

Vous cuisinez pour un grand nombre de personnes N’achetez pas si … Vous débutez en pâtisserie et en cuisine

Vous avez déjà un robot multi-cuiseur (choisir un appareil plus simple dans ce cas) Caractéristiques principales DIMENSIONS 40 x 22,5 x 37 cm POIDS 15 kg CONTENANCE 5 et 7 L MATÉRIAUX Acier inoxydable PUISSANCE 1 200 W VITESSES 6 ACCESSOIRES INCLUS balance intégrée, 2 bols, batteur K, batteur souple, fouet ballon, crochet pétrisseur NOMBRE D’ACCESSOIRES EN OPTION 30

Meilleurs Robots-Pâtissiers Haut-de-Gamme (- de 400 €)

On passe à des prix un peu plus raisonnables, situés entre 150 et 400 €. On reste tout de même sur de beaux bestiaux, des robots-pâtissiers qui peuvent se voir complétés par des accessoires en option. On retrouve les grandes marques principales avec des modèles aux finitions très propres.

MOULINEX MASTERCHEF QA810D01

Un Robot-Pâtissier XL customisable Note 9,2/10 : moyenne générale sur Amazon Moulinex arrive peut-être un peu tardivement dans cette liste, mais les aficionados de la marque auront de quoi se régaler, au sens propre comme au figuré. Avec une cuve de 6,7 L qui embarque deux poignées, vous pouvez sans mal battre 2,6 kg de pâte à gâteau ou pétrir 2,2 kg de pain. Quant aux accessoires optionnels (non-inclus et qui feront donc grimper le prix), on disposera d’un blender, d’un découpe-légume, d’un hachoir à viande, et d’un robot multifonction. Un candidat sérieux et beaucoup plus abordable que ses concurrents ci-dessus… Les plus Grand bol

Puissant

Compatible avec plusieurs accessoires optionnels Les moins Couvercle anti-éclaboussure fragile

Design joli mais salissant Acheter le Moulinex Masterchef au meilleur prix Meilleur prix Amazon Moulinex Robot Pâtissier Masterchef Grande Finition en Fonte d'Aluminium Brossé 8 vitesses Robot Cuisine Capacité 6,7L Kit Pâtisserie (fouet, batteur et pétrin) 1500 W QA810D01 Gris 413.98 € 0 € 413.98 € Voir Faut-il acheter le Moulinex Masterchef ? Achetez si … Vous voulez faire un magnifique cadeau commun à un·e passionné·e de petites douceurs

Vous êtes le pizzaïolo des tortues ninjas N’achetez pas si … Vous avez un budget un peu limité

Vous n’avez même pas les bases de la pâtisserie Caractéristiques principales DIMENSIONS 38 x 29 x 37 cm POIDS 10,5 kg CONTENANCE 6,7 L MATÉRIAUX Acier allié PUISSANCE 1 500 W VITESSES 8 ACCESSOIRES INCLUS Batteur, Pétrin, Fouet NOMBRE D’ACCESSOIRES EN OPTION 4

H.KOENIG KM126

Un Robot-Pâtissier élégant pour un super rapport qualité/prix Note 8,8/10 : moyenne générale sur Amazon On a un peu craqué pour le design minimaliste du H.Koenig KM126, qu’on trouve dans tous les grands magasins proposant de l’électro-ménager. Bien sûr, le prix devient vraiment intéressant, puisque 5 fois inférieur à la tête de file de notre comparatif. Comme il n’y a pas d’accessoires supplémentaires à aller chercher en option, c’est l’appareil le plus simple qui soit avec de telles finitions. On apprécie enfin sa compacité, même si cela implique de composer avec un bol de 5 L seulement, ce qui limite un peu le nombre de pâtes à pizza ou à pain pita que vous pourrez préparer en une seule fois. Les plus L’affichage digital et minuteur intégrés

Léger mais robuste (corps en métal)

Couvercle anti-éclaboussure inclus Les moins Pas de poignées sur le bol

Assez peu d’avis sur internet

Pas d’accessoires en option Acheter le H.Koenig KM126 au meilleur prix Meilleur prix Amazon Robot Pétrin Professionnel Multifonctions 5L H.Koenig KM126 Inox bleu mat Puissant 800W, Robot Cuisine Pâtissier Pétrin 8 vitesses, Fouet, Batteur, Crochet, Pétrisseur, Couvercle anti-éclaboussure Bl 219.07 € 0 € 219.07 € Voir

Darty Marketplace Robot multifonction H.koenig Km126 robot pâtissier métal 219.99 € 0 € 219.99 € Voir

Darty Marketplace Robot cuiseur H.koenig Robot pétrin professionnel multifonctions 5l h.koenig km126 inox bleu mat puissant 800w, robot cuisine pâtissier pétrin 8 vitesses, fouet, batteur, cr 464.99 € 0 € 464.99 € Voir Faut-il acheter le H.Koenig KM126 ? Achetez si … Vous avez une petite cuisine mais un gros appétit

Votre cuisine est déjà bien équipée (ne vous manque que de quoi battre, pétrir et mélanger) N’achetez pas si … Vous avez besoin d’un bol avec poignées

Vous cuisinez pour 10 personnes à la maison Caractéristiques principales DIMENSIONS 39 x 22 x 34 cm POIDS 8,2 kg CONTENANCE 5 L MATÉRIAUX Métal (corps) et acier inoxydable (bol) PUISSANCE 800 W VITESSES 8 ACCESSOIRES INCLUS Fouet, Batteur, Crochet, Pétrisseur, Couvercle anti-éclaboussure NOMBRE D’ACCESSOIRES EN OPTION NC

Meilleurs Robot-pâtissiers à – de 150 €

Cette dernière catégorie vous présente des appareils plus abordables. Certes, leur contenance est souvent plus modeste, les accessoires sont limités et le revêtement du corps principal est en plastique. Cela étant, ces modèles très légers et plus compacts restent d’excellents compagnons pour des préparations rapides. À envisager en priorité, même si on vous a fait scroller sur des pièces de collection avant d’arriver jusqu’ici (oui on est des vilains) !

TEAM KALORIK

Le Robot-Pâtissier au design vintage Note 8,6/10 : moyenne générale sur Amazon On entre ici dans la simplicité des appareils à 120 € et moins. Nous avons retenu le Team Kalorik aussi bien pour le nom que pour le design mignon et son aptitude à faire le taf avec les ustensiles habituels. Bien sûr, son faible poids le rend moins stable que ses homologues du haut lorsque la plus haute vitesse est activée. On appréciera néanmoins les 5 L de contenance, très corrects pour le prix. En bref, un outil parfait pour des préparations occasionnelles, que l’on pourra déplacer facilement ou laisser en déco. Les plus Poids plume

Contenance correcte pour le prix Les moins Légèrement instable à pleine puissance Acheter le Team Kalorik au meilleur prix Meilleur prix Darty Marketplace Robot pâtissier Kto By Kalorik Robot pâtissier tkg m 3014 96.82 € 0 € 96.82 € Voir

Darty Marketplace Robot pâtissier Kalorik Robot pâtissier tkg m 3014 mi 96.82 € 0 € 96.82 € Voir

Amazon Team Kalorik Robot Pâtissier avec Bol Inox 5 litres, 6 vitesses, 4 accessoires, 1 000 W, Rouge/Blanc, TKG M 3014 Rouge et Blanc 125.47 € 0 € 125.47 € Voir Faut-il acheter le Team Kalorik ? Achetez si … Vous aimez faire de la pâtisserie occasionnellement

Vous débutez en cuisine N’achetez pas si … Vous en avez besoin quotidiennement

Vous pouvez monter en gamme pour plus de stabilité et moins de bruit Caractéristiques principales DIMENSIONS 23,5 x 35,8 x 32 cm POIDS 4,5 kg CONTENANCE 5 L MATÉRIAUX Plastique (corps) et acier inoxydable (bol) PUISSANCE 1 000 W VITESSES 6 ACCESSOIRES INCLUS Couvercle anti-éclaboussures, fouet, batteur plat et pétrisseur NOMBRE D’ACCESSOIRES EN OPTION NC

BOSCH MUM SÉRIE 2

Le Robot-Pâtissier tout simple mais ultra-populaire Note 9,2/10 : moyenne générale sur Amazon Bosch a très régulièrement une petite place dans nos comparatifs. Sans jamais prendre la première place, la marque propose toujours une solution efficace et abordable. Avec le Mum Série 2, vous pourrez vous lancer dans des préparations rapides, mais pas pour cinquante personnes, puisque le bol fait seulement 3,8 L. En outre, le design est relativement encombrant, même si la disposition des éléments donne un bon équilibre et de la stabilité à l’ensemble. On notera à son avantage un emplacement dédié au rangement du câble. Bref, pour un peu plus de 100 €, vous avez un très bon robot-pâtissier, moyennement joli mais qui vous donnera satisfaction à condition de prendre soin de tous ses accessoires, et particulièrement ceux en option (presse-agrume, blender, découpes-légume, etc.). Les plus Câble facile à ranger

Pas mal d’accessoires en option

Tout léger Les moins Bol petit

Fragilité de certains accessoires Acheter le Bosch Mum Série 2 au meilleur prix Meilleur prix Amazon Bosch MUM Série 2 MUMS2EW00 – Robot pâtissier - puissant moteur de 700 W pour mélanger et pétrir – 4 vitesses – Bol en acier inox 3,8 L – accessoires : kit pâtisserie – Couleur : blanc Blanc 123.29 € 0 € 123.29 € Voir Faut-il acheter le Bosch Mum Série 2 ? Achetez si … Vous cuisinez des pâtes et pâtisseries occasionnellement

Vous avez un bon espace de rangement

Vous débutez N’achetez pas si … Vous avez besoin de cuisiner pour une équipe de foot

Vous êtes déjà un boulanger-pâtissier chevronné qui a besoin de matériel de pointe Caractéristiques principales DIMENSIONS 27,7 x 26,6 x 26,6 cm POIDS 5,19 kg CONTENANCE 3,8 L MATÉRIAUX Plastique (corps) et acier inoxydable (bol) PUISSANCE 700 W VITESSES 4 + turbo ACCESSOIRES INCLUS Couvercle anti-éclaboussures, fouet, batteur plat et pétrisseur NOMBRE D’ACCESSOIRES EN OPTION NC

VENGA !

L’outsider très complet et pas cher Note 8,6/10 : moyenne générale sur Amazon Et voilà le dernier challenger de ce comparatif, lequel nous a surpris pour tout ce qu’il propose à un prix très raisonnable. Vous retrouverez les accessoires dans la partie « caractéristiques », mais, petit spoiler, il y a un livre de recettes ! Pour la contenance, les 5 L sont plutôt les bienvenus, comparativement au modèle de Bosch. Quant au design, il est on-ne-peut plus classique : on fait avec ce qui marche, donc pas de surprise de ce point de vue-là. On notera enfin la présence des pieds anti-dérapants et la possibilité de mettre les ustensiles au lave-vaisselle, pour plus de propreté. Pour toutes ces raisons, c’est le Venga qui prend la troisième place de notre podium. Les plus Contenance très correcte pour le prix

Beaucoup d’accessoires inclus

Assez léger Les moins Peu d’évaluations

Un fouet qui ne va pas tout au fond du bol Acheter le Venga au meilleur prix Faut-il acheter le Venga ? Achetez si … Vous commencez les pâtisseries

Votre cuisine est initialement assez peu équipée N’achetez pas si … Vous pouvez aisément monter en gamme avec votre budget

Vous cuisinez souvent en très faible quantité Caractéristiques principales DIMENSIONS 35,8 x 23,5 x 32 cm POIDS 5,5 kg CONTENANCE 5 L MATÉRIAUX Plastique (corps) et acier inoxydable (bol) PUISSANCE 1 000 W VITESSES 6 ACCESSOIRES INCLUS Fouet, batteur plat, pétrisseur, spatule, blender de 1.5 litre, livre de Recettes NOMBRE D’ACCESSOIRES EN OPTION NC

3 raisons d’acheter un robot-pâtissier

Avant de faire un choix, nous vous conseillons de bien réfléchir à ce que vous comptez faire de cet équipement. On vous propose 3 raisons d’investir dans un robot-pâtissier ; si aucune ne vous concerne, passez votre chemin et découvrez notre test Millo Smart Blender !

Les produits faits-maison sont souvent meilleurs et plus sains L’avantage premier d’un robot-pâtissier, c’est tout bonnement le do-it-yourself. Absolument toutes les préparations que vous ferez seront adaptables selon votre goût, mais aussi selon votre état de santé. Par exemple, vous pouvez aisément diviser par deux la quantité de sucre inscrite dans les recettes de gâteau sans que votre préparation… en pâtisse ! Vous pouvez cuisiner des produits frais, meilleurs aussi bien au goût qu’en nutrition, que ce soit simplement pour du pain ou n’importe quel dessert. Idem pour les diètes particulières. Par exemple, vous pourrez battre du jus de pois chiche pour votre prochaine mousse au chocolat végane !

Vous avez accès à une grande variété de recettes sucrées et salées Un peu dans la continuité du premier argument en faveur des robots à pâtisserie, il convient de voir à quel point en posséder un vous ouvre rapidement des portes en matière de gastronomie ! Avec un tout petit peu de curiosité, vous pouvez non seulement vous familiariser avec des centaines de desserts (choux, vacherins, mousses, tiramisu, panna cotta, etc.), mais aussi tenter des recettes du monde entier (foccacia, batbouts, naans, chapatis, etc.) même sans avoir recours aux accessoires en option. Aussi vous conseillons-nous d’expérimenter de nouvelles choses dès que votre cuisine sera équipée ! Internet et les livres de recettes vous serviront grandement !

Les robots à pâtisserie permettent de cuisiner de gros volumes rapidement Avec des ustensiles qui passent au lave-vaisselle, des bols dépassant parfois les 6,5 L et une bonne puissance dans le moteur, les robots-pâtissiers abattent beaucoup de travail en peu de temps et sans vous fatiguer. Idéal pour les périodes de fête ou même pour batchcooker (les wraps/tacos confectionnés avec une pâte maison, c’est divin et super pratique pour terminer ce qu’il y a dans le frigo !). Bien sûr, l’appareil ne fait pas tout, et vous même aurez quand même du pain sur la planche, pour ainsi dire. Il faut savoir prendre le temps…

« Le plaisir est l’objet, le devoir et le but

De tous les êtres raisonnables. »

Voltaire

Questions Fréquentes sur les Robots-Pâtissiers

Quel est le meilleur robot-pâtissier en 2022 ? Plusieurs marques se tirent la bourre pour atteindre le sommet. Entre Kitchenaid, Kenwood, Moulinex ou bien encore Klarstein (qui ne figure pas dans notre comparatif mais qui aurait sa place en tant que solution à moins de 100 €), c’est un casse-tête pour s’y retrouver. Pour y voir plus clair, jetez un œil au podium de notre comparatif des meilleurs robots-pâtissiers ! Que signifie « mouvement planétaire » pour un robot à pâtisserie ? Rien de plus simple ! Vous n’êtes pas sans ignorer que la Terre tourne sur elle-même en même temps qu’elle gravite autour du soleil, dans un sempiternel ballet astronomique. Eh bien le fouet, batteur ou pétrisseur de votre robot-pâtissier fait la même chose : il exécute un mouvement circulaire autour de l’axe du bol tout en faisant la toupie. D’où cette élégante appellation de « mouvement planétaire » ! Quel robot-pâtissier utilise Cyril Lignac ? Dans l’émission « Tous en cuisine », Cyril Lignac utilise le robot-pâtissier Kenwood kMix KMX750BK. Ça tombe bien, il figure dans notre comparatif spécial robots à pâtisserie. Spoiler : ce n’est même pas le meilleur ! Que peut-on faire avec un robot-pâtissier ? Les trois fonctions principales d’un robot-pâtissier sont :

– mélanger avec un batteur plat (pour des préparations solides) ;

– fouetter avec un fouet ballon (pour des crèmes, des œufs ou du jus de pois chiche montés en neige, des appareils à gâteau etc.) ;

– pétrir avec un pétrisseur (pâtes à pain, pâtes à pizza, pâtes tout court…).

Ces fonctions peuvent être complétées avec des accessoires proposés en option selon le fabricant de votre robot à pâtisserie (découpes-légume, hachoir, laminoir, etc.).